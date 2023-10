Oțelul – FCSB, ultimele detalii. Cine apără și ce titulari au rămas la București

FCSB se încălzește pentru derby-ul cu Rapid la Galați în Roș-albaștrii schimbă liniile pentru confruntarea programată marți, 31 octombrie, de la ora 21:00.

Cum va juca FCSB la Galați, cu Oțelul, în Cupa României Betano. Surpriză în poartă

Pe FCSB o așteaptă un meci destul de greu în Cupa României Betano. Liderul din SuperLiga va da piept cu echipa care, în campionat, a pierdut un singur meci, chiar cu FCSB și tot la Galați. A fost 2-0 după golurile marcate de Octavian Popescu și de Andrea Compagno.

FCSB are ca obiectiv câștigarea Cupei României Betano în acest sezon, un trofeu pe care nu l-a mai cucerit din anul 2020. Pentru a nu avea emoții, echipa lui Elias Charalambous trebuie să se impună la Galați. Roș-albaștrii au trei puncte după victoria de la Oradea, în timp ce Oțelul s-a impus în runda inaugurală la Zalău.

„Va apăra Vlad astăzi. Târnovanu a rămas la București. Dar nu pentru că e o problemă cu Târnovanu, ci pentru că acesta este dealul, staff-ul a hotărât.

Nu că a fost certat de Gigi Becali, nu i-a fost arătat cartonașul galben. Asta e înțelegerea. Târnovanu a rămas acasă, n-a fost pedepsit, dar în Cupă apără Vlad.

La fel, la București au mai rămas Radunovic, Florinel Coman și Chiricheș să își continue recuperarea și nu vor fi în lotul FCSB-ului pentru partida importantă de diseară din Cupa României Betano. O cupă care te trimite direct în Europa League”, a dezvăluit Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

Pentru Andrei Vlad (24 de ani), portar cotat de transfermarkt.com la 450.000 de euro, meciul de la Galați va fi doar al doilea în care joacă sezonul acesta. Goalkeeperul a avut o prestație bună în precedenta sa apariție, .

