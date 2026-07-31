Oțelul – Dinamo, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 3. Nuno Campos trimite echipa care i-a dat 5 goluri Craiovei

Oțelul și Dinamo se întâlnesc vineri, 31 iulie, de la ora 21.30, în etapa a 3-a de SuperLiga, într-un meci extrem de interesant. La Galați se vor înfrunta două formații în formă. Gazdele nu au pierdut în primele două runde, în timp ce ”câinii” au dezmembrat campioana Universitatea Craiova. Duelul din ultima zi a acestei luni este transmis de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Au fost anunțate echipele de start din Oțelul – Dinamo, care va începe la ora 21:30. Nuno Campos folosește același prim „11” din meciul cu Universitatea Craiova, când roș-albii s-au impus cu 5-1:
Meciul de la malul Dunării poate fi urmărit live pe FANATIK. Cu sprijinul statisticilor extinse OPTA, pe site puteți găsi informații relevante despre partida din etapa 3 de SuperLiga. Formațiile de start, statistici legate de evoluția jucătorilor, comentariul live text detaliat al meciului sau clasamentul sunt actualizate în timp real pe parcursul jocului.
La Galați se duelează Oțelul și Dinamo, două echipe care au mai multe plusuri decât minusuri în acest sezon. Elevii lui Stjepan Tomas (50 de ani) sunt neînvinși după două etape: 2-1 cu CFR Cluj și 2-2 la UTA Arad. De cealaltă parte, Dinamo a început cu stângul sezonul, 0-1 la Ploiești cu Petrolul. Apoi, ”câinii” lui Nuno Campos au reînviat și s-au distrat cu campioana U Craiova. A fost un 5-1 memorabil pe Arcul de Triumf.
Înainte de startul etapei a 3-a de SuperLiga, atât Oțelul, cât și Dinamo, se află în partea superioară a clasamentului. Gălățenii sunt pe locul 2, imediat în spatele liderului FCSB, în timp ce Dinamo, grație golaverajului, a urcat pe poziția a 5-a. Ierarhia pe care o aveți prezentată mai jos se actualizează automat după fiecare partidă. În timp real, puteți urmări toate schimbările de poziție, cum arată lupta la pozițiile fruntașe, dar și care sunt echipele care se ”afundă” spre zona de jos.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1▲
|FCSB
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|2▲
|FC Argeș
|3
|2
|0
|1
|2-2
|6
|3▲
|Oțelul
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|4▲
|Rapid
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|5▲
|CFR Cluj
|2
|1
|0
|1
|6-2
|3
|6▲
|Dinamo
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|7▼
|Corvinul
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|8▲
|Farul
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|9▼
|Univ. Craiova
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|10▼
|U Cluj
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|11▼
|Petrolul
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|12▲
|Sepsi OSK
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|13▼
|FC Botoşani
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|14▲
|UTA
|2
|0
|1
|1
|2-6
|1
|15▼
|FC Voluntari
|2
|0
|1
|1
|2-7
|1
|16▼
|Csikszereda
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0
Titularii celor două echipe, dar și rezervele intrate pe parcursul celor 90 de minute regulamentare și a prelungirilor vor fi monitorizați din toate punctele de vedere într-o statistică amănunțită. Într-un tabel explicativ vom afla informații despre șuturi pe (ȘP) sau spre poartă (Ș), goluri (G), pase de gol (AS) sau cornere obținute (CO). Vedem și cât de ”disciplinați” au fost fotbaliștii: cartonașe galbene (CG) sau cartonașe roșii (CR). Nu în ultimul rând, vom mai vedea de câte ori au fost prinși în offside (OF), câte faulturi cu comis (FC) sau de câte ori au fost faultați (FP). Statistica OPTA ne spune și numărul de parade reușite pe parcursul jocului (PAR) de fiecare portar.
|Jucător
|G
|A
|CR
|CG
|Co
|Ș
|ȘP
|Of
|FC
|FP
|Par
|1 C. Dur-Bozoancă
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|5 H. Sylla
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|88 C. Wagatsuma Ferreira
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|8 J. Santos Lameira
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|2 M. Zhivkov Zhelev
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|6 P. Iacob
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|27 P. Fernandes Ferreira
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|17 A. Ciobanu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|9 F. dos Reis dos Santos Fernandes
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|24 D. Bordun
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|10 A. Pinto Lopes
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|39 T. Lungu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|77 A. Bălănică
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|30 M. Frunză
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|20 R. Olteanu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|13 M. Contra
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|7 J. Moreira Fernandes
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|16 D. Neicu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|22 G. Ursu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|18 D. Aftene
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|15 D. Neicu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|36 A. Bellaarouch
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|20 D. Irimia
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|31 R. Opruț
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|29 A. Soro Álvarez
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|44 M. Pascual Castillo
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|15 N. Stoinov
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|77 D. Armstrong
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|90 I. Mărginean
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|7 A. Musi
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|99 A. Pop
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|10 C. Cîrjan
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|19 R. Radu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|18 O. Endrias Hintsa
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|66 Ș. Opriș
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|22 D. Benavides Fuentes
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|98 D. Irimia
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|30 M. Duțu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|73 A. Roșca-Ailiesei
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|26 A. Mazilu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|23 I. Târbă
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|21 C. Mihai
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|17 V. Kyrychenko
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|16 G. Udosen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Fanii fotbalului pot urmări meciul la TV, îl pot asculta la radio sau pe alt tip de stream audio, însă cele mai detaliate informații sunt cele oferite în comentariul în timp real al celor de la OPTA. Fazele care suscită interes, golurile, schimbările, prelungirile acordate din Oțelul – Dinamo sunt evidențiate printr-un text îngroșat. Totul în timp real.
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Sezonul 2026 – 2027 este unul extrem de interesant din perspectiva băncilor tehnice de la Oțelul și Dinamo. Școala croată și cea portugheză, de mare succes în Europa, își vor pune cu siguranță amprenta asupra celor două formații. Cum vor aborda Stjepan Tomas și Nuno Campos meciul de vineri vom vedea în secțiunea de mai jos. Aici mai puteți urmări și modificările din ”11”-le fiecărei formații, dar și jucătorii marcatori sau avertizați.
Oțelul – Dinamo este un meci către care, cu siguranță, pariorii din România își îndreaptă atenția. La Superbet vedem niște cote extrem de interesante pentru duelul de la malul Dunării. Cele două formații au arătat o formă ofensivă de temut. Pariul de ”GG – ambele marchează” primește o cotă de 1,95. În ciuda faptului că nu a pierdut în startul de sezon, Oțelul are o cotă de 3,60 pentru un succes. ”Câinii” sunt favoriți în meciul de vineri, cu o cotă de 2,20. Un meci deschis, cu peste 2,5 goluri înseamnă o cotă foarte atractivă în oferta Superbet: 2,22.