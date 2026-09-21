Oțelul – Corvinul, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 10. Aici ai informații de ultimă oră, statisticile OPTA și desfășurarea meciului în timp real

Corvinul Hunedoara nu arată ca o nou-promovată și este la doar trei puncte de ocupanta ultimului loc de play-off, Sepsi. Cu toate acestea, Superliga este mai strânsă ca niciodată, astfel că între ocupanta locului 13 (Oțelul Galați – 10 puncte) și locul 5 ocupat de Farul (14 puncte) sunt doar patru puncte distanță. Partida dintre Oțelul și Corvinul se va disputa la Galați luni, 21 septembrie de la ora 20:30 și va fi în direct pe Digi Sport și Prima Sport.
Oțelul se întoarce acasă după o înfrângere fără drept de apel în deplasarea de la Universitatea Cluj. Un meci în care gălățenii nu au jucat cel mai bun fotbal al lor, în condițiile în care nici Universitatea nu a arătat mare lucru. Corvinul, pe de altă parte, a pierdut cu greu 0-1 pe teren neutru la Arad, în fața Universității Craiova, iar acum așteaptă un restart.
Înainte de acest meci, Oțelul Galați are 10 puncte, fiind pe locul 13. Doar FC Voluntari (8 puncte) și UTA Arad (9 puncte) stau mai prost decât gălățenii. Desigur, fără a o luat în considerare pe Csikszerda, formație care are un singur punct și nu mai pare luată în seamă de nimeni. Tot 10 puncte are și Corvinul, însă golaveraj +1 față de -3 al Oțelului
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1
|Dinamo
|10
|7
|2
|1
|23-7
|23
|2
|Rapid
|10
|6
|3
|1
|14-6
|21
|3▲
|Univ. Craiova
|10
|6
|2
|2
|24-9
|20
|4▼
|Petrolul
|9
|5
|1
|3
|11-12
|16
|5▲
|U Cluj
|9
|5
|0
|4
|14-13
|15
|6▼
|Farul
|10
|3
|5
|2
|14-14
|14
|7▲
|CFR Cluj
|9
|4
|1
|4
|15-14
|13
|8▲
|Sepsi OSK
|10
|3
|4
|3
|7-10
|13
|9▲
|UTA
|10
|3
|3
|4
|14-15
|12
|10▼
|FCSB
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|11▼
|FC Botoşani
|10
|2
|5
|3
|14-12
|11
|12▼
|FC Argeș
|10
|3
|2
|5
|6-10
|11
|13▼
|Corvinul
|9
|2
|4
|3
|8-7
|10
|14▼
|Oțelul
|9
|2
|4
|3
|9-12
|10
|15
|FC Voluntari
|10
|2
|2
|6
|9-22
|8
|16
|Csikszereda
|9
|0
|1
|8
|6-21
|1
Meciul dintre Oțelul și Corvinul Hunedoara beneficiază de statistici avansate OPTA. Pe FANATIK.ro puteți găsi toate informațiile relevante și interesante legate de jucătorii care intră pe teren: de la pase de gol, goluri, faulturi comise sau suferite, cornere și intervenții ale portarilor. Informații cheie pentru orice parior care dorește să profite și să învingă casele de pariuri.
|Jucător
|G
|A
|CR
|CG
|Co
|Ș
|ȘP
|Of
|FC
|FP
|Par
|1 C. Dur-Bozoancă
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|5 H. Sylla
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|28 M. Gomes da Silva
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|39 T. Lungu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|3 G. Christopoulos
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|6 P. Iacob
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|10 A. Pinto Lopes
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|27 P. Fernandes Ferreira
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|9 F. dos Reis dos Santos Fernandes
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|24 D. Bordun
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|7 J. Moreira Fernandes
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|77 A. Bălănică
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|44 D. Zator
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|20 R. Olteanu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|13 M. Contra
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|11 J. Correia
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|8 R. de Sousa Gancho de Brito
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|30 M. Frunză
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|12 D. Paharnicu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|15 D. Neicu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|18 D. Aftene
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|16 D. Neicu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|21 C. Sandu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|13 F. Iacob
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|10 A. Neacșa
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|20 S. Hora Ribeiro
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|15 M. Ivančević
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|30 A. Manolache
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|19 D. Pîrvulescu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|23 I. Cărăruș
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|9 R. Espinosa Torres
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|99 E. Yeboah
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|22 A. Fábry
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|11 R. Rodrigues Figueira
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|32 Á. Gillard
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|29 E. Okoro
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|97 D. Hrezdac
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|33 S. Răducu Drîngă
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|12 C. Frănculescu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|47 G. Uche Goodlad
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|18 F. Ilie
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|14 M. Hayatu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|5 M. Abualnadi
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|70 R. Deaconu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Tot pe FANATIK.ro veți putea urmări comentariul în timp real al partidei dintre Oțelul și Corvinul Hunedoara. Aici veți găsi informații minut cu minut despre meci: de la goluri la ocazii, schimbări, cornere, cartonașe și chiar intervenții VAR. Toate le găsiți mai jos, în detaliu, imediat cum se petrec.
Nu există comentarii disponibile.
Oțelul Galați și Corvinul Hunedoara nu au printre cele mai puternice loturi din Superliga și nici băncile de rezerve nu impresionează. Cu toate acestea, antrenorii Stjepan Tomas și Florin Maxim vor încerca să trimită cele mai bune formații pe teren pentru a obține cele trei puncte puse în joc.
Oțelul este ușor favorită în acest meci cu o cotă de 2.45, în timp ce o remiză este cotată cu 3.30. Victoria hunedorenilor primește o cotă de 3.05, în timp ce pariorii curajoși care se așteaptă la goluri multe pot risca peste 2,5 goluri la o cotă de 2.10. În condițiile în care Oțelul este una dintre cele mai slabe echipe din campionat pe teren propriu, în timp ce Corvinul este printre cele mai slabe din deplasare, orice rezultat este posibil.