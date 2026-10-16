Oțelul – Csikszereda, LIVE în SuperLiga, etapa 12. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

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Oțelul – Csikszereda este meciul care deschide etapa 12 din SuperLiga. Cele două formații din subsolul clasamentului, aflate în mare suferință, se întâlnesc vineri, 16 octombrie, de la ora 18:00, pe stadionul „Oțelul”. Urmărește live text, pe FANATIK, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei de la malul Dunării. Partida este transmisă de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Oțelul – Csikszereda în etapa 12 din SuperLiga României

Cele două formații care deschid etapa din SuperLiga traversează o perioadă extrem de modestă. Gazdele, care au un nou antrenor, în persoana portughezului Rui Duarte (48 de ani), au ajuns la 4 eșecuri consecutive. Și mai rău stă echipa din Miercurea Ciuc. Csikszereda are 10 eșecuri în 11 etape, dintre care ultimele 6 au venit consecutiv.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 12 Oțelul 2026-10-16T15:00:00Z Csikszereda Arbitri Arbitru centru: I. Kovács Arbitru asistent 1: M. Marica Arbitru asistent 2: F. Tunyogi Al patrulea oficial: I. Coza VAR: I. Dima Asistent VAR: M. Artene

Clasament SuperLiga etapa 12, înainte și după Oțelul – Csikszereda

a alunecat până pe locul 14 în SuperLiga, cu doar 10 puncte. Ultimul meci fără eșec al trupei din estul țării a venit tocmai pe 28 august. A fost atunci un 2-2 în deplasare, cu FC Voluntari. De cealaltă parte, echipa din Harghita are 1 punct din 33 posibile și este neclintită pe poziția „Lanternei”

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 11 8 2 1 25-7 26 2 Rapid 11 7 3 1 18-9 24 3 Univ. Craiova 11 7 2 2 25-9 23 4 Petrolul 11 6 1 4 14-15 19 5 U Cluj 11 6 0 5 20-18 18 6 Farul 11 4 5 2 17-15 17 7 Corvinul 11 4 4 3 14-11 16 8 CFR Cluj 11 5 1 5 17-17 16 9 ▲ FCSB 11 4 3 4 14-17 15 10 ▲ FC Botoşani 11 3 5 3 16-12 14 11 ▼ Sepsi OSK 11 3 4 4 7-12 13 12 ▼ UTA 11 3 3 5 14-17 12 13 FC Argeș 11 3 2 6 6-11 11 14 Oțelul 11 2 4 5 11-16 10 15 FC Voluntari 11 2 2 7 11-25 8 16 Csikszereda 11 0 1 10 6-24 1

Statistici OPTA pentru pariuri la Oțelul – Csikszereda: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Jucătorii implicați în meciul de la Galați vor fi monitorizați fază cu fază în statistica OPTA pe care o găsiți pe FANATIK. Cititorii primesc informații relevante despre toți fotbaliștii implicați în partida Oțelul – Csikszereda. Aflăm, în timp real, date despre golurile marcate (G), pasele decisive (A), șuturile pe poartă (ȘP), șuturile totale (Ș), cornerele obținute (CO), faulturile comise și suferite (FC/FS), pozițiile de ofsaid (OF), cartonașele galbene și roșii (CG/CR), dar și paradele reușite de portari (PAR). Sunt statistici importante și pentru pariori. Casele de pariuri oferă cote pentru cornere, șuturi, cartonașe etc.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Oțelul – Csikszereda LIVE VIDEO comentariul în timp real

Complementar cu datele de mai sus este comentariul în timp real al partidei dintre Oțelul și Csikszereda. Într-un format LIVE TEXT, absolut tot ce ce se petrece pe gazonul gălățenilor apare mai jos. Sunt aici fazele importante ale jocului, ocaziile de gol, modificările de scor, cartonașele, intervențiile VAR și schimbările efectuate de cele două formații vor fi prezentate în timp real.

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Echipele de start și schimbări la Oțelul – Csikszereda

De îndată ce sunt disponibile foile oficiale de joc, mai jos citiți . În plus, alături de echipele de start, aici vom vedea și formațiile oficiale, băncile de rezerve și toate modificările operate pe durata partidei dintre Oțelul – Csikszereda Amatorii de formule de joc și tactici pot vedea și așezările în teren ale celor două formații.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la Oțelul – Csikszereda

Dată fiind linia de rezultate dezastruoasă a oaspeților, unde vedem 10 eșecuri și o remiză în 11 etape, nu e surprinzător faptul că Oțelul pornește favorită în acest meci, cu o cotă de 1,69. Oaspeții au 5,00 pentru a sparte gheața în acest sezon. Pentru acest meci recomandăm, conform realității momentului, un „1 solist”. Pentru risc se poate încerca un „peste 1,5 goluri gazdele”, la o cotă de 1,74.