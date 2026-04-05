„Ore critice!”. Ce scriu grecii despre familia Lucescu, pusă la grea încercare! Răzvan, fiul lui „Il Luce”, o antrenează pe PAOK

Mircea Lucescu se află în comă la Terapie Intensivă. Starea fostului selecționer al României a stârnit reacții și în Grecia, acolo unde Răzvan Lucescu, fiul său, o antrenează pe PAOK.
Mihai Dragomir
05.04.2026 | 15:00
Grecii au reacționat și ei după ce au aflat de starea lui Mircea Lucescu (80 de ani). Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Veștile despre starea de sănătate ale fostului selecționer Mircea Lucescu (80 de ani) continuă să fie din ce în ce mai rele. Antrenorul român se află în comă la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Universitar de Urgență din București, iar presa de peste hotare a aflat și a reacționat. Ce au notat grecii despre „Il Luce”, tatăl antrenorului de la PAOK, Răzvan Lucescu (57 de ani). Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Presa din Grecia a reacționat după ce Mircea Lucescu a intrat în comă la Terapie Intensivă

FANATIK a aflat, pe surse medicale, că Mircea Lucescu se află în comă. Starea sa de sănătate a stârnit reacții nu doar în presa din România, ci și în cea din străinătate. Turcii au reacționat de asemenea după ce au aflat cât de gravă este situația lui „Il Luce”. Și jurnaliștii greci au scris despre antrenorul român, el fiind tatăl lui Răzvan Lucescu, cel care o pregătește pe PAOK.

„Ore critice pentru Mircea Lucescu – ‘Nu răspunde la tratamente’”, au titrat cei de la metrosport.gr, notând ulterior și că „Vă reamintim că săptămâna trecută Mircea Lucescu suferise un infarct, dar starea sa se stabilizase, însă, alaltăieri, Mircea Lucescu a avut nevoie de trei operații de resuscitare pentru a-l stabiliza”.

Aceștia au mai evidențiat în articolul lor și marea dorință a lui Mircea Lucescu după ce își revenise în urma infarctului de vineri: aceea de a fi prezent la finala Cupei Greciei dintre PAOK și OFI Creta la finalul lunii aprilie.

Presa internațională a reacționat, după ce starea lui Mircea Lucescu s-a agravat. Ce au notat jurnaliștii străini

Nu doar turcii sau grecii au scris despre ceea ce i se întâmplă fostului selecționer al României. Țări precum Spania, Italia sau Rusia au scris de asemenea pe seama episodului neplăcut. Ultimele două țări sunt chiar dintre cele în care „Il Luce” a antrenat în cariera sa.

Italia: „Lucescu nu răspunde la terapie așa cum era de așteptat” – Il Napolista. Spania: „Mircea Lucescu, fostul antrenor al naționalei României, internat la ATI: nu răspunde la tratament și starea sa s-a agravat”20minutos. Rusia: „Starea lui Lucescu s-a agravat” Sports.

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
