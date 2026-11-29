CE TREBUIE SĂ ȘTII Rapid a rezolvat partida în primul sfert de oră

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Primul adversar al lui Felipe Ortiz în SuperLiga a fost Rapid București, duminică, în Giulești, iar startul partidei a fost unul furibund. Jucătorii lui Daniel Pancu au reușit să marcheze patru goluri la foc automat, în primele 30 de minute.

Rapid a rezolvat partida în primul sfert de oră

a fost unul pe care cu siguranță și-ar fi dorit să îl uite cât mai repede. Astfel, noul tehnician al botoșănenilor s-a văzut pus într-o situație extrem de complicată încă din startul primei sale partide oficiale.

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De la entuziasmul provocat de performanțele europene, Ortiz a trecut rapid la realitatea dură a campionatului românesc, într-un duel în care Rapid a dominat ostilitățile încă din primele minute. Rând pe rând, Stojilkovic, Dobre, din nou Stojilkovic și Sinyan l-au învins pe Anestis și au dus tabela la 4-0.

Tehnicianul spaniol a ajuns în România după o perioadă excelentă în Andorra, unde a reușit să obțină performanțe importante cu Inter d’Escaldes. A dus formația în faza principală a Conference League și a obținut o victorie istorică în competiția europeană, 2-0 cu FC Copenhaga.

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, iar mutarea în România părea o nouă provocare facilă pentru antrenor. Numai că SuperLiga i-a oferit o primă lecție extrem de dură.