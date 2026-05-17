Ordinul lui Mihai Rotaru: „Nu pleacă nimeni!”. Planul Universității Craiova pentru o performanță istorică în cupele europene

ADVERTISEMENT

Este sărbătoare în Bănie după ce Universitatea Craiova a câștigat titlul de campioană în SuperLiga României. Oltenii vor participa în preliminariile Ligii Campionilor, iar Mihai Rotaru a dat ordin clar în ceea ce privește transferurile pentru o performanță istorică în cupele europene.

Mihai Rotaru, ordin de ultimă oră pentru performanță în Champions League

Chiar dacă a mai avut momente de cumpănă, Universitatea Craiova a fost, per total, cea mai bună echipă din România, iar acest lucru s-a materializat în câștigarea eventului. Oltenii au luat Cupa României și campionatul în doar o săptămână, în detrimentul Universității Cluj.

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru s-a arătat extrem de entuziasmat de felul în care echipa sa a gestionat momentele dificile și a dezvăluit că nimeni nu pleacă de la Universitatea Craiova până la finalul preliminariilor. Totuși, patronul oltenilor are și un plan de rezervă în cazul în care va primi o ofertă de nerefuzat pentru unul dintre jucători: „Ne gândim să facem o echipă puternică. Sunt multe variabile care pot să ne ducă mai sus sau mai jos. Cu siguranță se muncește și deja se știe ce avem de făcut. Am peste 400 de mesaje în acest moment, nu am deschis niciunul dintre ele. Cred că toți vor rămâne cel puțin pentru preliminarii. Nu cred că va pleca vreunul, însă dacă se va întâmpla acest lucru noi suntem pregătiți să-l înlocuim. Eu nu mă ocup de partea această, dar de câteva luni avem 3-4 soluții pentru fiecare poziție, în caz că pleacă cineva”, a declarat Mihai Rotaru.

Mihai Rotaru, ORDIN CLAR dupa ce U Craiova a facut EVENTUL: “NU PLEACA NIMENI”

Care au fost cele mai dificile momente ale Universității Craiova

de modul în care echipa sa a trecut peste momentele dificile din acest sezon. Oltenii au fost nevoiți să treacă peste plecarea lui Mirel Rădoi, care a pus bazele acestei echipe, peste eliminarea dramatică din Conference League, dar și peste înfrângerea din prima etapă de play-off: „Am trăit-o cu emoție, cu speranță, cu încredere. Emoțiile te apasă în momentele acestea. Finalele nu se joacă, finalele se câștigă, despre asta este vorba în cele din urmă. Au fost momente extrem de importante la Craiova. Au fost 4-5 momente. Începem cu momentul plecării lui Mirel Rădoi, momentul Metaloglobus, momentul Farul Constanța, dar și momentul FC Argeș, când am luat bătaie în prima etapă din play-off. Atena a fost un moment greu, dar ce s-a întâmplat în următoarele 24 de ore a fost ceea ce mi-a dat siguranța că vom fi campioni. Am avut noroc să avem caractere puternice în această perioadă. S-au pus întrebări a cui este echipa asta. Nu este nici a lui Rădoi, nici a lui Coelho, nici a lui Rotaru. Este a Universității Craiova. Este echipa acestei regiuni. Mă refer la regiune, la țară, la toți cei care au sânge alb-albastru. Suporterul oltean este suporter de atitudine, nu neapărat de rezultat.

ADVERTISEMENT

Am gestionat bine momentele din acest campionat. Nu am făcut întâmplător performanță în Europa. Lumea ar fi trebuit să vorbească mai mult că am bătut Rapid Viena și Mainz, decât că am pierdut cu AEK Atena. În Europa am câștigat pe merit, pe fotbal. Când bați Mainz acasă, când domini AEK Atena, care este campioana Greciei… noi puteam să ne calificăm în primele 8. Degeaba ne uităm în spate, trebuie să ne bucurăm de ceea ce se întâmplă”, a mai spus Mihai Rotaru.

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru, gest de mare campion după victoria Universității Craiova

După ce oltenii au câștigat titlul, Mihai Rotaru a coborât pe gazon și i-a felicitat pe toți jucătorii, dar și pe oamenii din staff.

ADVERTISEMENT

În momentul în care reporterii prezenți pe gazon au dorit să-i ia o primă reacție, Mihai Rotaru a refuzat elegant să vorbească din simplul motiv că nu a vrut să ia nicio secundă din atenția meritată de jucătorii echipei sale. Patronul oltenilor a explicat că aceasta este seara jucătorilor și că ei merită să dea interviuri, nu el.