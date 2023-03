Ornela Pasăre vorbește prima oară despre secretul vieții ei: soțul! Ce nu i-ar permite niciodată bărbatului după lecția unui divorț cumplit

S-a căsătorit cu el în acelaşi an în care l-a şi cunoscut, şi deşi trecuse printr-un divorţ dureros, cântăreaţa de muzică populară, nu a ezitat să facă din nou pasul cel mare. Şi dacă pentru unii, un divorţ reprezintă un capăt de ţară, pentru ea a fost o binecuvântare.

Ornela Pasăre își ține soțul ascuns. Motivele sunt întemeiate

Doar aşa a putut ajunge în braţele bărbatului, alături de care, spunea ea, va îmbătrâni şi îşi va creşte nepoţii. în exclusivitate, câte a pătimit până a ajuns să cunoască adevărata fericire, după divorţ şi de ce a ţinut „doliu” după fostul soţ.

ADVERTISEMENT

Şi-a cunoscut actualul soţ, nu în club, nu la vreun restaurant, ci… la biserică. Şi e convinsă că acesta a fost un semn divin. În exclusivitate pentru FANATIK, Ornela Pasăre povesteşte cum a cucerit-o bărbatul care în foarte scurt timp i-a devenit şi soţ, cine a făcut primul pas în relaţie, cât de emoţionantă a fost cerea în casătorie şi bineînţeles de ce, niciodată nu se afişează împreună.

Ornela Pasăre despre divorţul de primul soţ: „A fost alegerea mea să stau mai mult timp în doliu, pentru a mă vindeca complet”

Ornela, eşti exemplul viu că există viaţă după divorţ şi încă una foarte frumoasă, dar înainte să ajungem în prezent, aş vrea să-mi spui te rog, cât timp ţi-a luat să te vindeci după acel divorţ?

ADVERTISEMENT

– Într-adevăr există viaţă după divorţ şi m-am vindecat mai greu, dar timpul vindecă orice rană, trebuie doar să ai răbdare. Divorţul nu este uşor pentru nimeni, însă nu trebuie văzut ca pe un capăt de drum, dacă ai ales să faci acest pas, mergi înainte, se închide un capitol ca să înceapă altul.

Pentru oricine, soarele apune, dar mai şi răsare şi ce nu te omoară, te face mai puternic. A fost alegerea mea să stau mai mult timp în doliu, pentru a mă vindeca complet şi nu sunt de acord ca după o despărţire să te arunci imediat în braţele altcuiva pentru că poţi să faci o mare greşeală. Orice dezamăgire în viaţă te face să evoluezi, să te iubeşti, să fii mai precaut, să ai grijă în cine te încrezi şi ce oameni alegi să fie lângă tine.

ADVERTISEMENT

Poarta sufletului tău nu o mai poţi deschide oricui şi nu din răutate, ci pentru siguranţă. Recomand tuturor celor care trec printr-un divorţ sau printr-o despărţire să nu îşi piardă speranţa, să nu rămână blocaţi în trecut, pentru că dacă rămâi blocat în trecut, uiţi să trăieşti în prezent şi în felul acesta îţi petreci viaţa în întuneric. Nu trebuie să permiţi trecutului să îţi acapareze prezentul şi viitorul, trebuie să te eliberezi de rănile trecutului şi să laşi loc fericirii şi iubirii să intre în viaţa ta din nou. Până la urmă, o despărţire sau un divorţ poate să fie o binecuvântare pentru tine, iar unii oameni să fie doar nişte lecţii de viaţă şi atât.

Cât de greu i-a fost să o ia de la capăt

Sunt convinsă ca te-ai căsătorit cu gândul că va fi până la adânci bătrâneţi. Care a fost momentul în care ţi-ai dat seama că acea căsnicie nu mai are niciun viitor?

ADVERTISEMENT

– Când o poveste a ajuns la final, efectiv simţi, mai ales atunci când faci tot ce ţine de tine, dar în zadar. Nu trebuie să rămâi blocat acolo, când nu se mai poate, nu se mai poate, trebuie să îţi vezi de drumul tău. Este păcat să îţi iroseşti timpul şi energia la nesfârşit, înseamnă că nu te iubeşti, că nu te respecţi şi că nu te preţuieşti.

ADVERTISEMENT

Cât de greu este pentru o femeie să o ia de la capăt?

– Nu este greu să o iei de la capăt dacă eşti o femeie puternică, pozitivă, dacă nădăjduieşti în Dumnezeu, dacă ai încredere în tine şi faci nişte paşi pentru a-ţi aminti că eşti o persoană unică, valoroasă şi un om care are multe de oferit şi pe care îl aşteaptă multe lucruri bune în viitor. Nu este greu să o iei de la capăt dacă ai o familie care îţi este alături, cum este şi cazul meu. Familia mi-a dat aripi să zbor, pe umărul lor am plâns, pe umărul lor am râs, ei sunt Universul meu. Dacă aş avea a doua viaţă, tot în aceeaşi familie aş vrea să mă nasc, ca să nu mai zic că mama este cea mai bună prietenă a mea, efectiv o ador.

Ornela Pasăre şi relaţia ei cu Divinitatea: “M-am refugiat mult în rugăciune, post, credinţa m-a ajutat enorm”

Eşti o persoană foarte credincioasă, a fost credinţa refugiul tău în momentele cele mai grele?

– În cele mai grele momente da, recunosc că m-am refugiat mult în rugăciune, post, credinţa m-a ajutat enorm. M-am refugiat mult şi în carieră, am călătorit, am petrecut timp cu familia şi cu prietenii mei de suflet. Fără Dumnezeu suntem nimic, iar eu îi dau Slavă lui Dumnezeu şi pentru cele bune şi pentru cele rele. Cine nu cade, nu se poate înălţa şi orice suferinţă sau greutate te face să te apropii şi mai mult de Dumnezeu şi să evoluezi spiritual, orice rău vine la pachet, întotdeauna, cu un bine. Întâmplările nefericite din viaţa mea şi toate încercările m-au făcut să fiu omul de astăzi.

Pentru ce te-ai rugat cel mai des în momentele mai puţin fericite din viaţa ta?

– M-am rugat pentru pace, linişte, pentru a merge pe drumul cel bun, pentru a mă ţine Dumnezeu sănătoasă, pentru luminarea minţii şi bineînţeles pentru a-mi întemeia o familie binecuvântată. În rest, am zis să fie voia Domnului, am învăţat să nu mai cer, ci mai mult să îi mulţumesc Lui Dumnezeu, pentru că El ştie cel mai bine ce este bine pentru noi şi de ce avem noi nevoie.

Noi putem să cerem greşit, să ne rugăm pentru ceva ce nu ne este de folos şi atunci trebuie să îl lăsăm pe Dumnezeu să facă după cum voieşte El. Şi îi mulţumesc Bunului Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat, pentru tot ce mi-a luat şi pentru tot ce mi-a lăsat.

Cum a cucerit-o soţul misterios şi cine a făcut primul pas în relaţie

Ţi-ai cunoscut actualul soţ, nu în club, nu la restaurant, ci într-o biserică. Crezi că a fost acesta un semn, dat fiind că tu eşti o persoană extrem de apropiată de Dumnezeu?

– Cu siguranţă, faptul că mi-am cunoscut soţul la biserică a fost un semn divin, este ceva special şi inedit să îţi cunoşti sufletul pereche în casa Tatălui Ceresc, mai ales că eu mi-am dorit foarte mult un soţ credincios şi smerit. Contează foarte mult într-o relaţie să ai aceleaşi valori morale, să rezonezi şi să fii pe aceeaşi lungime de undă.

Cine a făcut primul pas în relaţia voastră?

– Evident că soţul meu a făcut primul pas, nu sunt genul care să facă primul pas, niciodată, chiar dacă o persoană îmi place foarte mult. M-a văzut la biserică cântând o priceasnă şi aşa a început totul. M-a felicitat, mi-a zis că am o voce frumoasă şi uşor, uşor ne-am împrietenit.

S-au căsătorit în acelaşi an în care s-au şi cunoscut

V-aţi căsătorit în acelaşi an în care v-aţi şi cunoscut. Cum ţi-ai dat seama că el este omul lângă care vrei să faci din nou pasul cel mare?

– Da, ne-am căsătorit în acelaşi an în care ne-am şi cunoscut pentru că ne-am dat seama că suntem suflete pereche. Noi la început am fost doar prieteni şi nimic mai mult, cunoscându-ne mai bine, ne-am dat seama că suntem făcuţi unul pentru altul şi nu are rost să mai pierdem timpul. Iubirea a fost cea care ne-a legat, dragostea dintre două suflete pereche poate fi considerată un adevărat „dar” de Sus. Şi ce este de la Dumnezeu este pentru totdeauna. Fiind mereu fericită în preajma lui, simţind o pace şi o linişte aparte, preţuire, apreciere, respect, echilibru, siguranţă şi bineînţeles multă iubire, am decis să fac pasul cel mare.

Spuneai că marele tău regret este că nu v-aţi cunoscut mai devreme…

– Regret că nu ne-am cunoscut mai devreme, dar aşa a fost să fie, niciodată nu este prea târziu şi ce este al nostru e pus deoparte. Ştie Dumnezeu mai bine de ce a fost aşa.

Cum a decurs prima întâlnire a Ornelei cu mama soacră

Se ştie că mamele de băieţi sunt foarte exigente, cum a fost prima întânire cu mama soacră şi cum te înţelegi cu ea?

– Prima întâlnire a fost cu multe emoţii, dar emoţii pozitive pentru că eu sunt o persoană emotivă şi sensibilă, a fost dragoste la prima vedere, aş putea spune, ne-am îndrăgit din prima clipă, sentimentul a fost reciproc, ne înţelegem foarte bine, este a doua mamă pentru mine, eu nu o consider soacră, o consider tot mamă.

Care a fost cea mai frumoasă surpriză pe care ţi-a făcut-o soţul tău?

– Pe lângă multe alte surprize frumoase, cea mai frumoasă surpriză a fost când m-a cerut în căsătorie în Grecia, în locul meu preferat, pe plaja Navagio. Atunci m-a lăsat fără cuvinte, nu m-am aşteptat. A fost foarte romantic momentul, am simţit acea iubire specială şi eternă.

Vă doriţi copii?

– Da, ne dorim foarte mult copii, copiii sunt o binecuvântare, o să se întâmple şi acest lucru, mai ales că eu provin dintr-o familie numeroasă şi îmi doresc tare mult să duc tradiţia mai departe, sunt o familistă convinsă, la fel şi soţul meu, pentru noi, familia este cea mai mare avere.

Ce nu trebuie să facă niciodată soţul Ornelei pentru a nu ajunge la divorţ

Ce nu i-ai putea ierta niciodată?

– Cred că orice femeie care iubeşte cu adevărat şi se respectă, nu ar permite niciodată minciuna, trădarea şi infidelitatea. Cel care face acest lucru, înseamnă că nu te iubeşte şi atunci, cea mai bună alegere, este să îţi vezi de drumul tău.

Ornela Pasăre lămureşte misterul! De ce îşi ţine soţul ascuns?

Toată lumea se întreabă de ce îl ţii ascuns?

– Eu nu îl ţin ascuns, el este cel care nu îşi doreşte să apară la televizor şi să devină persoană publică, dar este strict alegerea lui şi îi respect decizia, şi bineînţeles îi respect şi jobul. Este o persoană atipică în sensul frumos, o persoană rezervată, smerită, liniştită şi deosebită, îi place liniştea, nu îi place să se dea în spectacol, nu îi place faima, nu îi place să iasă în evidenţă. A zis că un artist în familie este de ajuns. Când suntem văzuţi pe stradă, la mall sau la evenimente, lumea ne felicită şi ne spune că semănăm foarte mult. El are nişte ochi albaştri superbi, este un băiat înalt, frumos la chip, dar şi la suflet.

Unde şi cum vă vedeţi pe voi ca şi cuplu, peste 20 de ani?

– Ne vedem la fel de fericiţi, plini de iubire, plini de viaţă, călătorind mult, alături de copiii noştri, de cei dragi nouă şi de ce nu, poate lângă nepoţei. Ne dorim foarte mult ca la un moment dat să ne cumpărăm o locuinţă în Grecia, să petrecem mult timp acolo pentru că nouă ne place mult Grecia şi ne leagă multe de acest loc, dar asta nu înseamnă că am renunţa la România noastră frumoasă. Ne dorim o bătrâneţe liniştită aşa ca noi şi binecuvântată.