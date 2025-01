Ornela Pasăre a primit o nouă lovitură, la puțin timp după divorț. „De ajun am pierdut-o”

Ornela Pasăre, una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară din generația nouă, a primit o nouă lovitură, la doar câteva luni după divorț. Pentru FANATIK, celebra cântăreață a mărturisit că și-a pierdut, poate, cel mai important om din viața ei.

Ornela Pasăre a primit o nouă lovitură, la puțin timp după divorț

. După un mariaj de trei ani, interpreta a luat decizia de a pune punct. În premieră, pentru FANATIK, aceasta explică motivele care au dus la separarea definitivă.

Frumoasa blondină este o persoană discretă, viața privată fiind mereu doar pentru familie. Acum, însă, a luat decizia de povesti fanilor ei prin ce schimbări a trecut. Poate ca o lecție pentru cei care o iubesc sau, poate, doar ca o eliberare.

„Cu Dumnezeu și iubire înainte! Am divorț anul trecut. Eu am ales să fac acest pas și să merg mai departe, într-o mare discreție. Pentru că pe mine discreția, pacea și liniștea mă caracterizează, nu scandalurile. Sunt o persoană destul de pașnică. Pentru mine discreția este o virtute.

Am ales să rămân optimistă și să nu las acele momente să îmi afecteze cariera sau viața personală. M-am refugiat mult în carieră pentru că îmi iubesc mult publicul. Mi-l respect și le mulțumesc pentru toată susținerea.

Divorțul nu este ușor pentru nimeni, însă nu trebuie văzut ca un capăt de drum. Dacă ai ales să faci acest pas, mergi înainte. Se închide un capitol ca să înceapă altul. Pentru oricine, soarele apune, dar mai și răsare.”, a relatat Ornela Pasăre pentru FANATIK.

Motivele reale ale divorțului Ornelei Pasăre

Ornela Pasăre a menționat, de asemenea, că un divorț nu este o pedeapsă, din contră, poate fi, uneori, o binecuvântare. Celebra cântăreață, aflată la a doua separare, este de părere că motivele care au făcut-o să ia această decizie au avut legătură cu planurile și valorile comune.

Trăgând linie, Ornela spune că nu are ce să-și reproșeze, deoarece a făcut tot ce a ținut de ea pentru ca relația să funcționeze pentru totdeauna, așa cum și-au jurat în 2021 când au făcut nunta.

„Un divorț poate fi o binecuvântare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru puterea pe care mi-a dat-o și pentru curajul de a merge mai departe. Mă consider o persoană puternică, destul de asumată, iar pentru mine trecutul nu mai există. Sunt bine, ce a fost a fost, ce urmează este tot ce contează.

De dragul la tot ce a fost frumos, am decis să păstrez pentru mine intimitatea și să nu fac din viața mea privată un subiect de presă. Pot spune doar atât, că planurile și valorile comune se mai schimbă. Nu consider că am de învățat o lecție, deoarece am făcut tot ce a ținut de mine ca relația să funcționeze. Trebuie să fiu mai precaută pe viitor…”, a dezvăluit Ornela.

Ornela Pasăre: „Am suferit mult după ea…”

. La doar trei luni de la evenimentul neferit, Ornela Pasăre a primit o nouă lovitură. În decembrie, chiar în ajunul Crăciunului, și-a pierdut bunica. Poate una dintre cele mai importate persoane din viața ei.

„Am pierdut-o pe bunica mea de sărbători. Am suferit mult după ea… dar ușor, ușor mi-am revenit. Eu am divorțat în august, anul trecut…. În decembrie am pierdut-o pe bunica. Mergem înainte.”, a mărturisit, emoționată, Ornela Pasăre, în premieră, pentru FANATIK.