Orașul Voluntari ar putea fi declarat municipiu. Controverse pe dotările din orașul condus de Florentin Pandele

ADVERTISEMENT

Ilfovul este singurul județ din țară în care nu se află un muncipiu reședință de județ sau măcar un municipiu, din cauza situației sale aparte, funcționând ca zonă metropolitană a Bucureștilor. Lucrurile s-ar putea schimba în curând, dacă va fi adoptat un proiect de lege prin care orașul Voluntari este ridicat la rang de municipiu.

Proiectul a fost depus de către deputatul de Ilfov Ionuț Vulpescu (PSD), fost ministru al Culturii în guvernele Ponta și Grindeanu. Vulpescu a fost unul dintre apropiații lui Ion Iliescu în ultimii ani de viață ai fostului președinte. De altfel, a fost la podcastul lui Ionuț Vulpescu, Avangarda, în anul 2024.

ADVERTISEMENT

Voluntari, un oraș cu populație în creștere

În proiectul său, Vulpescu invocă faptul că niciun oraș din Ilfov nu are rang de municipiu, deși județul are o populație de peste 540.000 de locuitori, potrivit recensământului din 2022, singurul cu un spor demografic pozitiv față de recensământul anterior. În aceeași situație se regăsește și orașul Voluntari, care a depășit pragul minim de 40.000 de locuitori pentru ca un oraș să fie declarat municipiu, având acum în jur de 49.000 de locuitori.

Deputatul menționează și un referendum local de acum 22 de ani, din 31 octombrie 2004, desfășurat în urbea condusă și pe atunci de către . „Din totalul de 24.426 de persoane înscrise în listele pentru referendum, au participat 16.063 persoane, iar din totalul de 15.927 de voturi valabil exprimate, 15.800 de voturi au fost pentru declararea ca municipiu a oraşului Voluntari”, se spune în expunerea de motive.

ADVERTISEMENT

Instituții de cultură din Voluntari, la nivel de oraș industrial

Însă chiar din cifrele de la referendum reiese că pe atunci orașul nu îndeplinea cerința esențială pentru statutul de municipiu, anume mărimea populației. Acum însă lucrurile s-au schimbat, iar inițiatorul a depus, alături de proiect, și legale, legate de ponderea populației implicată în activități neagricole, ponderea locuințelor cu apă curentă, canalizare și încălzire în sistem centralizat, număr de medici și de paturi în spitale la mia de locuitori ș.a.

ADVERTISEMENT

Datele arată că orașul de sub oblăduirea lui Florentin Pandele îndeplinește aceste cerințe, mai puțin pe cea a unui depozit controlat de deșeuri cu acces asigurat. De asemenea, este forțată respectarea condiției ce privește „dotări culturale şi sportive: săli de spectacol, eventual teatre, instituții muzicale, biblioteci publice, stadion, săli de sport”. Fișa înșiruie la acest capitol mai multe , dar la cultură, orașul stă destul de prost. În afară de câteva cluburi organizate de Casa de Cultură și o sală de spectacole la o școală privată, mediul cultural din oraș nu oferă mai nimic.

Însă intenția de ridicarea a orașului la rang de municipiu este contestată chiar de un grup de localnici. Membrii unei pagini de Facebook, Restart Voluntari, a inițiat în care contestă statisticile oficiale, afirmând că sunt mai multe condițiile pe care orașul nu le îndeplinește, motiv pentru care localnicii nu ar trebui să se trezească în situația de a plăti taxe locale mai mari, doar pentru că locuiesc într-o localitate declarată municipiu, fără a avea standardele de viață adecvate acestui statut.

ADVERTISEMENT

În primul rând, ei susțin că paturile de spital există doar în instituții spitalicești private, iar numărul de medici din sistemul public este de numai 15 ceea ce îngreunează accesul populației la servicii medicale.

Un alt argument este că datele privind spațiile verzi au fost grosolan manipulate de autoritățile locale. „Legea cere 15-26 mp/locuitor. Până în 2019, INS raporta doar 10 hectare de spații verzi. Din 2020, cifra a sărit brusc la 941 hectare. Această creștere artificială confirmă includerea pădurilor limitrofe sau a terenurilor private pentru a masca lipsa parcurilor reale. Fără aceste păduri, spațiul verde urban real este sub 2 mp/locuitor”, se spune în petiție.

Un proiect „împotriva curentului”

Succesul proiectului de lege rămâne incert în condițiile în care semnalele din partea unor lideri politici este că, pe termen mai lung, ar fi oportună integrarea județului Ilfov într-o zonă metropolitană a Bucureștilor, sub coordonarea primarului general. În campania electorală pentru alegerile locale din București, Ciprian Ciucu a menționat acest lucru ca una dintre reformele fundamentale de care are nevoie Capitala.

La începutul acestei luni, chiar premierul Ilie Bolojan a spus că municipiile reședință de județ ar trebui extinse prin înglobarea localităților limitrofe, care ar urma să devină un fel de sectoare, în care primarii lor să se ocupe de chestiuni mai mărunte, precum străzile secundare, în timp ce sistemele mari (transport, infrastructură mare) să fie coordonate de primarul orașului mai mare.

Declarația lui Bolojan a survenit la numai câteva zile după ce un consilier de-al său, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, a spus că județul Ilfov ar trebui desființat cu totul și înglobat în Capitală. „Un referendum în județul Ilfov trebuie făcut. Dar pe tema corectă: asimilarea Ilfovului în București și crearea unui singur București, cu o administrație unică pentru tot arealul metropolitan”, a scris Vlad Gheorghe pe Facebook.