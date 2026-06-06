Orașul unde s-a căsătorit Ralf Schumacher cu iubitul său. E una dintre cele mai scumpe destinații de vacanță din lume

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Sunt împreună din 2022, iar acum Ralf Schumacher și Etienne Bousquet-Cassagne au trecut la etapa următoare. Bărbații s-au căsătorit într-un oraș superb, cu temperaturi crescute și cu peisaje care îți taie respirația.

Unde s-au căsătorit Ralf Schumacher și Etienne Bousquet-Cassagne

Fostul pilot de Formula 1 a trecut peste divorțul de fosta soție, Cora, de care s-a separat în anul 2015. Ralf Schumacher (50 ani) și-a găsit fericirea alături de Etienne Bousquet-Cassagne (37 de ani), fost deputat al partidului Rassemblement National. Cei doi s-au cunoscut în 2022 și au petrecut foarte mult timp împreună.

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La scurtă vreme după ce au fost într-o au decis să-și unească destinele. Potrivit unui documentar intitulat „Ralf şi Etienne – Spunem da” căsătoria s-a petrecut sub privirile a aproximativ 100 de invitați. Ceremonia s-a desfășurat într-o locație specială cu atracții turistice deosebite.

În cele patru episoade ale reportajului se arată că nunta a fost celebrată cu mare fast în Saint-Tropez. Semnarea actelor a avut loc la primăria din orașul Villeneuve-sur-Lot. Evenimentul a fost unul discret și ferit de ochii curioșilor. Cuplul a angajat mai mulți agenți de securitate pentru a avea parte de o zi de neuitat.

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Bodyguarzii s-au asigurat că atmosfera este una intimă. În plus, au avut sarcina de a sta în alertă maximă pentru a împiedica curioşii şi jurnaliştii prezenţi să facă fotografii. Ralf Schumacher și Etienne Bousquet-Cassagne au fost protejați de blițurile aparatelor de fotografiat cu ajutorul umbrelelor. Acestea au fost deschise în permanență de către oamenii de securitate.

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La ieșirea din primărie au mers pe aceeași rețetă. Cuplul a decis să folosească ușa din spate pentru a se ascunde de ochii curioşilor. Ulterior, cei doi s-au îmbarcat la bordul unei ambarcaţiuni de lux cu motor. Apoi, s-au îndreptat către un restaurant amplasat pe plajă, denumit La Bouillabaisse. Aici a avut loc recepția de nuntă. Cununia s-a încheiat cu un superb foc de artificii.

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Cum s-au îmbrăcat la nuntă

Ralf Schumacher și Etienne Bousquet-Cassagne s-au bucurat din plin de căsătorie. Cei doi bărbaţi au decis să se asorteze în ziua cea mare, astfel că au purtat ținute similare. S-au îmbrăcat cu costume bleumarin pe sub care s-a observat o cămașă albă. Ținuta a fost completată și de un accesoriu perfect pentru astfel de ocazii.

Cravata de culoare albastră nu a lipsit, semn că uniunea dintre cei doi a fost una foarte bine pusă la punct. Întregul eveniment s-a produs în fața obiectivele camerelor de filmat ale postului de televiziune Sky. De asemenea, ceremonia a avut loc sub atenta supraveghere a unei agenții foto autorizată de către celebrul cuplu.

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„Mă bucur pentru el, îi doresc toată fericirea din lume. Cred că a găsit persoana potrivită”, a declarat pentru Peter Hardenacke (50 de ani), consultant de Formula 1 pentru Sky, conform . „Uneori durează puțin mai mult până când toată lumea știe încotro se îndreaptă cursa”, a declarat Cora, , pentru aceeași sursă.