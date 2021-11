Ludovic Orban, scenariu incredibil: “Iohannis își dorește coaliția ca să ajungă prim-ministru”. Explicațiile fostului lider PNL

, Florin Cîțu explicând miercuri că vor merge la consultările de la Cotroceni cu o propunere de prim-ministru.

și vor încerca să formeze o nouă formațiune politică.

Ludovic Orban: “Iohannis își dorește coaliția cu PSD să ajungă prim-ministru”

“Când am fost președinte al PNL m-am luptat cu un PSD care obținuse 46% la alegerile parlamentare și am câștigat aproape toate alegerile în afară de alegerile parlamentare.

De când a apărut echipa câștigătoare și cei pe care îi influențează Klaus Iohannis, PNL a luat-o pe un trend descendent, astăzi nu știu dacă avem 15% în sondaje, PSD este în jur de 35% în sondaje.

Lucrul cel mai grav care se întâmplă este faptul că Iohannis și conducerea nelegitimă a PNL trădează electoratul care i-a investit cu încredere la alegerile parlamentare precedente.

M-am luptat cu toate puterile să nu ajungem aici. Sunt un om care a fost constant pe partea dreapta, am susținut valorile liberale, valorile de centru-dreapta și m-am luptat permanent cu toate avatarurile Partidului Comunist.

Poate implicarea neconstituțională și peste limitele oricărei așteptări a lui Iohannis în congres se datorează tocmai acestui fapt, pentru că Iohannis știa foarte bine despre mine că eu nu voi accepta niciodată o guvernare cu PSD.

De ce se face această guvernare eu v-am dat o explicație mai demult, când încă nu se prefigura această formulă de guvernare, pentru că domnul Iohannis își dorește să fie prim-ministru, pentru că pe plan european nu mai are nicio șansă.

Singura soluție care i-a fost pusă pe masă pentru a fi posibil acest lucru este să facă această înțelegere cu PSD, adică să cedeze…

Nu am absolut nicio vină pentru cum a ajuns PNL-ul astăzi, tot ce a fost posibil să fac ca să împiedic acest deznodământ am făcut, în limita puterilor pe care le am.

Am încercat să îmi conving colegii la congres și după, vă dați seama, m-am dus la ședința Biroului Politic Național în încercarea de a-i determina să nu accepte această construcție practic care este împotriva firii și e o construcție împotriva a ceea ce le-am spus oamenilor când le-am cerut să ne voteze.

Gândiți-vă că PNL s-a luptat pe viață și pe moarte cu PSD, am câștigat alegeri și campaniile le-am făcut pe o idee simplă, votezi PNL, scapi de PSD.

Iar acum cine aduce la putere pe PSD? Iohannis și conducerea total nelegitimă a partidului care nu are nicio legătură cu baza acestuia”, a declarat Ludovic Orban la Realitatea Plus.