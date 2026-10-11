„Osimhen de România” face prăpăd în Liga 2! Împrumutat din SuperLiga, atacantul este acuzat că și-ar fi falsificat vârsta

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Quadri Taiwo este noua senzație din liga 2. Atacantul nigerian, în vârstă de doar 20 de ani, marchează pe bandă rulantă pentru SC Popești-Leordeni. Fotbalistul împrumutat de la Universitatea Cluj a ajuns la 12 goluri în numai nouă etape. Ultimele trei reușite au venit chiar sâmbătă, 10 octombrie, când a semnat un hattrick în victoria cu Metaloglobus, scor 3-0.

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Quadri Taiwo a fost din nou omul meciului în . Popești-Leordeni s-a impus cu 3-0 pe terenul celor de la Metaloglobus, iar toate golurile au fost înscrise de atacantul nigerian. Acesta a deschis scorul în minutul 44 și a mai punctat de două ori după pauză, în minutele 59 și 85. Grație victoriei, ilfovenii au urcat în zona locurilor de play-off.

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Nu este prima demonstrație de forță a fotbalistului. În etapa a patra, Taiwo a reușit un alt hattrick, într-un meci câștigat cu 4-1 împotriva celor de la CSM Reșița. Nigerianul a început atunci partida pe banca de rezerve. A intrat pe teren în minutul 55 și a înscris de trei ori. „Sunt fericit că am venit aici, la Popești-Leordeni, că am ales să fac acest pas și a fost bine. Vreau să joc mai mult. Obiectivul meu este să marchez cât mai multe goluri, indiferent în ce divizie joc. Sunt atacant, sunt concentrat pe marcat goluri. Vreau să marchez, obiectivul e să dau 15-20 de goluri”, declara atacantul, conform Sport.ro.

Cine este Quadri Taiwo. Povestea incredibilă a atacantului nigerian

Povestea lui Quadri Taiwo începe în Nigeria. Născut pe 6 ianuarie 2006, atacantul a făcut primii pași în fotbal la școală. Un profesor i-a remarcat talentul și l-a încurajat să joace pentru echipa instituției. Ulterior, a ajuns la Jimmy Football Academy. Drumul său spre Europa a trecut mai întâi prin Israel. În sezonul 2024-2025, Taiwo a evoluat pentru formația de tineret a celor de la Bnei Sakhnin. În toamna anului 2025, a primit șansa de a ajunge în România. A fost remarcat de reprezentanții Universității Cluj la o acțiune de selecție organizată în Nigeria.

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„Copilăria mea a fost dificilă, dar acele momente m-au adus unde sunt acum: disciplina, determinarea, foamea de succes și este un lucru bun. Îmi amintesc că eram la școală. Ne jucam cu prietenii mei, iar un profesor m-a văzut și mi-a spus că sunt un bun jucător de fotbal, așa că am putut să îmi reprezint școala. A deveni profesionist de unde sunt eu nu este ușor. Este dificil, așa că este un vis devenit realitate pentru oricine a reușit.

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Îl iubesc pe Osimhen, Victor Osimhen. Este un jucător bun, cu o personalitate bună, așa că îl urmăresc. Fotbalul înseamnă totul pentru mine. Am fost foarte entuziasmat; voiam să părăsesc țara, așa că atunci când am aflat că vin la «U» Cluj, am fost pregătit mental. Am urmărit meciurile lui «U» Cluj și am încercat să știu la ce să mă aștept venind aici.

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Este foarte greu, îmi lipsește familia. Este foarte greu să pleci fără familia ta, nu e nimeni să te trezească dimineața. Trebuie să faci totul singur acum, așa că este dificil. În fiecare zi vorbesc cu ei, în fiecare zi”, povestea atacantul într-un interviu publicat pe site-ul oficial al celor de la Universitatea Cluj.

U Cluj l-a trimis în liga a doua pentru a prinde meciuri

Quadri Taiwo a semnat cu Universitatea Cluj în octombrie 2025. Nigerianul impresionase deja în meciurile amicale, inclusiv într-o victorie cu 4-1 împotriva celor de la ASA Târgu Mureș. Atacantul reușise atunci un hattrick încă din prima repriză. Evoluția i-a convins pe oficialii ardelenilor că merită o șansă.

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Debutul oficial a fost unul de vis. Pe 29 octombrie 2025, Taiwo a intrat pe teren în partida cu Metalul Buzău, din . A avut nevoie de numai 14 minute pentru a-și trece numele pe lista marcatorilor. Nigerianul a înscris în prelungiri golul care le-a adus clujenilor victoria cu 2-1.

Taiwo a mai bifat doar 18 minute în SuperLiga, într-o înfrângere cu Dinamo, scor 0-1, în ianuarie 2026. O lună mai târziu, Universitatea Cluj a decis să îl împrumute la CSM Reșița. Mutarea nu a avut efectul dorit. Nigerianul nu a jucat niciun minut oficial pentru formația din Valea Domanului.

În vara anului 2026, atacantul a primit o nouă șansă în Liga 2. „U” Cluj l-a împrumutat la SC Popești-Leordeni, alături de compatriotul său, Raji Ayomide. De această dată, mutarea s-a dovedit inspirată. Taiwo a început să marcheze încă din primele etape și a devenit rapid unul dintre cei mai interesanți tineri atacanți din fotbalul românesc.

Acuzat că și-ar fi falsificat vârsta! Cum a reacționat impresarul atacantului nigerian

Transferul lui Quadri Taiwo la Universitatea Cluj nu a fost lipsit de controverse. Potrivit datelor oficiale, atacantul s-a născut pe 6 ianuarie 2006 și are în prezent 20 de ani. În momentul sosirii în România, avea doar 19 ani. Aspectul fizic al fotbalistului a provocat însă suspiciuni în rândul unor suporteri.

„Eu știu că el are 19 ani. El a fost selectat anul trecut de «U» Cluj la un trial din Nigeria. Eu nu mă iau după ce scrie unul sau altul. Sunt teste care se pot face peste tot în România la nivelul structurii osoase și să se determine vârsta. Crezi că se ia «U» Cluj după ce vorbește lumea? El trebuie să demonstreze pe teren”, declara Andrei Balmoș, impresarul jucătorului, în exclusivitate pentru FANATIK.