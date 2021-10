Ordinul lui Gigi Becali către Edi Iordănescu: ”Pe mine mă interesează posesia, vreau mingea la mine!”

Gigi Becali revine în forță. Deși a promis că nu va interveni în procesul de pregătire a echipei, atunci când a bătut palma cu Edi Iordănescu, omul de afaceri s-a răzgândit încă o dată.

Gigi Becali spune că nu este interesat de victorii la limită, nici să câștige campionatul. Patronul roș-albaștrilor vrea ca echipa lui să facă spectacol în teren.

Gigi Becali: ”I-am spus și lui Edi. Asta este dorința mea!”

este pe cale să ia o turnură care nu va fi pe placul fanilor și care ar putea genera o nouă perioadă de haos la gruparea vicecampioană.

FCSB nu a mai pierdut de cinci etape în Liga 1 Casa Pariurilor, dar Gigi Becali nu este mulțumit de felul în care evoluează fotbaliștii lui.

Becali n-a mai avut răbdare să discute cu Edi Iordănescu, afla în carantină după ce s-a infectat cu COVID, și i-a transmis public că este nemulțumit de jocul echipei.

”Nu există tensiuni între Becali și Edi. Am fost întrebat dacă sunt mulțumit de joc și am spus că nu. Dacă spuneam că sunt mulțumit, aș fi mințit. Nu am avut un joc care sa-mi placă. Pe mine mă interesează posesia, chiar dacă eu câștig.

Asta am spus tuturor antrenorilor, chiar și lui Edi. Vreau să fie mingea la minge, asta e dorința mea. Nu vreau să câștig campionatul. Vreau să fie mingea la mine.

Eu sunt patron, vreau să fie mingea la mine! Eu fac fotbal și ordinul meu este să fie mingea la mine. Nu câștig meciul dar e mingea la mine, nu mă mai interesează.

Vreau 0-0, dar să fie mingea la mine. Nu vreau 1-0 și să fie mingea la adversar. Nu vreau eu așa. Care e treaba? Îmi place ce-i frumos și bun, ce-i frumos în viață.

S-a supărat și Edi, care nu a văzut emisiunea. Am spus că nu sunt mulțumit de joc, dar nu am problemă cu asta pentru că vor veni Tănase, Coman și Octavian Popescu. Ei vor face să fie mingea la mine, la noi.

Cei mai importanți jucători pentru Edi sunt Tănase, Coman și Budescu. Pe lista mea, ca să jucăm ce vreau, sunt Tănase și Coman. Dacă mingea nu va fi la mine, eu voi fi nemulțumit. Oricine ar fi antrenor. Cu Rapid am luat bătaie, dar mingea a fost la mine. Nu am fost supărat”, a declarat Gigi Becali, într-o intervenție la.

Suporterii FCSB îl susțin pe Edi Iordănescu în disputa cu Gigi Becali

în conflictul cu finanțatorul Gigi Becali, căruia i-au transmis un mesaj clar. Suporterii echipei FCSB au reacționat după ce patronul Gigi Becali a criticat jocul echipei.

”În numele Peluzei Nord, în numele tuturor suporterilor, transmit un singur lucru. Edi Iordănescu va fi susţinut necondiţionat şi dacă, Doamne, fereşte se întâmplă ceva nu mai văd niciun alt antrenor la Steaua (FCSB – n.r.) şi înseamnă că nu mai avem practic pentru ce să luptăm.

Mai spun că acum, cu Becali, MM şi Edi suntem o echipă care câţiva ani poate defila în România. Sper ca Gigi să nu mai iasă la tv, pentru că atunci poate apărea jihadul. Noi susţinem performanţa, nu vrem spectacol. Nu ne interesează spectacolul, vrem titlul, vrem Cupa.

Edi este dezamăgit, dar din această poveste, poate ieşi mai puternic. Domnul Becali să ştie că pe noi nu ne interesează spectacolul, ne interesează rezultatul. Spectacol e la teatru şi cinema.

Anul trecut CFR a luat campionatul cu ’bulan’, arbitri, penalty şi fotbal canci. Cu 1-0, 1-0, 1-0, ba mai era un ofsaid sau penalty. Edi trebuie să aibă linişte la echipă, să aibă timp pentru pregătirea meciurilor, pentru ce a făcut până acum e minune”, a declarat liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustaţă, la .