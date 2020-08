Organizatorii US Open, criticaţi pentru desfăşurarea turneului în plină pandemie: “E o nebunie”

US Open se va desfășura în acest an, în ciuda pandemiei de coronavirus care a paralizat sportul din întreaga lume.

Alexander Zverev, jucătorul de tenis din Germania, a criticat dur decizia americanilor de a organiza și în acest an US Open, în condițiile în care mai mulți jucători de tenis din Europa au anunțat că nu vor participa.

Zverev consideră că este o decizie nebunească, pe care o critică aspru.

SUA, criticată pentru organizarea US Open în acest an

SUA a fost criticată de Alexander Zverev pentru organizarea US Open din acest an, în ciuda pandemiei de coronavirus care a paralizat sportul din întreaga lume, inclusiv tenisul.

„E o nebunie să organizezi acum US Open. Preferam ca acest turneu să nu aibă loc şi să începem meciurile în Europa. Având în vedere situaţia medicală din SUA, nu este momentul potrivit pentru a zbura acolo.

Însă dacă US Open se desfăşoară, ce ar trebui să facă jucătorii? Dacă toată lumea joacă, este vorba până la urmă de puncte”, a mai spus Zverev.

7 este locul pe care îl ocupă Alexander Zverev în ierarhia mondială

Nu este singurul jucător care nu va participa la US Open

Ashleigh Barty, numărul 1 WTA, a declarat că nu va participa la US Open din cauza pandemiei de coronavirus: „Îmi plac ambele evenimente, aşa că a fost o decizie dificilă, dar există în continuare riscuri semnificative legate de Covid-19 şi nu mă simt confortabil să mă plasez eu şi echipa mea în această situaţie.

Doresc Federaţiei americane de tenis toate cele bune pentru aceste turnee şi aştept cu nerăbdare să revin anul viitor în Statele Unite”.

„Echipa mea şi cu mine am decis că nu vom participa la Western and Southern Open şi la US Open în acest an”, a precizat Barty într-un comunicat.

