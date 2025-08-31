Oscar Piastri, victorios în Marele Premiu al Olandei! Ferrari a terminat cursa fără niciun pilot

A fost nebunie în Marele Premiu de Formula 1 al Olandei, acolo unde Oscar Piastri a reușit să termine pe primul loc, în cadrul unei curse de coșmar pentru cei de la Scuderia Ferrari. Podiumul a consemnat și o surpriză la finalul celor 72 de tururi.

Oscar Piastri, campion în Marele Premiu al Olandei! Scuderia Ferrari, fără punct după această cursă

Marele Premiu din Olanda a fost unul plin de momente inedite. Oscar Piastri, pilotul celor de la McLaren, a fost cel mai rapid pe circuit și a încheiat cele 72 de tururi cu timpul de 1:38:29.849. El a obținut 25 de puncte în urma acestei victorii.

Podiumul a fost completat de și de surpriza din calificări, Isack Hadjar. Pentru cei de la Scuderia Ferrari, a fost o cursă de coșmar. Lando Norris, colegul lui Oscar Piastri, a fost nevoit să abandoneze, după o cedare a motorului, în ultimele momente ale cursei.

De partea cealaltă, piloții de la Ferrari au fost scoși din circuit pe parcurs. Lewis Hamilton s-a lovit de parapet, în timp ce Charles Leclerc a fost acroșat de . Isack Hadjar a fost cel care a profitat de abandonul lui Lando Norris.

Oscar Piastri a plecat din pole-position în cursa din Olanda și a ținut de prima poziție până la final. Coechipierul său de la McLaren a ținut aproape, însă monopostul acestuia a cedat cu șase tururi înainte de final.

Clasamentul piloților după Marele Premiu al Olandei

Oscar Piastri – 309 puncte Lando Norris – 275 Max Verstappen – 205 George Russell – 184 Charles Leclerc – 151 Lewis Hamilton – 109 Kimi Antonelli – 64 Alex Albon – 54 Nico Hulkenberg – 37 Isack Hadjar – 37 Esteban Ocon – 27 Fernando Alonso – 26 Lance Stroll – 26 Pierre Gasly – 20 Liam Lawson – 20 Carlos Sainz – 16 Gabriel Bortoleto – 14 Yuki Tsunoda – 10 Ollie Bearman – 8 Franco Colapinto – 0 Jack Doohan – 0

Clasamentul constructorilor