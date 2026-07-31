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Oțelul – Dinamo, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 3. Nuno Campos trimite echipa care i-a dat 5 goluri Craiovei

Oțelul - Dinamo, SuperLiga, etapa 3. Vezi aici toate detaliile despre meci de la echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Adrian Baciu
31.07.2026 | 20:26
Otelul Dinamo LIVE VIDEO in SuperLiga etapa 3 Nuno Campos trimite echipa care ia dat 5 goluri Craiovei
SPECIAL FANATIK
Oțelul - Dinamo, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 3. Sursa foto: hepta.ro
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Oțelul și Dinamo se întâlnesc vineri, 31 iulie, de la ora 21.30, în etapa a 3-a de SuperLiga, într-un meci extrem de interesant. La Galați se vor înfrunta două formații în formă. Gazdele nu au pierdut în primele două runde, în timp ce ”câinii” au dezmembrat campioana Universitatea Craiova. Duelul din ultima zi a acestei luni este transmis de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

UPDATE: Echipele de start din Oțelul – Dinamo

Au fost anunțate echipele de start din Oțelul – Dinamo, care va începe la ora 21:30. Nuno Campos folosește același prim „11” din meciul cu Universitatea Craiova, când roș-albii s-au impus cu 5-1:

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  • Oțelul: Dur-Bozoancă – Sylla, Zhelev, P. Iacob, Kazu – Pedro Nuno, Lameira, A. Ciobanu – Bordun, Patrick, Andrezhino; Rezerve: M. Contra, G. Ursu, D. E. Neicu, Joao Paulino, C. Olteanu, M. Frunză, Aftene, Bălănică, T. Lungu, D. C. Neicu; Antrenor: Stjepan Tomas
  • Dinamo: Bellaarouch – D. Irimia, M. Pascual, Stoinov, Opruț – Soro, Mărginean – Armstrong, Cîrjan – Alex Pop, Musi; Rezerve: Roșca, Benavides, Opriș, Duțu, R. Radu, C. Mihai, Udosen, A. Irimia, Mazilu, Tarbă, Hintsa, Kyrychenko; Antrenor: Nuno Campos

Oțelul – Dinamo în etapa 3 din SuperLiga României

Meciul de la malul Dunării poate fi urmărit live pe FANATIK. Cu sprijinul statisticilor extinse OPTA, pe site puteți găsi informații relevante despre partida din etapa 3 de SuperLiga. Formațiile de start, statistici legate de evoluția jucătorilor, comentariul live text detaliat al meciului sau clasamentul sunt actualizate în timp real pe parcursul jocului.

La Galați se duelează Oțelul și Dinamo, două echipe care au mai multe plusuri decât minusuri în acest sezon. Elevii lui Stjepan Tomas (50 de ani) sunt neînvinși după două etape: 2-1 cu CFR Cluj și 2-2 la UTA Arad. De cealaltă parte, Dinamo a început cu stângul sezonul, 0-1 la Ploiești cu Petrolul. Apoi, ”câinii”  lui Nuno Campos au reînviat și s-au distrat cu campioana U Craiova. A fost un 5-1 memorabil pe Arcul de Triumf.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 3
Oțelul
Dinamo
Arbitri
Arbitru centru: G. Găman Arbitru asistent 1: G. Neacșu Arbitru asistent 2: A. Filip Al patrulea oficial: C. Marcu VAR: A. Costreie Asistent VAR: C. Buşi

Clasament SuperLiga etapa 3, înainte şi după Oțelul – Dinamo

Înainte de startul etapei a 3-a de SuperLiga, atât Oțelul, cât și Dinamo, se află în partea superioară a clasamentului. Gălățenii sunt pe locul 2, imediat în spatele liderului FCSB, în timp ce Dinamo, grație golaverajului, a urcat pe poziția a 5-a. Ierarhia pe care o aveți prezentată mai jos se actualizează automat după fiecare partidă. În timp real, puteți urmări toate schimbările de poziție, cum arată lupta la pozițiile fruntașe, dar și care sunt echipele care se ”afundă” spre zona de jos.

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# Echipă J V E Î GOL Pct
1 FCSB 2 2 0 0 4-0 6
2 FC Argeș 3 2 0 1 2-2 6
3 Oțelul 2 1 1 0 4-3 4
4 Rapid 2 1 1 0 2-1 4
5 CFR Cluj 2 1 0 1 6-2 3
6 Dinamo 2 1 0 1 5-2 3
7 Corvinul 2 1 0 1 3-2 3
8 Farul 2 1 0 1 3-2 3
9 Univ. Craiova 2 1 0 1 5-5 3
10 U Cluj 2 1 0 1 2-2 3
11 Petrolul 2 1 0 1 1-1 3
12 Sepsi OSK 2 1 0 1 1-1 3
13 FC Botoşani 2 0 2 0 3-3 2
14 UTA 2 0 1 1 2-6 1
15 FC Voluntari 2 0 1 1 2-7 1
16 Csikszereda 3 0 0 3 0-6 0

Statistici OPTA pentru pariuri la Oțelul – Dinamo: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Titularii celor două echipe, dar și rezervele intrate pe parcursul celor 90 de minute regulamentare și a prelungirilor vor fi monitorizați din toate punctele de vedere într-o statistică amănunțită. Într-un tabel explicativ vom afla informații despre șuturi pe (ȘP) sau spre poartă (Ș), goluri (G), pase de gol (AS) sau cornere obținute (CO). Vedem și cât de ”disciplinați” au fost fotbaliștii: cartonașe galbene (CG) sau cartonașe roșii (CR). Nu în ultimul rând, vom mai vedea de câte ori au fost prinși în offside (OF), câte faulturi cu comis (FC) sau de câte ori au fost faultați (FP). Statistica OPTA ne spune și numărul de parade reușite pe parcursul jocului (PAR) de fiecare portar.

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Toți
Oțelul
Dinamo
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
1 C. Dur-Bozoancă
5 H. Sylla
88 C. Wagatsuma Ferreira
8 J. Santos Lameira
2 M. Zhivkov Zhelev
6 P. Iacob
27 P. Fernandes Ferreira
17 A. Ciobanu
9 F. dos Reis dos Santos Fernandes
24 D. Bordun
10 A. Pinto Lopes
39 T. Lungu
77 A. Bălănică
30 M. Frunză
20 R. Olteanu
13 M. Contra
7 J. Moreira Fernandes
16 D. Neicu
22 G. Ursu
18 D. Aftene
15 D. Neicu
36 A. Bellaarouch
20 D. Irimia
31 R. Opruț
29 A. Soro Álvarez
44 M. Pascual Castillo
15 N. Stoinov
77 D. Armstrong
90 I. Mărginean
7 A. Musi
99 A. Pop
10 C. Cîrjan
19 R. Radu
18 O. Endrias Hintsa
66 Ș. Opriș
22 D. Benavides Fuentes
98 D. Irimia
30 M. Duțu
73 A. Roșca-Ailiesei
26 A. Mazilu
23 I. Târbă
21 C. Mihai
17 V. Kyrychenko
16 G. Udosen

Desfășurarea meciului Oțelul – Dinamo LIVE VIDEO comentariul în timp real

Fanii fotbalului pot urmări meciul la TV, îl pot asculta la radio sau pe alt tip de stream audio, însă cele mai detaliate informații sunt cele oferite în comentariul în timp real al celor de la OPTA. Fazele care suscită interes, golurile, schimbările, prelungirile acordate din Oțelul – Dinamo sunt evidențiate printr-un text îngroșat. Totul în timp real.

Nu există comentarii disponibile.

Echipele de start și schimbări la Oțelul – Dinamo

Sezonul 2026 – 2027 este unul extrem de interesant din perspectiva băncilor tehnice de la Oțelul și Dinamo. Școala croată și cea portugheză, de mare succes în Europa, își vor pune cu siguranță amprenta asupra celor două formații. Cum vor aborda Stjepan Tomas și Nuno Campos meciul de vineri vom vedea în secțiunea de mai jos. Aici mai puteți urmări și modificările din ”11”-le fiecărei formații, dar și jucătorii marcatori sau avertizați.

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Oțelul 4-3-3
1C. Dur-Bozoancă
5H. Sylla
88C. Wagatsuma Ferreira
8J. Santos Lameira(cpt)
2M. Zhivkov Zhelev
6P. Iacob
27P. Fernandes Ferreira
17A. Ciobanu
9F. dos Reis dos Santos Fernandes
24D. Bordun
10A. Pinto Lopes
Rezerve
15D. Neicu
18D. Aftene
22G. Ursu
39T. Lungu
13M. Contra
7J. Moreira Fernandes
30M. Frunză
20R. Olteanu
77A. Bălănică
16D. Neicu
Antrenor
S. Tomas
Dinamo 4-4-2
36A. Bellaarouch
20D. Irimia
31R. Opruț
29A. Soro Álvarez
44M. Pascual Castillo
15N. Stoinov
77D. Armstrong
90I. Mărginean
7A. Musi
99A. Pop
10C. Cîrjan(cpt)
Rezerve
66Ș. Opriș
18O. Endrias Hintsa
19R. Radu
98D. Irimia
22D. Benavides Fuentes
30M. Duțu
73A. Roșca-Ailiesei
26A. Mazilu
23I. Târbă
21C. Mihai
17V. Kyrychenko
16G. Udosen
Antrenor
N. Carvalho Campos

Cele mai tari cote la pariuri Oțelul – Dinamo

Oțelul – Dinamo este un meci către care, cu siguranță, pariorii din România își îndreaptă atenția. La Superbet vedem niște cote extrem de interesante pentru duelul de la malul Dunării. Cele două formații au arătat o formă ofensivă de temut. Pariul de ”GG – ambele marchează” primește o cotă de 1,95. În ciuda faptului că nu a pierdut în startul de sezon, Oțelul are o cotă de 3,60 pentru un succes. ”Câinii” sunt favoriți în meciul de vineri, cu o cotă de 2,20. Un meci deschis, cu peste 2,5 goluri înseamnă o cotă foarte atractivă în oferta Superbet: 2,22.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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