Oțelul Galați a dat lovitura cu transferul lui Joao Paulo la FCSB! Profit imens făcut cu jucătorul adus gratis: toate cifrele. Exclusiv

Bogdan Ciutacu, Gabriel-Alexandru Ioniță
08.02.2026 | 17:15
Profitul obținut de Oțelul Galați după transferul lui Joao Paulo la FCSB. Foto: colaj Fanatik
Joao Paulo s-a transferat recent de la Oțelul Galați la FCSB și a debutat deja pentru campioana României, fiind lăudat ulterior atât de Gigi Becali, cât și de Mihai Stoica.

Oțelul Galați a făcut un profit consistent în doar 8 luni de pe urma lui Joao Paulo, cedat recent la FCSB

Patronul echipei roș-albastre a confirmat că mutarea s-a realizat în schimbul sumei de 350.000 de euro, bani plătiți pe loc de FCSB, la care s-ar putea adăuga încă 500.000 sau chiar 600.000 de euro în cazul în care jucătorul originar din Insulele Capului Verde va fi convocat în lotul naționalei țării sale pentru Cupa Mondială din vara acestui an.

Banii respectivi reprezintă suma oferită de FIFA cluburilor pentru fiecare fotbalist care participă la turneul final, iar Becali s-a angajat să vireze instant acei bani către oțelari, bineînțeles în cazul în care se va ajunge până la urmă în acest scenariu. Așadar, costul total al transferului lui Joao Paulo de la Oțelul Galați la FCSB ar putea ajunge în vară la 850.000 sau chiar 950.000 de euro.

Este vorba despre un profit mai mult decât semnificativ făcut de moldoveni de pe urma mijlocașului. Ei l-au adus în vara anului trecut gratis, din postura de liber de contract după despărțirea de Sheriff Tiraspol. Din informațiile FANATIK, fotbalistul i-a costat pe gălățeni doar 80.000 de euro, sumă reprezentând salariul său de la Oțelul, 10.000 de euro pe lună pentru 8 luni.

Astfel, la un calcul simplu, rezultă un profit situat între 770.000 și 870.000 de euro pentru Oțelul Galați de pe urma lui Joao Paulo, deloc rău în contextul în care este vorba despre o perioadă de doar opt luni.

Gigi Becali și Mihai Stoica, încântați după debutul lui Joao Paulo la FCSB

Mijlocașul care poate acoperi și alte poziții a fost introdus pe teren în minutul 68 al meciului FCSB – FC Botoșani 2-1 de pe Arena Națională în locul lui Juri Cisotti. Ulterior, patronul echipei a spus în direct la Prima Sport că i-a plăcut dezinvoltura arătată de fotbalist în acel final de joc: „L-am văzut stăpân pe el, poate alții dădeau în minge, el a calmat, a pasat, adică mi-a plăcut de el”. 

Aceeași remarcă a fost făcută apoi și de Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA: „Mi-a plăcut foarte mult din două motive. L-am văzut câștigând dueluri aeriene, el fiind un jucător de 1.80 m., dar având timing. Și a doua, dezinvoltura cu care a intrat. El nu cunoaște toți jucătorii după nume și a intrat într-un moment în care clar că îl înlocuia ca poziție în teren pe Tănase și ieșise Cisotti, jucător extrem de important la noi, iar el, nu numai că a jucat bine, a demonstrat personalitate pentru că a luat-o mereu în față”. 

  • 27 de ani are Joao Paulo
  • 700.000 de euro este în prezent cota de piață a lui Joao Paulo pe Transfermarkt
