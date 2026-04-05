„Ore critice!”. Ce scriu grecii despre familia Lucescu, pusă la grea încercare! Răzvan, fiul lui „Il Luce”, o antrenează pe PAOK

Veștile despre starea de sănătate ale fostului selecționer Mircea Lucescu (80 de ani) continuă să fie din ce în ce mai rele. Antrenorul român se află în comă la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Universitar de Urgență din București, iar presa de peste hotare a aflat și a reacționat. Ce au notat grecii despre „Il Luce”, tatăl antrenorului de la PAOK, Răzvan Lucescu (57 de ani). Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Presa din Grecia a reacționat după ce Mircea Lucescu a intrat în comă la Terapie Intensivă

Starea sa de sănătate a stârnit reacții nu doar în presa din România, ci și în cea din străinătate. . Și jurnaliștii greci au scris despre antrenorul român, el fiind tatăl lui Răzvan Lucescu, cel care o pregătește pe PAOK.

„Ore critice pentru Mircea Lucescu – ‘Nu răspunde la tratamente’”, au titrat cei de la notând ulterior și că „Vă reamintim că săptămâna trecută Mircea Lucescu suferise un infarct, dar starea sa se stabilizase, însă, alaltăieri, Mircea Lucescu a avut nevoie de trei operații de resuscitare pentru a-l stabiliza”.

Aceștia au mai evidențiat în articolul lor și : aceea de a fi prezent la finala Cupei Greciei dintre PAOK și OFI Creta la finalul lunii aprilie.

Presa internațională a reacționat, după ce starea lui Mircea Lucescu s-a agravat. Ce au notat jurnaliștii străini

Nu doar turcii sau grecii au scris despre ceea ce i se întâmplă fostului selecționer al României. Țări precum Spania, Italia sau Rusia au scris de asemenea pe seama episodului neplăcut. Ultimele două țări sunt chiar dintre cele în care „Il Luce” a antrenat în cariera sa.

Italia: „Lucescu nu răspunde la terapie așa cum era de așteptat” – Spania: „Mircea Lucescu, fostul antrenor al naționalei României, internat la ATI: nu răspunde la tratament și starea sa s-a agravat” – Rusia: „Starea lui Lucescu s-a agravat” –