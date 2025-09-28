Oțelul a învins U Craiova și a pierdut cu FCSB, dar președintele clubului surprinde: „E mult mai puternică”

Oțelul Galați a avut două meciuri de foc în ultimele două etape din SuperLiga. Echipa pregătită de Laszlo Balint a învins-o pe Universitatea Craiova, scor 1-0, dar . Cristi Munteanu, președintele Oțelului, a mărturisit că oltenii au fost mai puternici în meciul direct.

Cristi Munteanu știe unde s-a făcut diferența în FCSB – Oțelul: „Un meci pe care l-am pierdut pe calitatea individuală”

FCSB a obținut a doua victorie a sezonului în SuperLiga. După 1-0 cu Petrolul, în a doua etapă, campioana României , scor 1-0. Singurul gol al meciului a fost marcat de Florin Tănase din penalty.

„Sincer să spun, prima repriză a aparținut Oțelului, clar, am dominat meciul, am avut ocazii. În a doua repriză, FCSB a făcut diferența prin schimbările pe care le-a făcut. Cisotti și Radunovic au întors meciul, mai ales Cisotti.

Un meci pe care le-am pierdut pe calitatea individuală mult mai bună a FCSB-ului. Dacă eram mai atenți puteam pleca cu un punct de aici. E o ieșire întârziată, am văzut eu din tribune.

A fost penalty clar, nu am ce să comentez. Este o stare de frustrare pentru prima repriză… în a doua am început foarte slab. FCSB a fost foarte bună pe partea stângă, cu Cisotti și Radunovic, au avut multe ocazii. ”, a declarat Cristi Munteanu, conform .

Cristi Munteanu, fără reproșuri la adresa arbitrajului de la FCSB – Oțelul 1-0: „A fost penalty”

Deși a învins-o pe Universitatea Craiova și a pierdut cu FCSB, Cristi Munteanu, președintele Oțelului Galați, este de părere că echipa antrenată de Mirel Rădoi este în momentul de față o mult mai periculoasă decât clubul finanțat de Gigi Becali.

„Am jucat cu echipa campioană, care are multă calitate. Vreau să felicit băieții pentru atitudine, puțin ne-a lipsit, puteam să plecăm cu punct sau puncte.

Craiova mi s-a părut mult mai puternică decât FCSB, mai agresivă. FCSB parcă cu o stare de oboseală de lentoare, în comparație cu Craiova. Clar, Craiova e mult mai puternică”, au fost cuvintele lui Cristi Munteanu.