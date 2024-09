Orban, critici pentru foștii parteneri: „USR ne-a trântit ușa în nas. Ce-am pățit cu Ciucă, n-am pățit cu nimeni”

Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei, le-a adus, joi, critici foștilor colegi de alianță. Orban spune că USR „ne-a trântit ușa în nas”, după ce negocierile pentru prezidențiale și parlamentare nu s-au soldat cu succes. De asemenea, Orban a criticat și atitudinea PNL.

„Ni s-a trântit ușa în nas într-un mod jenant”

Ludovic Orban, președintele , a criticat, joi, Uniunea Salvați România, după ce negocierile cu USR pentru o colaborare pentru alegerile prezidențiale și parlamentare nu s-au soldat cu succes. Recent, președinta USR, , a declarat că partidul va merge la alegeri pe liste proprii, pentru că au existat „cereri nerezonabile” din partea posibililor aliați.

„Ni s-a trântit ușa în nas într-un mod jenant și lipsit complet de respect de către foștii noștri parteneri, cu care ajunsesem la o înțelegere, înțelegere pe care noi am supus-o la vot în organismele statutare ale formațiunilor noastre politice, după care am aflat din presă că de fapt înțelegerile la care convenisem nu fac două cepe degerate, cum foștii noștri parteneri nu au pic de eleganță și de respect față de noi, atâta timp cât ei au comunicat în presă că nu au de gând să facă nimic, deși am avut negocieri oficiale, care au ajuns la un capăt, care au ajuns la un punct de înțelegere”, a declarat Ludovic Orban pentru .

„Am deschis discuții cu alți parteneri politici”

Orban a mai spus însă că Forța Dreptei continuă negocieri cu alte partide în vederea participării la alegerile din noiembrie și decembrie. „Am deschis discuții cu alți parteneri politici. La sfârșitul acestei săptămâni ne-am fixat ca obiectiv să finalizăm aceste discuții. Săptămâna viitoare, voi anunța atât eu, cât și alți parteneri cum vom participa în aceste alegeri”, a precizat liderul Forța Dreptei.

Ludovic Orban l-a criticat dur și pe președintele PNL, Nicolae Ciucă, spunând că, de fiecare data când au stabilit o întâlnire, ea nu a mai avut loc, „din cauza lui Ciucă”, cu toate că Orban a dorit să „pună pe masă” un plan pentru o coagulare a unui pol politic de centru- dreapta.

„Ce-am pățit cu Ciucă n-am pățit cu nimeni”

„Este inadmisibil, am comunicat telefonic de patru ori cu Ciucă. La fiecare din aceste discuții telefonice urma să stabilim o întâlnire, întâlnire care nu a mai avut loc, nu din cauza mea, ci din cauza lui Ciucă. Eu așa ceva n-am pățit. Exact ce-am pățit cu USR-ul n-am pățit niciodată în 30 și ceva de ani de carieră politică și, slavă Domnului, am fost implicat în negocieri și în Convenția Democratică și în Alianța DA și așa mai departe. La fel, ce-am pățit cu Ciucă n-am pățit cu nimeni, adică să refuzi să ai o discuție față în față, o discuție în care eu nu vroiam să discut altceva decât să pun pe masă un plan de coagulare a forțelor politice democratice din bazinul de centru-dreapta (…). Atâta lașitate și atâta lipsă de înțelegere politică!”, a spus președintele Forța Dreptei.