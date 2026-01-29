Ordinul secret pe care Putin l-ar fi transmis soldaților de pe front. Pe canalele neoficiale se vorbește de un mare acord între Rusia și Ucraina

ADVERTISEMENT

Bloggerii militari ruși și canalele Telegram din Ucraina au început să scrie joi despre un posibil acord, deși neoficial, de încetare reciprocă a atacurilor asupra infrastructurii energetice. Această înţelegere vine în contextul negocierilor în curs dintre delegaţiile rusă şi ucraineană, o nouă rundă fiind programată duminică, la Abu Dhabi.

„Budanov a fost de acord cu termenii Kremlinului”

Bloggerul rus Vladimir Romanov, citat de The Moscow Times, susține că, începând de joi dimineață, de la ora 7.00, forțelor ruse le este interzis să vizeze orice instalații de infrastructură, atât din regiunea capitalei Kiev, cât și din întreaga Ucraină. Informații similare vin și din partea ucraineană, unde canalul Supernova+ scrie despre existența unui ordin identic pentru armata ucraineană, cu observația că rămâne de văzut dacă acordul va fi efectiv respectat pe teren. Un alt canal, Rezident, scrie că acordul este meritul lui Kiril Budanov, şeful biroului prezidenţial al lui Volodimir Zelenski.

„Se pare că există o interdicție a atacurilor cu rachete, ceea ce înseamnă că Budanov a reușit să negocieze acest format și a fost de acord cu termenii Kremlinului. Sursele noastre au relatat că aceasta este prima cerere a biroului lui Zelenski în foaia de parcurs negociată la Abu Dhabi”, se mai arată în postarea preluată de .

„Duminică, la Abu Dhabi, se pot face progrese semnificative pentru stabilirea unui cadru pentru pace”

În continuare se subliniază că , care va trebui să facă acum concesii. „Sursele noastre relatează că atacurile cu rachete au fost în centrul negocierilor, dar Kremlinul a stabilit condiții cu privire la teritoriile Donbas. Dacă inamicul renunță la atacuri în următoarele zile, duminică se pot aștepta progrese semnificative în ceea ce privește foaia de parcurs și stabilirea unui cadru pentru pace”, mai scriu cei de la Rezident.

Contextul acestui potențial armistițiu este legat de discuțiile trilaterale care au avut loc la Abu Dhabi weekendul trecut, cu participarea SUA, Rusiei şi Ucrainei. Subiectul principal a fost suspendarea atacurilor asupra instalațiilor energetice ucrainene, cu condiţia ca Kievul să se abţină de la atacarea instalațiilor petroliere și a petrolierelor rusești. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze aceste informaţii în cadrul briefing-ul de joi. Experţii cred că ar putea avea legătură cu vizita pe care o efectuează la Moscova gazda reuniunilor de pace din aceste zile, şeicul Emiratelor Arabe Unite, Mohamed Al Nahyan, care face eforturi de mediere.

„Au fost deja emise ordine verbale către mai multe unităţi”

De asemenea, potrivit Financial Times, posibilitatea unui astfel de armistițiu urma să fie discutată în cadrul discuțiilor de la Abu Dhabi, din 23-24 ianuarie, în timp ce canalul „Belorussky Silovik” a relatat că „sursele sale de încredere” au confirmat: „La Abu Dhabi, părțile au convenit asupra unui moratoriu temporar asupra loviturilor cu rachete sau drone împotriva sectorului energetic”.

Potrivit sursei, mai multe unități rusești au primit deja un ordin „verbal” în acest sens. „Au fost deja emise ordine verbale către mai multe unități de a nu viza sectorul energetic al Ucrainei”, se arată în postare.

Volodimir Zelenski este de acord să se întâlnească cu Vladimir Putin

Mulţi analişti se întreabă de stabilitatea unui asemenea acord, în contextul în care un moratoriu similar, de 30 de zile, a intrat în vigoare în primăvara anului trecut, după intervenția lui Donald Trump, dar demersul de atunci a eșuat repede, deoarece ambele părți s-au acuzat reciproc de încălcarea acordului. Interesant este că şi Volodimir Zelenski a făcut o propunere similară în decembrie 2025, dar Kremlinul a respins-o categoric la momentul respectiv.

O altă informaţie apărută joi vine şi ea în sprijinul unui posibil acord la care să fi ajuns Rusia şi Ucraina în privinţa atacurilor asupra infrastructurii energetice. Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, a declarat în cadrul reuniunii online a Consiliului miniștrilor de externe ai Uniunii Europene că Volodimir Zelenski este dispus să se întâlnească cu Vladimir Putin pentru a discuta cele mai sensibile probleme, inclusiv cele privind teritoriile și Centrala Nucleară de la Zaporojie.