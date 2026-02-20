Sport

Orașul unde se va ridica gigantul fotbalului mondial. Proiectul de 135.000 de locuri i-a lăsat pe mulți arhitecți cu gura căscată

Care este locul unde se construiește un stadion impresionant la cele mai înalte standarde FIFA. Va dispune de 135.000 de locuri pentru pasionații de fotbal.
Alexa Serdan
20.02.2026 | 14:15
Orasul unde se va ridica gigantul fotbalului mondial Proiectul de 135000 de locuri ia lasat pe multi arhitecti cu gura cascata
Un proiect uriaș se ridică într-un oraș cunoscut. Sursa foto: Pinterest. Colaj: Fanatik
O realizare istorică a fost demarată la finalul lui 2025. Iată care este, de fapt, orașul unde se va ridica gigantul fotbalului mondial, urmând să devină un simbol al sportului din țara care se află în continuă dezvoltare.

Locul care va dispune de un stadion cu 135.000 de locuri

Pasionații de fotbal primesc o veste uriașă. O arenă este gata să se construiască, proiectul având deja primele cărămizi încă din decembrie 2025. Stadionul impresionant va avea cele mai înalte standarde FIFA.

Arhitecții din lumea întreagă sunt uimiți de idee și de faptul că se va învârti după soare. În plus, se găsește într-un loc care în ultima perioadă a demarat mai multe proiecte de genul acesta. Vietnamul este în centrul atenției.

Hanoi este orașul care va dispune în numai câțiva ani de un megaproiect sportiv. Stadionul a primit numele Trong Dong, urmând să fie realizat cu un acoperiș automat. Totodată, procesul de schimbare sau retragere a gazonului va dura între 6 și 10 ore.

Mai mult decât atât, infrastructura va fi susținută de sisteme bazate pe inteligență artificială. De asemenea, designul va fi inspirat din tobele de bronz Dong Son. Mai exact, este vorba de artefactele care stau la baza culturii și identității vietnameze.

Fațada va cuprinde și pasărea Lac. Această viețuitoare este un simbol notabil pentru Vietnam, dar și pentru capitală. Designerii au mizat pe un simbolism național profund, dar nu omit sub nicio formă soluțiile moderne.

Cât va costa stadionul uriaș

Planul de dezvoltare al noului stadion din orașul Hanoi are în vedere o capacitate foarte mare de locuri. Eementul cheie constă în cele 135.000 de scaune care se vor găsi în acest loc. Astfel, va depăși capacitatea arenei Narendra Modi din India.

Scopul principal al megaproiectului este găzduirea unor evenimente sportive de mare importanță. Printre cele vizate la ora actuală se numără Cupa Mondială, Cupa Asiei sau Jocurile Olimpice. Primele informații arată că arena va fi finalizată până în august 2028.

Cel mai nou proiect urban din Hanoi se ridică la un cost uriaș. Conform nld.com.vn, investiția este în valoare de 35-36 de miliarde de dolari. Bugetul este alocat atât pentru stadionul în sine, cât și pentru întreaga zonă sportivă și urbanistică.

Așadar, în acest preț sunt incluse facilitățile adiționale, infrastructura, mai multe clădiri, precum și serviciile suport pentru arenă. Complexul sportiv este construit ca parte a unui megaproiect numit Orașul Sportiv Olimpic.

Informațiile care circulă la ora actuală arată că proiectul va acoperi o suprafață de peste 9.000 de hectare. Investiția este realizată de către dezvoltatorul privat Vingroup și se construiește într-un ritm alert.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019.
