Originile neștiute ale lui Donald Trump. De ce își ascunde noul președinte al SUA istoria familiei. „Nu a fost o existență ușoară”

cu un program în mare parte anti imigrație, Donald Trump este el însuși urmașul unor imigranți. Bunicii săi paterni au fost imigranți germani, iar bunicii din partea mamei sale au venit în SUA din Scoția.

Donald Trump a negat originile germane ale tatălui său

Bunicul său, Friedrich Trump, un frizer german în vârstă de 16 ani, a cumpărat la 7 octombrie 1885, un bilet dus spre America, fugind de serviciul militar obligatoriu care dura trei ani. Două săptămâni mai târziu, a ajuns în New York, unde avea să facă o mică avere. Peste mai bine de un secol, nepotul său, Donald Trump, devenea președinte al patriei adoptive a lui Friedrich.

ADVERTISEMENT

Timp de decenii, Donald Trump a negat cu totul această moștenire germană, susținând în schimb că rădăcinile bunicului său se aflau mai la nord, în Scandinavia. „[El] a venit aici din Suedia când era copil”, a afirmat Trump în cartea The Art of the Deal, relatează .

Vărul său și istoricul familiei, John Walter, a dezvăluit pentru că Trump a susținut acest scenariu fictiv la cererea tatălui său, Fred Trump, agent imobiliar, care își ascunsese rădăcinile germane pentru a nu-și supăra prietenii și clienții evrei.

ADVERTISEMENT

Trump este fiul și nepotul unor imigranți: germani din partea tatălui său și scoțieni din partea mamei sale. Niciunul dintre bunicii săi nu s-a născut în Statele Unite, lucru valabil și pentru mama sa, și nici nu vorbeau engleza ca limbă maternă. Părinții mamei sale, originari din îndepărtatele insule scoțiene Hebride Exterioare, trăiau într-o comunitate majoritar vorbitoare de gaelică.

Friedrich Trump a venit în Statele Unite odată cu un val de germani – numai în acel an, aproximativ 1 milion de germani au călătorit pentru a se stabili în America. Potrivit Times, acesta a fost „începutul unei vieți aventuroase de frizer, restaurator, cârciumar, hotelier, antreprenor, căutător de aur, supraviețuitor al naufragiului și investitor imobiliar în New York”.

ADVERTISEMENT

S-a căsătorit cu o femeie din orașul său natal german, Kallstadt, unde părinții săi deținuseră podgorii, și a încercat să se întoarcă acasă cu averea făcută în SUA. Însă, atunci când s-a aflat că s-a sustras de la recrutare, cuplul și-a pierdut cetățenia bavareză și a fost nevoit să se întoarcă definitiv în America.

Acolo, ei au avut trei copii. Tatăl lui Trump, Fred, a fost copilul mijlociu. Născut în cartierul Bronx din New York în 1905, Fred Trump a fost un copil american care nu vorbea germană. Mai târziu, avea să devină unul dintre cei mai de succes tineri oameni de afaceri din oraș, acumulând o avere chiar și atunci când mulți din jurul său se prăbușeau în ruină financiară.

ADVERTISEMENT

Cum s-au cunoscut părinții lui Donald Trump

La mijlocul anilor 1930, Fred Trump a mers la o petrecere în Queens la care au participat și două surori scoțiene. Cea mai tânără, Mary Anne MacLeod, era o menajeră care se gândea să se întoarcă pe insula ei natală. După petrecere, Fred Trump s-a întors la casa pe care o împărțea cu mama sa și a anunțat-o că o cunoscuse pe femeia cu care plănuia să se căsătorească, scriu Michael Kranish și Marc Fisher în biografia .

Nu doar că Mary Anne MacLeod trăia în sărăcie în Statele Unite, dar originile ei erau și mai puțin acceptabile. Era fiica unui pescar și al unei mici fermiere și cea mai mică dintr-o familie de 10 copii născuți în satul Tong de pe insula scoțiană Lewis.

„Nu a fost o existență ușoară”, relatează . Această vastă familie vorbitoare de gaelică trăia împreună într-o modestă casă cenușie, „înconjurată proprietăți pe care istoricii și genealogii locali le-au caracterizat cu termeni precum ‘mizerie umană’ și ‘indescriptibil de murdare’”.

Căsătorită cu Fred Trump, Mary Anne MacLeod a trăit o viață radical diferită, cu haine de blană și iahturi de 15 de metri. În 1942, ea a devenit cetățean american și s-a întors doar ocazional în Scoția natală, unde fiul ei deține acum mai multe proprietăți.

Deși Friedrich Trump a avut un succes moderat în domeniul imobiliar, bunicul actualului președinte a murit în mod neașteptat în urma unei pandemii de gripă înainte de a împlini 50 de ani și, prin urmare, nu a apucat să își vadă multe dintre proiecte realizate. La moartea sa, averea sa netă era de aproximativ 510.000 de dolari la valoarea de acum a dolarului. Sub firma Elizabeth Trump & Son, Fred Trump și mama sa Elizabeth au continuat această activitate și au transformat-o într-o afacere înfloritoare.

Originile lui Donald Trump îl fac relativ neobișnuit printre președinții americani. Dintre ultimii 10 lideri de la Casa Albă, doar doi, Donald Trump și Barack Obama, au avut un părinte născut în afara Statelor Unite.

Familia lui Donald Trump este la fel de internațională. Două dintre cele trei soții ale sale au fost cetățeni americani naturalizați, originare din Republica Cehă și Slovenia. Doar unul dintre cei cinci , Tiffany, este copilul a doi cetățeni născuți în America, în timp ce fiica sa, Ivanka, este primul membru evreu al familiei prezidențiale din istoria Americii, convertindu-se înainte de a se căsători cu soțul ei, Jared Kushner, în 2009.

Dar biografii săi nu au putut găsi nicio dovadă că Donald Trump ar avea origini din Suedia.