Oțelul a învins U Craiova și a pierdut cu FCSB, dar președintele clubului surprinde: „E mult mai puternică”

Oțelul Galați a avut două meciuri de foc în ultimele două etape din SuperLiga. Echipa pregătită de Laszlo Balint a învins-o pe Universitatea Craiova, scor 1-0, dar a pierdut pe Arena Națională cu FCSB, scor 0-1. Cristi Munteanu, președintele Oțelului, a mărturisit că oltenii au fost mai puternici în meciul direct.
FCSB a obținut a doua victorie a sezonului în SuperLiga. După 1-0 cu Petrolul, în a doua etapă, campioana României a învins-o pe Oțelul Galați pe Arena Națională la limită, scor 1-0. Singurul gol al meciului a fost marcat de Florin Tănase din penalty.
„Sincer să spun, prima repriză a aparținut Oțelului, clar, am dominat meciul, am avut ocazii. În a doua repriză, FCSB a făcut diferența prin schimbările pe care le-a făcut. Cisotti și Radunovic au întors meciul, mai ales Cisotti.
Un meci pe care le-am pierdut pe calitatea individuală mult mai bună a FCSB-ului. Dacă eram mai atenți puteam pleca cu un punct de aici. E o ieșire întârziată, am văzut eu din tribune.
A fost penalty clar, nu am ce să comentez. Este o stare de frustrare pentru prima repriză… în a doua am început foarte slab. FCSB a fost foarte bună pe partea stângă, cu Cisotti și Radunovic, au avut multe ocazii. ”, a declarat Cristi Munteanu, conform gsp.ro.
Deși a învins-o pe Universitatea Craiova și a pierdut cu FCSB, Cristi Munteanu, președintele Oțelului Galați, este de părere că echipa antrenată de Mirel Rădoi este în momentul de față o mult mai periculoasă decât clubul finanțat de Gigi Becali.
„Am jucat cu echipa campioană, care are multă calitate. Vreau să felicit băieții pentru atitudine, puțin ne-a lipsit, puteam să plecăm cu punct sau puncte.
Craiova mi s-a părut mult mai puternică decât FCSB, mai agresivă. FCSB parcă cu o stare de oboseală de lentoare, în comparație cu Craiova. Clar, Craiova e mult mai puternică”, au fost cuvintele lui Cristi Munteanu.