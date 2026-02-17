Sport

Otamendi, distrus după ce a încercat să-l umilească pe Vinicius cu gestul său: „E sănătos la cap? E copilăresc ce a făcut”

Nicolas Otamendi a primit un mesaj dur după ce a vrut să îl umilească pe Vinicius în Benfica - Real Madrid 0-1. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre gestul făcut de fundașul argentinian.
Iulian Stoica
18.02.2026 | 00:44
Nicolas Otamendi, criticat dur de Wesley Sneijder după Benfica - Real Madrid 0-1. Foto: Colaj Fanatik
Benfica – Real Madrid, din play-off-ul UEFA Champions League, s-a terminat în favoarea ibericilor, scor 0-1. Unicul gol al partidei a fost marcat de Vinicius, lucru ce a dus la o suspendare de 10 minute a meciului. Deși lusitanii erau conduși, Nicolas Otamendi a recurs la un gest reprobabil, iar decizia fundașului a fost criticată dur.

Nicolas Otamendi, gest controversat în Benfica – Real Madrid 0-1

Partida dintre Benfica și Real Madrid a cunoscut o tensiune uriașă. După o primă repriză fără goluri, Vinicius Junior a deschis scorul pe Da Luz cu o execuție superbă la colțul lung al porții apărate de Trubin.

La scurt timp după reușită, atacantul brazilian a celebrat în preajma suporterilor lusitani. Gianluca Prestianni nu a suportat gestul lui Vinicius și ar fi avut un derapaj rasial, în urma căruia partida a fost suspendată preț de 10 minute.

Nu doar atacantul a avut o reacție controversată, ci și Nicolas Otamendi. Fundașul și-a ridicat tricoul în fața lui Vinicius și i-a arătat tatuajul avut cu Lionel Messi, din momentul în care Argentina a pus mâna pe Cupa Mondială.

Nicolas Otamendi, criticat dur de Wesley Sneijder

Gestul făcut de Nicolas Otamendi nu a fost privit cu ochi buni de Wesley Sneijder. Fostul star de la Real Madrid sau Inter a ținut să precizeze că Benfica era condusă cu scorul de 0-1 la acel moment, iar Nicolas Otamendi nu avea niciun motiv să își etaleze tatuajele.

„Ceea ce a făcut Otamendi a fost extrem de copilăresc. Este în regulă la cap? Era literalmente condus cu 1-0. Și dacă aș fi fost Vinicius, aș fi răspuns cu: «Messi a câștigat acel Campionat Mondial pentru tine, tu nu ai avut nimic de-a face cu asta.»

Și de ce face asta unui jucător de la Real Madrid? Are vreo idee câte titluri de Liga Campionilor a câștigat Vinicius? Și îi arată trofee?”, a declarat Wesley Sneijder după Benfica – Real Madrid 0-1.

  • 98 de meciuri a adunat Nicolas Otamendi alături de Lionel Messi
  • 1 milion de euro este cota fundașului argentinian
