Ordinul dat de Gigi Becali la FCSB, după 4-1 cu Metaloglobus: „Jucătorii să facă asta! Eu sunt patronul”

ADVERTISEMENT

Patronul FCSB-ului, , a recunoscut că e dorința sa ca formația bucureșteană să tragă de timp în anumite momente, asta pentru a nu exista un dezavantaj numeric pe teren când un fotbalist este accidentat.

Ce ordin dat de Gigi Becali la FCSB

Mihai Stoica a intervenit la FCSB și i-a cerut lui Ștefan Târnovanu să nu mai stea pe gazon fără motiv, așa cum făcea în anii trecuți, când astfel câștiga timp pentru echipa sa în momentul unei schimbări. Totuși, Gigi Becali spune că el vrea ca această tactică să fie folosită în continuare de către campioana României și recunoaște că „a dat ordin” pentru ca lucrurile să fie așa cum își dorește.

ADVERTISEMENT

„E părerea lui MM. Știi ce i-a interzis el lui Târnovanu? Să facă șiretlicurile să nu tragă de timp pentru că după arbitrul prelungește meciul cu mai mult. Atunci, vă răspund așa. E problema lui MM Stoica.

Eu sunt patronul și eu zic așa, să stea pe jos până se face schimbarea, când sunt în 10. Ăsta e ordinul meu. MM a spus așa să vă mulțumească pe voi, e mai diplomat. E problema lui, e declarația lui. Eu dau ordinul”, a spus Gigi Becali la .

ADVERTISEMENT

Motivul pentru care Mihai Stoica a dorit să nu mai vadă tactica aplicată de Ștefan Târnovanu

Sezoanele trecute, unele în a reușit să fie la cel mai înalt nivel, trupa bucureșteană avea de multe ori în partea secundă momente în care alegea să întrerupă jocul. Ștefan Târnovanu acuza probleme medicale și cerea intervenția medicului, lucru care devenise aproape o practică ce era văzută meci de meci la formația pregătită de Elias Charalambous. Cum fără portar jocul nu poate să fie reluat, conform regulamentului, cei de la FCSB profitau și astfel luau un moment de respiro.

ADVERTISEMENT

Totuși, această tactică a devenit subiect de discuție inclusiv în presă, iar și din această cauză au existat măsuri luate la nivel de arbitraj în partidele jucate de FCSB. Astfel, mai toate partidele în care Ștefan Târnovanu aplica tactica de tragere de timp existau multe minute de prelungire, iar Mihai Stoica a vrut să elimine acest aspect pentru a nu mai avea probleme cu goluri primite pe final de formația sa.