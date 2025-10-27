Ororile comise de ”Dr. Devil” în numele Rusiei. Ce le făcea prizonierilor ucraineni medicul sancționat de UE

ADVERTISEMENT

Războiul din Ucraina nu se poartă doar pe front, cu arme, drone sau rachete. Există adevărate lagăre în care rușii sunt acuzați de orori greu de imaginat, prizonierii ucraineni fiind umiliți în moduri care cu greu pot fi descrise. Unul din torționarii recent sancționați de Uniunea Europeană este doctorul Ilya Sorokin, un medic rus de 34 de ani care a îngrozit întreaga lume.

”Dr. Devil”, medicul care a îngrozit comunitatea internațională. Ce le făcea Ilya Sorokin prizonierilor ucraineni din Mordovia

Identitatea celui supranumit „Dr. Devil” a fost dezvăluită prima oară de reporterii , într-o investigație realizată acum câteva luni. Sorokin a fost sancționat pe 23 octombrie 2025 pentru presupuse încălcări ale drepturilor omului și pentru că a sprijinit războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Numele său apare în cel mai recent pachet de sancțiuni, așadar, alături de alte figuri acuzate că îl ajută pe Putin în masacrul din Ucraina. În explicațiile date de oficialii europeni, aceștia subliniază „tratament inuman și degradant” aplicat prizonierilor de război. Sorokin a fost medic la Colonia Penală nr. 10 din Mordovia, Rusia, înainte de a fi înrolat în armată în 2024.

Doctorul diabolic, pe cea mai recentă listă a persoanelor sancționate pentru că sprijină războiul Rusiei

prevăd înghețarea oricăror active financiare pe care medicul le are în Europa, având interdicția de a-și cheltui banii în oricare stat membru al UE. Sorokin a spus, în apărarea sa, potrivit OCCRP, că nu mai lucrează la acea colonie unde sunt tratați prizonierii și a negat acuzațiile care i s-au adus. Dar de ce a fost acuzat „Dr. Devil”?

Principalele fapte de care e învinuit vin de la Mariana Katzarova, raportorul special al ONU pentru Drepturile Omului în . Katzarova l-a dat drept exemplu negativ pe Sorokin pentru actele de tortură comise în centrele de detenție. Femeia a descris acțiuni greu de digerat, spunând că, în loc să le ofere sprijin medical, doctorul îi supunea pe ucraineni la electroșocuri atunci când cereau ajutor.

Mordovia, colonia groazei

Medicul le vorbea în termeni degradanți ucrainenilor, spunându-le că sunt niște ”împuțiți care nu merită niciun tratament”. Mulți dintre cei care au ajuns pe mâinile sadicului medic au fost capturați după încercarea disperată de apărare a Mariupolului, oraș de coastă din Ucraina aproape ras de pe suprafața pământului de bombardamente.

luați din baza Azovstal au fost duși în lagărele rusești și se estimează că sunt, în total, în jur de 8.000 de prizonieri. Relatările despre abuzurile la care aceștia au fost supuși au început să apară încă din 2022, odată cu întoarcerea primelor grupuri în Ucraina. Unul din cele mai îngrozitoare locuri de detenție era Mordovia, acolo unde Ilyia Sorokin a băgat spaima în prizonieri.

Ororile descrise de deținuții ”tratați” de Sorokin: electrocutarea era rutina zilnică

Printre cei care au scăpat cu viață și au povestit ce au trăit se numără Pavlo Afisov, absolvent de școală militară din nordul Ucrainei, Yulian Pylypey, care are o cicatrice pe frunte după ce gardienii au dat drumul unor câini agresivi să-l muște, Oleksandr Kiriienko și Nikita Pikulyk.

Toți cei care au trecut prin mâinile lui Sorokin au spus că violența sexuală și amenințările cu violul erau la ordinea zilei, precum și bătăile direcționate asupra organelor genitale. Prizonierii erau supuși și la tortură psihologică, cum ar fi execuțiile simulate. Ucrainenii capturați de ruși au mai spus că au fost forțați să stea câte 16 ore pe zi în picioare, să asculte muzică patriotică rusească la volum extrem de ridicat, iar apoi au fost puși să cânte imnul Rusiei cu mâna la inimă.

„Ne spunea să ne rostogolim pe jos și să lătrăm”

La început, prizonierii nu știau cum îl cheamă pe doctorul care le-a distrus viețile. Sorokin purta mereu o mască medicinală pe față sau o cagulă, iar vocea lui era inconfundabilă de fiecare dată când intra într-o celulă.

„Lovea bolnavii cu aparate cu electroșocuri, în loc să le ofere pastile sau medicamentele necesare. Este, pur și simplu, un bolnav psihic”, povestește Pikulyk. Conform descrierilor făcute de prizonieri, Sorokin era un bărbat înalt, cu un mers apăsat și o privire rece. Era mereu însoțit de gardieni, iar în mână ținea tot timpul un baston electric lung cu care îi lovea pe deținuți.

Kiriienko, unul dintre ucrainenii capturați, a relatat cum își bătea joc medicul de ei: „Ne spunea să ne rostogolim pe jos și să lătrăm. Ne punea să cântăm melodii rusești, iar dacă cineva greșea versurile era electrocutat”.

Teroarea era constantă, prizonierilor spunându-le să stea cu capetele plecate în fața doctorului, iar cine îndrăznea să ridice privirea era executat pe loc.

Medicul, legături cu FSB. Rusia nu a permis accesul ONU în locul unde s-ar fi petrecut faptele îngrozitoare

Conform informațiilor obținute de jurnaliștii de la OCCRP, Ilya Sorokin nu era un simplu medic de penitenciar, ci avea o putere aparte. Deși nu există dovezi că ar fi avut un rol militar activ, activitatea lui s-a intersectat cu structuri paramilitare ai Serviciului Federal de Securitate (FSB), care controlau prizonierii speciali cum e cazul ucrainenilor.

Sorokin era un om de încredere al administrației și primea libertăți neobișnuite pentru un banal doctor: mergea când voia și unde voia chiar și fără escortă și prescria tratamente medicale după bunul plac.

După toate tratamentele inumane descrise, numele lui Sorokin a început să atragă atenția mai multor organizații internaționale precum ONU, Crucea Roșie sau Consiliul Europei. Reprezentanții acestor foruri au cerut acces la colonia groazei, dar Rusia nu i-a lăsat acolo invocând motive de siguranță națională.