Orban, despre congresul PNL: “Câștigătorul ia totul!” Ce spune despre rămânerea lui Cîțu ca premier după congres

Ludovic Orban: “Eu am capacitatea de a reface coaliția, acest lucru se vede din modul respectuos în care m-am purtat cu partenerii din coaliție, eu sunt un om care respectă înțelegerile, din punctul meu de vedere coaliția nu s-a destrămat încă, a apărut un moment de criză din cauza unor decizii ale premierului.

Sunt consider că putem genera un Guvern performant, noi am negociat șapte zile programul de guvernare, am reușit să punem cap la cap…sunt anumite elemente care au apărut și am putea să mai corectăm anumite elemente.”

Cosmin Prelipceanu: “Împărțirea ministerelor trebuie negociată?”

Ludovic Orban: “Dacă se deschide această cutie a Pandorei, negocierile vor fi foarte dificile. Dacă se dorește acest lucru, trebuie să ții cont de punctele de vedere manifestate de fiecare dintre parteneri, scopul este să coagulezi o coaliție care să acționeze unitar.”

Cosmin Prelipceanu: “Credeți că președintele v-ar mai pune prim-ministru?”

Ludovic Orban: “De ce nu? Sunt convins, nu am nicio îndoială. În momentul în care există o majoritate parlamentară care în urma negocierilor ajunge la o înțelegere, de ce președintele nu ar numi un premier cu care a fost de acord și cu care era de acord și după alegerile din 6 decembrie? Vă aduc aminte că au fost două propuneri, Ludovic Orban și Florin Cîțu.”

Cosmin Prelipceanu: “În scenariul în care câștigați sâmbătă, ce se va intâmpla cu Florin Cîțu?”

Ludovic Orban: “Datorită pozițiilor pe care le avem, gândiți-vă că și eu și Florin Cîțu deținem două dintre cele mai importante funcții în stat, am zis foarte clar, câstigătorul ia tot. Nu mai poți să girezi o poziție de premier sau președinte al Camerei Deputaților dacă pe tine nu te sprijină partidul, pe tine nu te mai ascultă nimeni. Congresul este cea mai democratică formă de alegere, aici vin 5.000 de delegați.

Eu mi-am dat demisia din funcția de prim-ministru pentru a facilita negocierile, uneori oamenii politici trebuie să pună pe primul plan interesul fundamental al României. În cazul în care voi câștiga congresul, vom lua decizii în forurile statutare.”

Cosmin Prelipceanu: “Dacă nu câștigați congresul, ce veți face?”

Ludovic Orban: “Această variantă nu o am în calcul, voi câștiga congresul.”

Cosmin Prelipceanu: “Ați spus că vă veți da demisia de la Cameră dacă pierdeți.”

Ludovic Orban: “Cine pierde congresul, nu mai are legitimitate și autoritate să gireze o funcție atât de importantă precum cea de prim-ministru sau președinte al Camerei Deputaților. Eu vă spun că nu există altă soluție decât refacerea coaliției, e singura variantă în care unești partide care au valori comune, au un program de guvernare validat. După părerea mea, Florin Cîțu nu va mai rezista mult timp în poziția de prim-ministru, indiferent de rezultatul congresului.”