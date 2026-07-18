Oțelul – CFR Cluj, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 1. Echipele de start: surprize mari în tabăra oaspeților!

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Oțelul Galați și CFR Cluj se întâlnesc în prima etapă a Superligii 2026-2027. Meciul se joacă sâmbătă, 18 iulie, de la ora 18:30. Clujenii au pierdut la scor ultima vizită la Galați, scor 1-4. Dar și-au luat revanșa în retur, când s-au impus cu 1-0.

Oțelul – CFR Cluj în etapa 1 de SuperLiga

După meciurile de ieri, FC Voluntari – FC Botoșani și FCSB – FC Argeș, a venit timpul și altor echipe să își înceapă noul sezon din SuperLiga României. Oțelul și CFR Cluj se întâlnesc la Galați într-un meci ce se anunță extrem de interesant.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 1 Oțelul 2026-07-18T15:30:00Z CFR Cluj Arbitri Arbitru centru: F. Andrei Arbitru asistent 1: A. Vodă Arbitru asistent 2: C. Bojan Al patrulea oficial: V. Băban VAR: C. Trandafir Asistent VAR: V. Porumbel

Clasamentul SuperLigii

Momentan, FCSB a urcat pe prima poziție, însă este prematur să vorbim despre locurile în clasament după doar două meciuri din prima etapă. O victorie a uneia dintre echipe o va poziționa cel puțin pe locul secund sau chiar pe primul, în funcție de diferența de scor.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▼ FCSB 1 1 0 0 2-0 3 2 ▼ FC Botoşani 1 0 1 0 2-2 1 3 ▼ FC Voluntari 1 0 1 0 2-2 1 4 ▼ CFR Cluj 0 0 0 0 0-0 0 5 ▼ Corvinul 0 0 0 0 0-0 0 6 ▼ Csikszereda 0 0 0 0 0-0 0 7 ▼ Dinamo 0 0 0 0 0-0 0 8 ▼ Farul 0 0 0 0 0-0 0 9 ▼ Oțelul 0 0 0 0 0-0 0 10 ▼ Petrolul 0 0 0 0 0-0 0 11 ▼ Rapid 0 0 0 0 0-0 0 12 ▼ Sepsi OSK 0 0 0 0 0-0 0 13 ▼ UTA 0 0 0 0 0-0 0 14 ▼ U Cluj 0 0 0 0 0-0 0 15 ▼ Univ. Craiova 0 0 0 0 0-0 0 16 ▼ FC Argeș 1 0 0 1 0-2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Aici veți putea urmări toate statisticile în timp real, de la echipa ce are posesia, până la șuturile pe poartă, cornere sau deposedări. Bineînțeles, fotbalul se joacă pe goluri, așa că nu întotdeauna cifrele spun totul despre o partidă.

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Toți Oțelul CFR Cluj Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 1 C. Dur-Bozoancă – – – – – – – – – – – 2 M. Zhivkov Zhelev – – – – – – – – – – – 88 C. Wagatsuma Ferreira – – – – – – – – – – – 8 J. Santos Lameira – – – – – – – – – – – 4 M. Cunha Lopes – – – – – – – – – – – 6 P. Iacob – – – – – – – – – – – 27 P. Fernandes Ferreira – – – – – – – – – – – 17 A. Ciobanu – – – – – – – – – – – 9 F. dos Reis dos Santos Fernandes – – – – – – – – – – – 24 D. Bordun – – – – – – – – – – – 10 A. Pinto Lopes – – – – – – – – – – – 20 R. Olteanu – – – – – – – – – – – 13 M. Contra – – – – – – – – – – – 3 G. Christopoulos – – – – – – – – – – – 16 D. Neicu – – – – – – – – – – – 77 A. Bălănică – – – – – – – – – – – 39 T. Lungu – – – – – – – – – – – 18 D. Aftene – – – – – – – – – – – 15 D. Neicu – – – – – – – – – – – 12 D. Paharnicu – – – – – – – – – – – 30 M. Frunză – – – – – – – – – – – 31 O. Vâlceanu – – – – – – – – – – – 47 C. Braun – – – – – – – – – – – 45 M. Malico Paulino – – – – – – – – – – – 6 O. Perianu – – – – – – – – – – – 3 Y. Abeid – – – – – – – – – – – 88 D. Đoković – – – – – – – – – – – 73 K. Muhar – – – – – – – – – – – 8 A. Fică – – – – – – – – – – – 77 A. Sfait – – – – – – – – – – – 11 A. Cordea – – – – – – – – – – – 7 M. Korenica – – – – – – – – – – – 98 N. Sula – – – – – – – – – – – 86 V. Kun – – – – – – – – – – – 14 S. Dias da Rocha – – – – – – – – – – – 10 A. Păun – – – – – – – – – – – 1 R. Gal – – – – – – – – – – – 26 R. Gligor – – – – – – – – – – – 90 L. Zahović – – – – – – – – – – – 17 L. Biliboc – – – – – – – – – – –

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

În această secțiune puteți vedea atunci când una dintre echipe marchează, dacă arbitrul avertizează vreun jucător sau dacă antrenorii vor lua decizia de a înlocui un fotbalist de pe teren cu unul mai proaspăt de pe banca de rezerve.

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Echipe Oțelul – CFR Cluj

Pe lângă problemele de ordin financiar, CFR Cluj va suferi și din punct de vedere al efectivului în meciul cu Oțelul Galați. Ardelenii nu au foarte multe variante pentru postul de stoper în prima etapă din SuperLiga României, astfel, veteranul Damjan Djokovic a fost reprofilat. De asemenea, ardelenii încep în poartă cu Octavian Vâlceanu, în timp ce la mijlocul terenului și-a făcut apariția fostul fotbalist al FCSB, Ovidiu Perianu.

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Oțelul 4-3-3 1 C. Dur-Bozoancă 2 M. Zhivkov Zhelev 88 C. Wagatsuma Ferreira 8 J. Santos Lameira(cpt) 4 M. Cunha Lopes 6 P. Iacob 27 P. Fernandes Ferreira 17 A. Ciobanu 9 F. dos Reis dos Santos Fernandes 24 D. Bordun 10 A. Pinto Lopes Rezerve 77 A. Bălănică 16 D. Neicu 3 G. Christopoulos 20 R. Olteanu 13 M. Contra 30 M. Frunză 12 D. Paharnicu 15 D. Neicu 18 D. Aftene 39 T. Lungu Antrenor S. Tomas CFR Cluj 4-3-3 31 O. Vâlceanu 47 C. Braun 45 M. Malico Paulino(cpt) 6 O. Perianu 3 Y. Abeid 88 D. Đoković 73 K. Muhar 8 A. Fică 77 A. Sfait 11 A. Cordea 7 M. Korenica Rezerve 1 R. Gal 98 N. Sula 90 L. Zahović 86 V. Kun 14 S. Dias da Rocha 10 A. Păun 17 L. Biliboc 26 R. Gligor 80 C. Matei Antrenor A. dos Santos Folha

Oțelul – CFR Cluj LIVE în SuperLiga, etapa 1

Sosit înainte de etapa 2 din play-out-ul trecut, antrenorul croat Stjepan Tomas a condus Oțelul spre un loc 9, imediat după UTA și FCSB. Iar pe teren propriu a obținut 10 puncte din 12 posibile. Gălățenii sunt neînvinși și în amicalele verii, 0-0 cu Farul, la Ovidiu, și 3-1 cu FC Bacău,

De partea cealaltă, atacă noul sezon cu un nou antrenor. După ce a reușit să-i ducă pe ardeleni până în play-off, când nimeni nu mai credea că e posibil, Daniel Pancu s-a despărțit de feroviari pentru a merge la Rapid. În locul lui a fost numit portughezul

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La ce oră se joacă Oțelul – CFR Cluj și cine transmite la TV

Oțelul – CFR Cluj e programat să înceapă sâmbătă, 18 iulie, de la ora 18:30. La fel ca în sezoanele precedente, SuperLiga se vede pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, singurele televiziuni care transmit meciul de la Galați. Totodată, jocul poate fi urmărit și live stream prin intermediul Digi Online și PrimaPlay, dar și ale celorlalte platforme de streaming care difuzează online conținutul canalelor tv amintite.

Cote pariuri Oțelul – CFR Cluj

Chiar dacă evoluează pe teren propriu, la casele de pariuri Oțelul nu e favorită. Gălățenii au cotă 3,25 să câștige, în timp ce ardelenii au primit 2,35. Rezultatul de egalitate e cotat la 3,25. Va fi un duel interesant și din punct de vedere al golurilor. Pentru că în ultimele directe ori s-a marcat mult, ori foarte puțin. Trei partide din precedentele șase au avut cel mult o reușită pe tabelă. În timp ce restul de trei meciuri au avut cel puțin patru goluri.

Urmărește în timp real Oțelul – CFR Cluj, live text pe FANATIK

Rămâi pe FANATIK pentru toate informațiile despre meciul Oțelul – CFR Cluj. Pe parcursul meciului vei găsi în timp real echipele oficiale, marcatorii, schimbările, cartonașele și toate momentele importante ale duelului de la București. Iar la final, vezi reacțiile antrenorilor și declarațiile jucătorilor.

Ce urmează pentru Oțelul și CFR Cluj

Pentru Oțelul, următorul meci va cel din etapa 2 de SuperLiga, în deplasare la UTA Arad, iar apoi va juca pe teren propriu cu Dinamo. CFR Cluj, în schimb, se pregătește de o deplasare lungă la Erevan, în Armenia, unde va întâlni pe Alashkert în . După care va primi vizita lui FC Voluntari în etapa 2 de SuperLiga și apoi va juca returul cu armenii.