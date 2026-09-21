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Oțelul – Corvinul, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 10. Aici ai informații de ultimă oră, statisticile OPTA și desfășurarea meciului în timp real

Oțelul - Corvinul se joacă în etapa a 10-a din Superliga. Partida poate fi urmărită live text pe FANATIK.ro. Tot aici vei avea echipele de start, statisticile OPTA, clasamentul și toate fazele importante ale partidei.
Flaviu Popa
21.09.2026 | 17:11
Otelul Corvinul LIVE VIDEO in SuperLiga etapa 10 Aici ai informatii de ultima ora statisticile OPTA si desfasurarea meciului in timp real
SPECIAL FANATIK
`Oțelul primește vizita Corvinului Hunedoara în această etapă
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Corvinul Hunedoara nu arată ca o nou-promovată și este la doar trei puncte de ocupanta ultimului loc de play-off, Sepsi. Cu toate acestea, Superliga este mai strânsă ca niciodată, astfel că între ocupanta locului 13 (Oțelul Galați – 10 puncte) și locul 5 ocupat de Farul (14 puncte) sunt doar patru puncte distanță. Partida dintre Oțelul și Corvinul se va disputa la Galați luni, 21 septembrie de la ora 20:30 și va fi în direct pe Digi Sport și Prima Sport.

Oțelul – Corvinul Hunedoara în etapa 10 din SuperLiga României

Oțelul se întoarce acasă după o înfrângere fără drept de apel în deplasarea de la Universitatea Cluj. Un meci în care gălățenii nu au jucat cel mai bun fotbal al lor, în condițiile în care nici Universitatea nu a arătat mare lucru. Corvinul, pe de altă parte, a pierdut cu greu 0-1 pe teren neutru la Arad, în fața Universității Craiova, iar acum așteaptă un restart.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 10
Oțelul
Corvinul

Clasament SuperLiga etapa 10, înainte și după Oțelul – Corvinul Hunedoara

Înainte de acest meci, Oțelul Galați are 10 puncte, fiind pe locul 13. Doar FC Voluntari (8 puncte) și UTA Arad (9 puncte) stau mai prost decât gălățenii. Desigur, fără a o luat în considerare pe Csikszerda, formație care are un singur punct și nu mai pare luată în seamă de nimeni. Tot 10 puncte are și Corvinul, însă golaveraj +1 față de -3 al Oțelului

# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Dinamo 10 7 2 1 23-7 23
2 Rapid 10 6 3 1 14-6 21
3 Univ. Craiova 10 6 2 2 24-9 20
4 Petrolul 9 5 1 3 11-12 16
5 U Cluj 9 5 0 4 14-13 15
6 Farul 10 3 5 2 14-14 14
7 CFR Cluj 9 4 1 4 15-14 13
8 Sepsi OSK 10 3 4 3 7-10 13
9 UTA 10 3 3 4 14-15 12
10 FCSB 10 3 3 4 13-17 12
11 FC Botoşani 10 2 5 3 14-12 11
12 FC Argeș 10 3 2 5 6-10 11
13 Corvinul 9 2 4 3 8-7 10
14 Oțelul 9 2 4 3 9-12 10
15 FC Voluntari 10 2 2 6 9-22 8
16 Csikszereda 9 0 1 8 6-21 1

Statistici OPTA pentru pariuri la Oțelul – Corvinul: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Meciul dintre Oțelul și Corvinul Hunedoara beneficiază de statistici avansate OPTA. Pe FANATIK.ro puteți găsi toate informațiile relevante și interesante legate de jucătorii care intră pe teren: de la pase de gol, goluri, faulturi comise sau suferite, cornere și intervenții ale portarilor. Informații cheie pentru orice parior care dorește să profite și să învingă casele de pariuri.

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Toți
Oțelul
Corvinul
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
1 C. Dur-Bozoancă
5 H. Sylla
28 M. Gomes da Silva
39 T. Lungu
3 G. Christopoulos
6 P. Iacob
10 A. Pinto Lopes
27 P. Fernandes Ferreira
9 F. dos Reis dos Santos Fernandes
24 D. Bordun
7 J. Moreira Fernandes
77 A. Bălănică
44 D. Zator
20 R. Olteanu
13 M. Contra
11 J. Correia
8 R. de Sousa Gancho de Brito
30 M. Frunză
12 D. Paharnicu
15 D. Neicu
18 D. Aftene
16 D. Neicu
21 C. Sandu
13 F. Iacob
10 A. Neacșa
20 S. Hora Ribeiro
15 M. Ivančević
30 A. Manolache
19 D. Pîrvulescu
23 I. Cărăruș
9 R. Espinosa Torres
99 E. Yeboah
22 A. Fábry
11 R. Rodrigues Figueira
32 Á. Gillard
29 E. Okoro
97 D. Hrezdac
33 S. Răducu Drîngă
12 C. Frănculescu
47 G. Uche Goodlad
18 F. Ilie
14 M. Hayatu
5 M. Abualnadi
70 R. Deaconu

Desfășurarea meciului Dinamo – Farul LIVE VIDEO comentariul în timp real

Tot pe FANATIK.ro veți putea urmări comentariul în timp real al partidei dintre Oțelul și Corvinul Hunedoara. Aici veți găsi informații minut cu minut despre meci: de la goluri la ocazii, schimbări, cornere, cartonașe și chiar intervenții VAR. Toate le găsiți mai jos, în detaliu, imediat cum se petrec.

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Echipele de start și schimbări la Oțelul – Corvinul

Oțelul Galați și Corvinul Hunedoara nu au printre cele mai puternice loturi din Superliga și nici băncile de rezerve nu impresionează. Cu toate acestea, antrenorii Stjepan Tomas și Florin Maxim vor încerca să trimită cele mai bune formații pe teren pentru a obține cele trei puncte puse în joc.

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Oțelul 4-3-3
1C. Dur-Bozoancă
5H. Sylla
28M. Gomes da Silva
39T. Lungu
3G. Christopoulos
6P. Iacob(cpt)
10A. Pinto Lopes
27P. Fernandes Ferreira
9F. dos Reis dos Santos Fernandes
24D. Bordun
7J. Moreira Fernandes
Rezerve
77A. Bălănică
16D. Neicu
44D. Zator
8R. de Sousa Gancho de Brito
11J. Correia
13M. Contra
20R. Olteanu
30M. Frunză
12D. Paharnicu
15D. Neicu
18D. Aftene
Antrenor
S. Tomas
Corvinul 4-2-3-1
21C. Sandu
13F. Iacob(cpt)
10A. Neacșa
20S. Hora Ribeiro
15M. Ivančević
30A. Manolache
19D. Pîrvulescu
23I. Cărăruș
9R. Espinosa Torres
99E. Yeboah
22A. Fábry
Rezerve
29E. Okoro
33S. Răducu Drîngă
12C. Frănculescu
11R. Rodrigues Figueira
47G. Uche Goodlad
18F. Ilie
32Á. Gillard
14M. Hayatu
5M. Abualnadi
70R. Deaconu
97D. Hrezdac
Antrenor
F. Maxim

Cele mai tari cote la pariuri la Oțelul – Corvinul

Oțelul este ușor favorită în acest meci cu o cotă de 2.45, în timp ce o remiză este cotată cu 3.30. Victoria hunedorenilor primește o cotă de 3.05, în timp ce pariorii curajoși care se așteaptă la goluri multe pot risca peste 2,5 goluri la o cotă de 2.10. În condițiile în care Oțelul este una dintre cele mai slabe echipe din campionat pe teren propriu, în timp ce Corvinul este printre cele mai slabe din deplasare, orice rezultat este posibil.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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