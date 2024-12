Osamu Suzuki a murit la 94 de ani. A condus celebrul producător auto japonez peste patru decenii

Osamu Suzuki a fost cel care transformat Suzuki Motor dintr-o companie mică într-o putere globală, intrând pe piața indiană în anii 1980, unul dintre primele sale mari succese la cârma companiei.

Osamu Suzuki a murit la 94 de ani

vineri că Osamu Suzuki a murit miercuri într-un spital din prefectura Shizuoka, la sud-vest de Tokyo. Cauza decesului a fost limfom malign, a mai precizat compania.

Osamu Suzuki a fost președinte al Suzuki Motor din 1978 până în 2000, iar apoi a ocupat ocazional și alte funcții de conducere în cadrul companiei. Mandatul său de aproape o jumătate de secol la cârmă l-a făcut unul dintre cei mai longevivi lideri ai oricărui producător auto major.

Sub conducerea sa, Osamu Suzuki a transformat Suzuki Motor dintr-o companie relativ mică, cu vânzări de câteva miliarde de dolari pe an, în ceea ce este astăzi: un producător lider de vehicule mici și motociclete, cu venituri de peste 30 de miliarde de dolari pe an, datorită poziției sale puternice pe piețele externe, cum ar fi India.

Osamu Suzuki s-a născut Osamu Matsuda în 1930 în Prefectura Gifu din Japonia, la vest de Tokyo. El s-a căsătorit în familia fondatoare a producătorului de automobile la sfârșitul anilor 1950, luând numele de familie al soției sale, o practică obișnuită în rândul familiilor japoneze proeminente. Osamu Suzuki și soția sa au avut trei copii

Osamu Suzuki a urcat constant în ierarhia executivă până când a devenit președinte la două decenii după ce s-a alăturat companiei în 1958.

În timpul mandatului său, Osamu Suzuki a condus Suzuki Motor prin alianțe cu mari producători auto, inclusiv Volkswagen și General Motors. În cele din urmă, acestea s-au destrămat, iar în ultimii ani, Suzuki a consolidat legăturile cu liderul pieței interne japoneze, Toyota Motor.

În loc să se confrunte direct cu marii producători japonezi de automobile, Osamu Suzuki a concentrat Suzuki Motor pe producția de vehicule mici, cu costuri reduse. Apoi a căutat piețe de peste mări unde cererea era în creștere.

Intrarea pe piața din India

Unul dintre cele mai notabile succese ale sale a venit atunci când Suzuki a intrat în India la începutul anilor 1980 printr-un parteneriat cu guvernul indian. Automobilele Suzuki au luat avânt, iar astăzi filiala indiană a companiei deține aproximativ 40% din din țară.

În 2000, Osamu Suzuki a renunțat la rolul de președinte pentru titlul mai ceremonial de șef al consiliului de administrație, dar potențialii succesori au avut probleme de sănătate. El a revenit la controlul de zi cu zi ca director executiv în 2008, după ce un ginere, Hirotaka Ono, a murit de cancer pancreatic.

În 2016, Osamu Suzuki a declarat că va renunța la funcția de director executiv ca răspuns la un scandal privind testele necorespunzătoare de economie de combustibil pe mașinile pe care compania le-a vândut în Japonia. Osamu Suzuki, în vârstă de 86 de ani la acel moment, a rămas în funcția de șef al consiliului de administrație. În cursul aceluiași an, Toshihiro Suzuki, fiul său și un director cu vechime în cadrul companiei, a preluat funcția de președinte.

Osamu Suzuki s-a retras din fruntea consiliului de administrație al Suzuki în 2021, dar a continuat să activeze în calitate de consilier superior. El a declarat la acea vreme că se va face accesibil conducerii actuale și că este „plin de viață”, după ce a jucat golf de 47 de ori în anul precedent.