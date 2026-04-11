Orban vs. Magyar! Cu cine votează maghiarii din fotbalul românesc la alegerile din Ungaria. Avantaj covârșitor pentru unul dintre candidați. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Duminică, pe data de 12 aprilie, vor avea loc alegerile parlamentare din Ungaria. Lupta dintre Fidesz, partidul condus de Viktor Orban, și Tisza, formațiunea lui Péter Magyar, se anunță extrem de strânsă. Oficialii echipelor din România care fac parte din comunitatea maghiară, Laszlo Dioszegi și Attila Hadnagy de la Sepsi, dar și Zoltan Szondi de la Csikszereda, au un favorit clar.

Se anunță o bătălie strânsă la alegerile din Ungaria. Viktor Orban, amenințat de Péter Magyar

Alegerile parlamentare din Ungaria au loc pe 12 aprilie 2026 și vor decide noul Parlament, dar și viitorul guvern. Miza principală este funcția de premier. Viktor Orban candidează din nou din partea Fidesz, după mai multe mandate consecutive la putere. Principalul său contracandidat este Péter Magyar, liderul partidului Tisza, o formațiune relativ nouă, dar care a crescut rapid în popularitate. În cursă mai sunt și alte partide, însă competiția reală se concentrează între aceste două tabere.

ADVERTISEMENT

Lupta se anunță mai echilibrată decât în anii trecuți. Fidesz rămâne un partid foarte bine organizat, cu o bază solidă de alegători și experiență electorală. De cealaltă parte, Tisza încearcă să capitalizeze dorința de schimbare a unei părți din electorat. Sondajele indică o cursă strânsă, fără un favorit clar, iar numărul mare de alegători indeciși poate influența decisiv rezultatul. Sistemul electoral poate juca și el un rol important în stabilirea majorității.

Cei doi candidați sunt percepuți diferit. Viktor Orban este văzut ca un lider extrem de experimentat, care pune accent pe stabilitate și continuitate. Péter Magyar se prezintă ca o alternativă mai nouă, cu un discurs axat pe reforme și modernizare. Practic, alegătorii vor decide între menținerea actualei direcții politice și o posibilă schimbare de stil și priorități.

ADVERTISEMENT

Cu cine votează oficialii de la Sepsi și Csikszereda la alegerile din Ungaria

Oficialii din jurul acestor echipe și-au exprimat public susținerea pentru Viktor Orban. Asta dă de înțeles că, în cazul în care ar câștiga partidul lui Péter Magyar, nu ar mai curge cu bani de la guvernul de la Budapesta.

ADVERTISEMENT

Un aspect esențial este finanțarea. Guvernul de la Budapesta a investit în ultimii ani sume importante în academii, baze sportive și cluburi din afara granițelor, inclusiv în România. , lucru recunoscut și de conducători. Zoltan Szondi, Laszlo Dioszegi și Attila Hadnagy au vorbit cu FANATIK despre alegerile din țara vecină.

ADVERTISEMENT

„La alegerile din Ungaria nu se votează oameni, se votează partide. În Ungaria există dreptul atât la votul nominal, cât și la cel pe listă pentru partide. Acei cetățeni maghiari care nu au loc stabil în Ungaria, adică cei care locuiesc peste hotare, au dreptul la un singur vot, adică cel pe listă. Eu am dreptul la un singur vot și o să i-l dau lui Fidesz. Toți prietenii mei din această zonă a societății votează în această direcție. Data trecută, acum 4 ani, dacă îmi amintesc bine, peste 90% dintre voturi au mers spre Orban. Și oameni din Ardeal vin aici. E consulatul din Miercurea Ciuc. Voturile prin corespondență sunt trimise acolo”, a declarat Zoltan Szondi, președintele de la Csikszereda, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Eu am spus mereu tot ce am în inimă. Eu, fără doar și poate, votez cu Fidesz. Noi votăm cu normalitatea. Duminică voi vota la Budapesta. Ceilalți de la club au votat prin corespondență”, a precizat Dioszegi pentru site-ul nostru, iar colegul său de la Sepsi a adăugat: „V-a informat bine domnul Dioszegi. Votez Fidesz”.