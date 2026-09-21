Oțelul – Corvinul, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 10. Aici ai informații de ultimă oră, statisticile OPTA și desfășurarea meciului în timp real

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Corvinul Hunedoara nu arată ca o nou-promovată și este la doar trei puncte de ocupanta ultimului loc de play-off, Sepsi. Cu toate acestea, Superliga este mai strânsă ca niciodată, astfel că între ocupanta locului 13 (Oțelul Galați – 10 puncte) și locul 5 ocupat de Farul (14 puncte) sunt doar patru puncte distanță. Partida dintre Oțelul și Corvinul se va disputa la Galați luni, 21 septembrie de la ora 20:30 și va fi în direct pe Digi Sport și Prima Sport.

Oțelul – Corvinul Hunedoara în etapa 10 din SuperLiga României

fără drept de apel în deplasarea de la Universitatea Cluj. Un meci în care gălățenii nu au jucat cel mai bun fotbal al lor, în condițiile în care nici Universitatea nu a arătat mare lucru. Corvinul, pe de altă parte, a pierdut cu greu 0-1 pe teren neutru la Arad, în fața Universității Craiova, iar acum așteaptă un restart.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 10 Oțelul 2026-09-21T15:00:00Z Corvinul

Clasament SuperLiga etapa 10, înainte și după Oțelul – Corvinul Hunedoara

Înainte de acest meci, Oțelul Galați are 10 puncte, fiind pe locul 13. Doar FC Voluntari (8 puncte) și UTA Arad (9 puncte) stau mai prost decât gălățenii. Desigur, fără a o luat în considerare pe Csikszerda, formație care are un singur punct și nu mai pare luată în seamă de nimeni. Tot 10 puncte are și Corvinul, însă golaveraj +1 față de -3 al Oțelului

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 10 7 2 1 23-7 23 2 Rapid 10 6 3 1 14-6 21 3 ▲ Univ. Craiova 10 6 2 2 24-9 20 4 ▼ Petrolul 9 5 1 3 11-12 16 5 ▲ U Cluj 9 5 0 4 14-13 15 6 ▼ Farul 10 3 5 2 14-14 14 7 ▲ CFR Cluj 9 4 1 4 15-14 13 8 ▲ Sepsi OSK 10 3 4 3 7-10 13 9 ▲ UTA 10 3 3 4 14-15 12 10 ▼ FCSB 10 3 3 4 13-17 12 11 ▼ FC Botoşani 10 2 5 3 14-12 11 12 ▼ FC Argeș 10 3 2 5 6-10 11 13 ▼ Corvinul 9 2 4 3 8-7 10 14 ▼ Oțelul 9 2 4 3 9-12 10 15 FC Voluntari 10 2 2 6 9-22 8 16 Csikszereda 9 0 1 8 6-21 1

Statistici OPTA pentru pariuri la Oțelul – Corvinul: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Meciul dintr Pe FANATIK.ro puteți găsi toate informațiile relevante și interesante legate de jucătorii care intră pe teren: de la pase de gol, goluri, faulturi comise sau suferite, cornere și intervenții ale portarilor. Informații cheie pentru orice parior care dorește să profite și să învingă casele de pariuri.

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Toți Oțelul Corvinul Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 1 C. Dur-Bozoancă – – – – – – – – – – – 5 H. Sylla – – – – – – – – – – – 28 M. Gomes da Silva – – – – – – – – – – – 39 T. Lungu – – – – – – – – – – – 3 G. Christopoulos – – – – – – – – – – – 6 P. Iacob – – – – – – – – – – – 10 A. Pinto Lopes – – – – – – – – – – – 27 P. Fernandes Ferreira – – – – – – – – – – – 9 F. dos Reis dos Santos Fernandes – – – – – – – – – – – 24 D. Bordun – – – – – – – – – – – 7 J. Moreira Fernandes – – – – – – – – – – – 77 A. Bălănică – – – – – – – – – – – 44 D. Zator – – – – – – – – – – – 20 R. Olteanu – – – – – – – – – – – 13 M. Contra – – – – – – – – – – – 11 J. Correia – – – – – – – – – – – 8 R. de Sousa Gancho de Brito – – – – – – – – – – – 30 M. Frunză – – – – – – – – – – – 12 D. Paharnicu – – – – – – – – – – – 15 D. Neicu – – – – – – – – – – – 18 D. Aftene – – – – – – – – – – – 16 D. Neicu – – – – – – – – – – – 21 C. Sandu – – – – – – – – – – – 13 F. Iacob – – – – – – – – – – – 10 A. Neacșa – – – – – – – – – – – 20 S. Hora Ribeiro – – – – – – – – – – – 15 M. Ivančević – – – – – – – – – – – 30 A. Manolache – – – – – – – – – – – 19 D. Pîrvulescu – – – – – – – – – – – 23 I. Cărăruș – – – – – – – – – – – 9 R. Espinosa Torres – – – – – – – – – – – 99 E. Yeboah – – – – – – – – – – – 22 A. Fábry – – – – – – – – – – – 11 R. Rodrigues Figueira – – – – – – – – – – – 32 Á. Gillard – – – – – – – – – – – 29 E. Okoro – – – – – – – – – – – 97 D. Hrezdac – – – – – – – – – – – 33 S. Răducu Drîngă – – – – – – – – – – – 12 C. Frănculescu – – – – – – – – – – – 47 G. Uche Goodlad – – – – – – – – – – – 18 F. Ilie – – – – – – – – – – – 14 M. Hayatu – – – – – – – – – – – 5 M. Abualnadi – – – – – – – – – – – 70 R. Deaconu – – – – – – – – – – –

Desfășurarea meciului Dinamo – Farul LIVE VIDEO comentariul în timp real

Tot pe FANATIK.ro veți putea urmări comentariul în timp real al partidei dintre Oțelul și Corvinul Hunedoara. Aici veți găsi informații minut cu minut despre meci: de la goluri la ocazii, schimbări, cornere, cartonașe și chiar intervenții VAR. Toate le găsiți mai jos, în detaliu, imediat cum se petrec.

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Echipele de start și schimbări la Oțelul – Corvinul

Oțelul Galați și Corvinul Hunedoara nu au printre cele mai puternice loturi din Superliga și nici băncile de rezerve nu impresionează. Cu toate acestea, antrenorii Stjepan Tomas și Florin Maxim vor încerca să trimită cele mai bune formații pe teren pentru a obține cele trei puncte puse în joc.

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Oțelul 4-3-3 1 C. Dur-Bozoancă 5 H. Sylla 28 M. Gomes da Silva 39 T. Lungu 3 G. Christopoulos 6 P. Iacob(cpt) 10 A. Pinto Lopes 27 P. Fernandes Ferreira 9 F. dos Reis dos Santos Fernandes 24 D. Bordun 7 J. Moreira Fernandes Rezerve 77 A. Bălănică 16 D. Neicu 44 D. Zator 8 R. de Sousa Gancho de Brito 11 J. Correia 13 M. Contra 20 R. Olteanu 30 M. Frunză 12 D. Paharnicu 15 D. Neicu 18 D. Aftene Antrenor S. Tomas Corvinul 4-2-3-1 21 C. Sandu 13 F. Iacob(cpt) 10 A. Neacșa 20 S. Hora Ribeiro 15 M. Ivančević 30 A. Manolache 19 D. Pîrvulescu 23 I. Cărăruș 9 R. Espinosa Torres 99 E. Yeboah 22 A. Fábry Rezerve 29 E. Okoro 33 S. Răducu Drîngă 12 C. Frănculescu 11 R. Rodrigues Figueira 47 G. Uche Goodlad 18 F. Ilie 32 Á. Gillard 14 M. Hayatu 5 M. Abualnadi 70 R. Deaconu 97 D. Hrezdac Antrenor F. Maxim

Cele mai tari cote la pariuri la Oțelul – Corvinul

Oțelul este ușor favorită în acest meci cu o cotă de 2.45, în timp ce o remiză este cotată cu 3.30. Victoria hunedorenilor primește o cotă de 3.05, în timp ce pariorii curajoși care se așteaptă la goluri multe pot risca peste 2,5 goluri la o cotă de 2.10. În condițiile în care Oțelul este una dintre cele mai slabe echipe din campionat pe teren propriu, în timp ce Corvinul este printre cele mai slabe din deplasare, orice rezultat este posibil.