Organizatoarea protestelor anti-Maia Sandu, reținuta pe aeroport: “Nu știam de planurile procurorilor”

Deputata partidului ȘOR, Marina Tauber, a fost reținută luni, 1 mai, pe Aeroportul de la Chișinău. Lidera opoziției voia să părăsească țara, însă a fost oprită de oamenii legii. Politiciana este aliata oligarhului fugar Șor și este cunoscută pentru faptul că .

Informația a fost confirmată de Procuratura Anticorupție. Deputata intenționa să se deplaseze spre Tel Aviv. Politiciana a postat, luni dimineața, un mesaj video în care a anunțat că urmează să fie supusă unui control medical. În acest scop, aliata lui Șor trebuia să ajungă în Israel, unde locuiește oligarhul.

Probleme mari pentru organizatoarea protestelor anti-Maia Sandu

Tot luni, Marina Tauber a anunțat pe rețelele sociale că știe că va fi reținută, însă are biletele cumpărate. Aceasta a precizat că va reveni joi dimineață. Mai mult, deputata susține că nu știa de planurile procurorilor.

„Am planificat azi să plec în străinătate, deplasarea era planificată de mult. Am nevoie de o vizită medicală și nu știam că o să fie ședință de judecată în privința mea, în legătură cu schimbarea măsurii. Vreau să-i anunț pe toți să nu-și facă griji, eu plec pe câteva zile și revin joi dimineața, am și bilet retur. Am nevoie de această plecare, pentru că nu am avut posibilitate să fac acest lucru anterior și nu știam de planurile procurorilor”, a declarat Tauber.

Aliata oligarhului Șor urma să plece în Israel

Reprezentanții Procuraturii Anticorupție au specificat că în 28 aprilie au depus un demers la judecătorul de instrucție pentru înlocuirea măsurii preventive liberarea provizorie sub control judiciar cu arest preventiv pe motiv că Tauber a încălcat condițiile măsurii preventive.

„Tot vineri, 28 aprilie, avocatul învinuitei a primit o copie a demersului. Pe 29 aprilie 2023, Tauber a solicitat să fie amânată ședința de judecată ca să poată călători în Israel. Considerând că învinuita deja a încălcat de mai multe ori condițiile impuse de judecători, procurorii au considerat necesar să fie reținută învinuita la aeroport pentru că exista un risc considerabil că învinuita se va eschiva de la organul de urmărire penală”, precizează procurorii moldoveni.

Marina Tauber avea interdicție de a părăsi Chișinăul

Acum câteva luni, Marina Tauber a fost cercetată, pentru . Politiciana a ieșit de sub control judiciar și a scăpat de toate restricțiile, după ce Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău a admis recursul avocaților în interesele învinuitei.

Tot atunci, Curtea de Apel a revocat obligațiile stabilite anterior prin decizia 5 ianuarie 2023, și anume: “Să nu părăsească localitatea unde își are domiciliul, decât în condițiile stabilite de către judecătorul de instrucție, sau după caz, de către instanță”; “Să nu comunice cu persoane care au tangență cu procesul penal respectiv și să predea pașaportul judecătorului desemnat cu atribuțiile judecătorului de instrucție”.

Deputata Tauber a specificat într-un mesaj publicat de la aeroport că urma să se deplaseze „în străinătate” pentru o „vizită medicală”. Călătoria acesteia a fost împiedicată de oamenii legii. Potrivit presei din Republica Moldova, la aeroport, în zona VIP, a fost observată o mașină de la Centrul Național Anticorupție.