“Oribil!” Cum au trăit tricolorii noaptea de coșmar de dupa 0-6! Emanuel Roșu, dezvăluiri de la Varșovia

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Naționala României a trăit o noapte de coșmar la Varșovia, unde a fost învinsă cu 6-0 de Polonia, într-un meci în care tricolorii s-au prăbușit complet în repriza secundă. Emanuel Roșu, jurnalistul FANATIK prezent la fața locului, a povestit cum au fost trăite orele de după fluierul final și a descris atmosfera din jurul echipei lui Gică Hagi. Dezamăgirea, tăcerea și lipsa de reacție au dominat zona stadionului, în timp ce jurnalistul a vorbit despre o echipă care, în opinia sa, s-a deconectat complet de la meci și despre un selecționer care pare să nu fi reușit încă să-și transmită ideile către jucători.

Emanuel Roșu, despre atmosfera de după 0-6: „A fost groaznic! Nu pot să-mi dau seama când am mai văzut o asemenea tristețe”

Emanuel Roșu a povestit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA după unul dintre cele mai grele rezultate ale naționalei României din ultimii mulți ani. Jurnalistul a remarcat apăsarea din jurul echipei și modul în care tricolorii au reacționat după înfrângerea cu Polonia.

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„A fost groaznic! Nu pot să-mi dau seama când am mai văzut o asemenea tristețe, o apăsare. Parcă puteai pune degetul pe ea ca să-i vezi forma, să o simți exact. A fost oribil. E una dintre serile în care trebuia să-l lași, măcar pe Hagi, să spună ce considera el, pentru că nu cred că poate fi explicat ce s-a întâmplat în repriza a doua. Am văzut un abandon total din partea jucătorilor. Citeam că au mai fost echipe în 10 oameni, dar parcă nu există o justificare pentru abandonul pe care l-am simțit.

O echipă care pur și simplu s-a deconectat de la meci și care, nu neapărat că a așteptat alibiul eliminării care să facă asta, dar care și-a dat cancel complet. Atitudine, calitate individuală, totul a,ipsit, nu am mai văzut nimic. Nu cred că o eventuală selecționată divizionară a României ar fi putut avea o evoluție mai proastă decât ce am văzut aseară din partea jucătorilor de la care avem așteptări“, a declarat Emanuel Roșu.

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Emanuel Roșu, despre dificultățile lui Gică Hagi la națională: „Nu și-a dat seama cine suntem de fapt”

Jurnalistul FANATIK a vorbit și despre ă și despre dificultățile pe care le întâmpină selecționerul în încercarea de a transmite principiile sale jucătorilor.

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„A fost luat și Hagi prin surprindere, dar nu ne va spune asta vreodată, pentru că ar însemna să-și anuleze munca. El cunoaște la perfecțiune campionatul intern, știe jucătorii, pentru că aproape jumătate din lot provine de la Academia Hagi, dar, efectiv, nu și-a dat seama cine suntem de fapt. Cred că am mers prea mult pe conceptul cu încrederea, pe care l-a tot spus.

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Am crezut că prin discursul ăsta, așa cum reușea la Farul să ridice nivelul lotului prin lucruri de genul, va reuși și la națională. Se pare că la echipa națională nu a ajuns, chiar dacă îi știe bine pe toți cei din teren. Ei nu sunt conectați la misiunea și la metodele antrenorului. Tot ce a încercat până acum, fie că a fost tactic, fie la nivel de filosofie de joc, totul a eșuat“, a continuat Roșu.

Emanuel Roșu cere o reacție înaintea meciului cu Suedia: „Sunt absolut distruși jucătorii”

După eșecul usturător de la Varșovia, atenția se mută către următoarea partidă a României, cu Suedia, iar Emanuel Roșu consideră că Gică Hagi trebuie să găsească rapid o soluție pentru problemele apărute în cadrul echipei naționale.

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„Hagi încă mai crede că avem valoare, dar nu a reușit să îi pună într-un context al adversarilor pe care-i întâlnim. Din păcate o spun, pentru că-l iubesc pe Hagi și am respect pentru munca sa, dar, momentan, nu prea poate ajunge la jucătorii lui. Nu îi simt ca pe vremea în care-i simțeam de pe vremea lui Iordănescu. Sunt curios ce o să se schimbe, pentru că la națională am văzut trei planuri tactice diferite. Să vedem ce ne va propune cu Suedia, ce versiune de echipă, pentru că nu mai are nimic de pierdut.

Vreau să văd pe ce lot se bazează, trebuie să țină cont și pe cine se bazează, pe cine lasă acasă. Vor fi fețe nemulțumite acolo, atitudini nefericite cel mai probabil, dar nimic nu mai e de pierdut. Sunt sigur că are un plan, dar să vedem cât din el poate aplica, pentru că la nive moral sunt absolut distruși jucătorii“, a mai adăugat Emanuel Roșu.

Cum s-a prezentat Gică Hagi înainte și după meciul cu Polonia

Emanuel Roșu a remarcat și atitudinea lui Gică Hagi dinaintea partidei de la Varșovia, dar și comportamentul selecționerului după înfrângerea categorică suferită de România: „A fost moale și în conferința dinaintea meciului, părea genul de antrenor care-și asumă soarta. Înainte de meciul cu Polonia, Hagi mi s-a părut deconectat, relaxat, a și zâmbit. Ni-l amintim pe Hagi de la meciurile grele de la Farul, când era crispat, nu accepta întrebări. Acum a fost opusul, a vorbit cu fiecare în parte, chiar și cu presa străină. Mă aștept să fi tras concluziile care trebuie trase. Această campanie este sacrificată și nu știu dacă, în minutea lui, a ales conștient ce a ales să facă sau este surprins total de ceea ce arată echipă. Tot ce putea merge prost a mers mai prost decât s-ar fi putut“.

Atmosfera de după meci a fost una extrem de apăsătoare și în zona mixtă, acolo unde jucătorii României au evitat dialogul cu presa. Emanuel Roșu a povestit ce s-a întâmplat la Varșovia după fluierul final: „Aseară nu a făcut o analiză, și-a asumat, din nou, că a greșit. Aș vrea, când se liniștesc lucrurile, să ne facă o analiză clară, pentru că problemele sunt multe. Nicolae Stanciu e singurul care s-a oprit la zona mixtă, restul nici n-au vrut să ia în considerare un posibil dialog. Rațiu și Ianis au ieșit prin partea cealaltă, ne-au evitat, nici n-am avut șansa de a schimba două cuvinte. Oficialii FRF au ieșit primii, îi simțeai, nu trebuia să comunici“.

„Tribunele goale” ar fi fost mai ușor de suportat pentru tricolori? Emanuel Roșu, înainte de România – Suedia

România urmează să dispute următorul meci cu Suedia, iar Emanuel Roșu consideră că reacția publicului poate reprezenta o presiune suplimentară pentru o echipă afectată puternic de rezultatul de la Varșovia.

„Poate le-ar fi plăcut jucătorilor să aibă tribunele goale la meciul de luni, cu Suedia, pentru că dacă se începe prost sau luăm repede două goluri, nu cred că vor avea parte de o reacție prea bună. Dacă ne uităm cu atenție, Hagi e un antrenor neexperimentat la niel internațional. Unii fac click din prima pe scena internațională, la el încă nu s-a întâmplt încă. Răza Burleanu nu cred că a renunțat la colaborare cu niciun selecționer și nici cu Hagi nu o va face“, a încheiat Emanuel Roșu, jurnalistul FANATIK prezent la Varșovia.