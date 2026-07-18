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Oțelul – CFR Cluj, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 1. Echipele de start: surprize mari în tabăra oaspeților!

Oțelul - CFR Cluj, SuperLiga, etapa 1. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei ce va avea loc la Galați
Andrei David
18.07.2026 | 17:17
Otelul CFR Cluj LIVE VIDEO in SuperLiga etapa 1 Echipele de start surprize mari in tabara oaspetilor
ULTIMA ORĂ
Clujenii au pierdut la scor ultima vizită la Galați, scor 1-4. Foto: Sportpictures
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Oțelul Galați și CFR Cluj se întâlnesc în prima etapă a Superligii 2026-2027. Meciul se joacă sâmbătă, 18 iulie, de la ora 18:30. Clujenii au pierdut la scor ultima vizită la Galați, scor 1-4. Dar și-au luat revanșa în retur, când s-au impus cu 1-0.

Oțelul – CFR Cluj în etapa 1 de SuperLiga

După meciurile de ieri, FC Voluntari – FC Botoșani și FCSB – FC Argeș, a venit timpul și altor echipe să își înceapă noul sezon din SuperLiga României. Oțelul și CFR Cluj se întâlnesc la Galați într-un meci ce se anunță extrem de interesant.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 1
Oțelul
CFR Cluj
Arbitri
Arbitru centru: F. Andrei Arbitru asistent 1: A. Vodă Arbitru asistent 2: C. Bojan Al patrulea oficial: V. Băban VAR: C. Trandafir Asistent VAR: V. Porumbel

Clasamentul SuperLigii

Momentan, FCSB a urcat pe prima poziție, însă este prematur să vorbim despre locurile în clasament după doar două meciuri din prima etapă. O victorie a uneia dintre echipe o va poziționa cel puțin pe locul secund sau chiar pe primul, în funcție de diferența de scor.

# Echipă J V E Î GOL Pct
1 FCSB 1 1 0 0 2-0 3
2 FC Botoşani 1 0 1 0 2-2 1
3 FC Voluntari 1 0 1 0 2-2 1
4 CFR Cluj 0 0 0 0 0-0 0
5 Corvinul 0 0 0 0 0-0 0
6 Csikszereda 0 0 0 0 0-0 0
7 Dinamo 0 0 0 0 0-0 0
8 Farul 0 0 0 0 0-0 0
9 Oțelul 0 0 0 0 0-0 0
10 Petrolul 0 0 0 0 0-0 0
11 Rapid 0 0 0 0 0-0 0
12 Sepsi OSK 0 0 0 0 0-0 0
13 UTA 0 0 0 0 0-0 0
14 U Cluj 0 0 0 0 0-0 0
15 Univ. Craiova 0 0 0 0 0-0 0
16 FC Argeș 1 0 0 1 0-2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Aici veți putea urmări toate statisticile în timp real, de la echipa ce are posesia, până la șuturile pe poartă, cornere sau deposedări. Bineînțeles, fotbalul se joacă pe goluri, așa că nu întotdeauna cifrele spun totul despre o partidă.

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Toți
Oțelul
CFR Cluj
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
1 C. Dur-Bozoancă
2 M. Zhivkov Zhelev
88 C. Wagatsuma Ferreira
8 J. Santos Lameira
4 M. Cunha Lopes
6 P. Iacob
27 P. Fernandes Ferreira
17 A. Ciobanu
9 F. dos Reis dos Santos Fernandes
24 D. Bordun
10 A. Pinto Lopes
20 R. Olteanu
13 M. Contra
3 G. Christopoulos
16 D. Neicu
77 A. Bălănică
39 T. Lungu
18 D. Aftene
15 D. Neicu
12 D. Paharnicu
30 M. Frunză
31 O. Vâlceanu
47 C. Braun
45 M. Malico Paulino
6 O. Perianu
3 Y. Abeid
88 D. Đoković
73 K. Muhar
8 A. Fică
77 A. Sfait
11 A. Cordea
7 M. Korenica
98 N. Sula
86 V. Kun
14 S. Dias da Rocha
10 A. Păun
1 R. Gal
26 R. Gligor
90 L. Zahović
17 L. Biliboc

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

În această secțiune puteți vedea atunci când una dintre echipe marchează, dacă arbitrul avertizează vreun jucător sau dacă antrenorii vor lua decizia de a înlocui un fotbalist de pe teren cu unul mai proaspăt de pe banca de rezerve.

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Echipe Oțelul – CFR Cluj

Pe lângă problemele de ordin financiar, CFR Cluj va suferi și din punct de vedere al efectivului în meciul cu Oțelul Galați. Ardelenii nu au foarte multe variante pentru postul de stoper în prima etapă din SuperLiga României, astfel, veteranul Damjan Djokovic a fost reprofilat. De asemenea, ardelenii încep în poartă cu Octavian Vâlceanu, în timp ce la mijlocul terenului și-a făcut apariția fostul fotbalist al FCSB, Ovidiu Perianu.

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Oțelul 4-3-3
1C. Dur-Bozoancă
2M. Zhivkov Zhelev
88C. Wagatsuma Ferreira
8J. Santos Lameira(cpt)
4M. Cunha Lopes
6P. Iacob
27P. Fernandes Ferreira
17A. Ciobanu
9F. dos Reis dos Santos Fernandes
24D. Bordun
10A. Pinto Lopes
Rezerve
77A. Bălănică
16D. Neicu
3G. Christopoulos
20R. Olteanu
13M. Contra
30M. Frunză
12D. Paharnicu
15D. Neicu
18D. Aftene
39T. Lungu
Antrenor
S. Tomas
CFR Cluj 4-3-3
31O. Vâlceanu
47C. Braun
45M. Malico Paulino(cpt)
6O. Perianu
3Y. Abeid
88D. Đoković
73K. Muhar
8A. Fică
77A. Sfait
11A. Cordea
7M. Korenica
Rezerve
1R. Gal
98N. Sula
90L. Zahović
86V. Kun
14S. Dias da Rocha
10A. Păun
17L. Biliboc
26R. Gligor
80C. Matei
Antrenor
A. dos Santos Folha

Oțelul – CFR Cluj LIVE în SuperLiga, etapa 1

Sosit înainte de etapa 2 din play-out-ul trecut, antrenorul croat Stjepan Tomas a condus Oțelul spre un loc 9, imediat după UTA și FCSB. Iar pe teren propriu a obținut 10 puncte din 12 posibile. Gălățenii sunt neînvinși și în amicalele verii, 0-0 cu Farul, la Ovidiu, și 3-1 cu FC Bacău,

De partea cealaltă, atacă noul sezon cu un nou antrenor. După ce a reușit să-i ducă pe ardeleni până în play-off, când nimeni nu mai credea că e posibil, Daniel Pancu s-a despărțit de feroviari pentru a merge la Rapid. În locul lui a fost numit portughezul Antonio Folha, care a anunțat deja că vrea să lupte pentru trofee.

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La ce oră se joacă Oțelul – CFR Cluj și cine transmite la TV

Oțelul – CFR Cluj e programat să înceapă sâmbătă, 18 iulie, de la ora 18:30. La fel ca în sezoanele precedente, SuperLiga se vede pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, singurele televiziuni care transmit meciul de la Galați. Totodată, jocul poate fi urmărit și live stream prin intermediul Digi Online și PrimaPlay, dar și ale celorlalte platforme de streaming care difuzează online conținutul canalelor tv amintite.

Cote pariuri Oțelul – CFR Cluj

Chiar dacă evoluează pe teren propriu, la casele de pariuri Oțelul nu e favorită. Gălățenii au cotă 3,25 să câștige, în timp ce ardelenii au primit 2,35. Rezultatul de egalitate e cotat la 3,25. Va fi un duel interesant și din punct de vedere al golurilor. Pentru că în ultimele directe ori s-a marcat mult, ori foarte puțin. Trei partide din precedentele șase au avut cel mult o reușită pe tabelă. În timp ce restul de trei meciuri au avut cel puțin patru goluri.

Urmărește în timp real Oțelul – CFR Cluj, live text pe FANATIK

Rămâi pe FANATIK pentru toate informațiile despre meciul Oțelul – CFR Cluj. Pe parcursul meciului vei găsi în timp real echipele oficiale, marcatorii, schimbările, cartonașele și toate momentele importante ale duelului de la București. Iar la final, vezi reacțiile antrenorilor și declarațiile jucătorilor.

Ce urmează pentru Oțelul și CFR Cluj

Pentru Oțelul, următorul meci va cel din etapa 2 de SuperLiga, în deplasare la UTA Arad, iar apoi va juca pe teren propriu cu Dinamo. CFR Cluj, în schimb, se pregătește de o deplasare lungă la Erevan, în Armenia, unde va întâlni pe Alashkert în preliminariile Conference League. După care va primi vizita lui FC Voluntari în etapa 2 de SuperLiga și apoi va juca returul cu armenii.

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