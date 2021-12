Orban: ”Marea trădare a conducerii PNL şi a lui Iohannis a lăsat alegătorii de centru-dreapta fără reprezentare politică”

Ludovic Orban a făcut acuzația precizată, miercuri, după ce a luat parte la ceremonia de comemorare a 88 de ani de la decesului renumitului liberal Ion Gheorghe Duca, care a avut loc la Horezu.

Orban consideră și că PNL a devenit ”vioara a doua” în guvernarea alături de PSD, iar despre acesta din urmă este de părere că a devenit ”vioara întâia” spre dezamăgirea multor români.

Orban: ”Este evident că PSD are vioara întâia”

”Din păcate, în România, marea trădare a conducerii PNL şi a lui Iohannis a lăsat atât alegătorii de centru-dreapta, alegătorii liberali fără reprezentare politică, onestă, corectă, cinstită.

Readucerea la putere a PSD şi mai ales transformarea PNL în vioara a doua într-o guvernare în care este evident că PSD are vioara întâia a lăsat foarte mulţi români dezamăgiţi, revoltaţi, scârbiţi.

Românii au nevoie de o reprezentare politică”, a declarat Ludovic Orban după ce a depus o coroană în memoria lui Ion Gheorghe Duca.

Totodată, fostul lider PNL și-a rejustificat decizia de a pune bazele unui

”Decizia mea de a construi o nouă forţă politică este o decizie pe care am luat-o ca o obligaţie morală faţă de toţi oamenii care au nevoie de liberalism, care au nevoie să fie reprezentaţi şi pentru care mă voi lupta să îi reprezint”, a mai declarat Ludovic Orban.

Orban este convins că va atrage cât mai mulți membri ai PNL sau chiar persoane care nu au mai făcut politică. Fostul președinte PNL a punctat și că nu va ”trage de nimeni să vină în Forţa Dreptei din PNL”.

Luna aceasta, pe 14 Decembrie 2021, Ludovic Orban a anunțat înființarea , din care fac parte, momentan, 16 membri, care au demisionat din PNL.

”Astăzi am luat decizia, împreună cu cei 16 colegi membri ai Parlamentului care am decis să ne dăm demisia din PNL în momentul în care conducerea PNL a decis să readucă la putere PSD, toţi parlamentarii, împreună cu mulţi colegi de ai noştri din ţară, simpatizanţi, susţinători, am luat decizia de a pune bazele unei noi construcţii politice de centru dreapta.

Am luat această decizie pentru că, în primul rând, considerăm că e o obligaţie morală pentru noi de a continua să reprezentăm cetăţenii români care ne-au acordat votul”, a spus Ludovic Orban într-o declarație de presă de la Parlament.

Demersul de înființarea a ”Forței Drepte” al lui Ludovic Orban vine după ce în luna noiembrie acesta a demisionat din PNL. Demisia a fost o urmare a pierderii șefiei PNL în fața lui Florin Cîțu, la congresl partidului din septembrie.