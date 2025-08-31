Sport

Oscar Piastri, victorios în Marele Premiu al Olandei! Ferrari a terminat cursa fără niciun pilot

Oscar Piastri a câștigat Marele Premiu al Olandei, într-o cursă în care ambii piloți ai Ferrari au abandonat înainte de final.
Daniel Işvanca
31.08.2025 | 20:07
Oscar Piastri, victorios în Marele Premiu al Olandei! Ferrari a terminat cursa fără niciun pilot FOTO: DPA Images / Bradley Collyer

A fost nebunie în Marele Premiu de Formula 1 al Olandei, acolo unde Oscar Piastri a reușit să termine pe primul loc, în cadrul unei curse de coșmar pentru cei de la Scuderia Ferrari. Podiumul a consemnat și o surpriză la finalul celor 72 de tururi.

Oscar Piastri, campion în Marele Premiu al Olandei! Scuderia Ferrari, fără punct după această cursă

Marele Premiu din Olanda a fost unul plin de momente inedite. Oscar Piastri, pilotul celor de la McLaren, a fost cel mai rapid pe circuit și a încheiat cele 72 de tururi cu timpul de 1:38:29.849. El a obținut 25 de puncte în urma acestei victorii.

Podiumul a fost completat de campionul mondial Max Verstappen și de surpriza din calificări, Isack Hadjar. Pentru cei de la Scuderia Ferrari, a fost o cursă de coșmar. Lando Norris, colegul lui Oscar Piastri, a fost nevoit să abandoneze, după o cedare a motorului, în ultimele momente ale cursei.

De partea cealaltă, piloții de la Ferrari au fost scoși din circuit pe parcurs. Lewis Hamilton s-a lovit de parapet, în timp ce Charles Leclerc a fost acroșat de Kimi Antonelli. Isack Hadjar a fost cel care a profitat de abandonul lui Lando Norris.

Oscar Piastri a plecat din pole-position în cursa din Olanda și a ținut de prima poziție până la final. Coechipierul său de la McLaren a ținut aproape, însă monopostul acestuia a cedat cu șase tururi înainte de final.

Clasamentul piloților după Marele Premiu al Olandei

  1. Oscar Piastri – 309 puncte
  2. Lando Norris – 275
  3. Max Verstappen – 205
  4. George Russell – 184
  5. Charles Leclerc – 151
  6. Lewis Hamilton – 109
  7. Kimi Antonelli – 64
  8. Alex Albon – 54
  9. Nico Hulkenberg – 37
  10. Isack Hadjar – 37
  11. Esteban Ocon – 27
  12. Fernando Alonso – 26
  13. Lance Stroll – 26
  14. Pierre Gasly – 20
  15. Liam Lawson – 20
  16. Carlos Sainz – 16
  17. Gabriel Bortoleto – 14
  18. Yuki Tsunoda – 10
  19. Ollie Bearman – 8
  20. Franco Colapinto – 0
  21. Jack Doohan – 0
Clasamentul constructorilor

  1. McLaren – 559 puncte
  2. Ferrari – 260
  3. Mercedes – 236
  4. Red Bull – 194
  5. Williams – 70
  6. Aston Martin – 52
  7. Sauber – 51
  8. Racing Bulls – 45
  9. Haas – 35
  10. Alpine – 20
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
