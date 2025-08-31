Oscar Piastri, victorios în Marele Premiu al Olandei! Ferrari a terminat cursa fără niciun pilot

A fost nebunie în Marele Premiu de Formula 1 al Olandei, acolo unde Oscar Piastri a reușit să termine pe primul loc, în cadrul unei curse de coșmar pentru cei de la Scuderia Ferrari. Podiumul a consemnat și o surpriză la finalul celor 72 de tururi.
Marele Premiu din Olanda a fost unul plin de momente inedite. Oscar Piastri, pilotul celor de la McLaren, a fost cel mai rapid pe circuit și a încheiat cele 72 de tururi cu timpul de 1:38:29.849. El a obținut 25 de puncte în urma acestei victorii.
Podiumul a fost completat de campionul mondial Max Verstappen și de surpriza din calificări, Isack Hadjar. Pentru cei de la Scuderia Ferrari, a fost o cursă de coșmar. Lando Norris, colegul lui Oscar Piastri, a fost nevoit să abandoneze, după o cedare a motorului, în ultimele momente ale cursei.
De partea cealaltă, piloții de la Ferrari au fost scoși din circuit pe parcurs. Lewis Hamilton s-a lovit de parapet, în timp ce Charles Leclerc a fost acroșat de Kimi Antonelli. Isack Hadjar a fost cel care a profitat de abandonul lui Lando Norris.
Oscar Piastri a plecat din pole-position în cursa din Olanda și a ținut de prima poziție până la final. Coechipierul său de la McLaren a ținut aproape, însă monopostul acestuia a cedat cu șase tururi înainte de final.