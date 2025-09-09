”Ordinele la echipă le dă doar Gigi Becali!”. Mihai Pintilii a dezvăluit cum reacționează când patronul de la FCSB dictează schimbările

Nu mai este niciun secret că de Gigi Becali, dar Mihai Pintilii a dezvăluit faptul că patronul a ascultat atunci când staff-ul tehnic a venit cu câte o propunere.

ADVERTISEMENT

Mihai Pintilii, detalii despre schimbările făcute de Gigi Becali la FCSB

Aflat de o perioadă îndelungată la FCSB, mai întâi ca jucător și apoi ca parte din staff-ul tehnic, Mihai Pintilii a explicat faptul că Gigi Becali nu face nimic cu răutate, ci la el este întotdeauna vorba de starea de moment.

”Elias Charalambous este antrenor principal, e simplu. Nu am cum să zic că sunt eu, lucrăm în echipă. Facem împreună strategia. Ne împărțim și la antrenament. Nu există la noi vioara 1 și vioara 2. Ordinele la echipă le dă doar Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Cum reacționezi când vin schimbările?) E totul natural, totul vine de la sine. Iese un mijlocaș, intră un atacant. Nu e mare diferență. E cel mai ușor să te adaptezi. La nea Gigi e de moment totul.

Dacă e supărat e supărat atunci pe moment. Nu are răutate. Niciodată nu a zis nu când i-am cerut ceva. Niciodată! Dacă noi am văzut că cineva s-a pregătit mai bine”, a declarat Pintilii, la emisiunea Fotbal Club de la .

ADVERTISEMENT

Tănase, singurul care nu se sperie de amenințările patronului

Tehnicianul care colaborează cu Elias Charalambous pe banca campioanei României a dezvăluit faptul că puse de patron.

ADVERTISEMENT

”Îl văd pe Tănase. Tănase nu simte presiunea tricoului. E greu la FCSB, e presiune mare. Am simțit și eu când eram jucător. Nu se compară. Bîrligea a avut și el nevoie de puțin timp să se adapteze. După a fost senzațional”, a spus Mihai Pintilii.