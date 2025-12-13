Oțelul Galați anunță încasări după victoria cu Rapid: „Avem un contract. Ne vom bate la titlu”

ADVERTISEMENT

Oțelul Galați a obținut o victorie importantă în etapa 20 din SuperLiga, scor 0-2 în fața liderului Rapid. În urma acestui rezultat, Cristi Munteanu a anunțat că jucătorii își vor primi salariul.

Cristi Munteanu, în extaz după victoria cu Rapid

La scurt timp după fluierul final, Cristi Munteanu a mărturisit că victoria în fața Rapidului nu este întâmplătoare. Oficialul Oțelului susține că jucătorii pregătiți de Laszlo Balint sunt prieteni cu mingea, iar fazele de joc se pregătesc la antrenamente.

„Sunt puțin răgușit, m-am descătușat după golul doi. Sunt foarte fericit, echipa a câștigat 3 puncte în urma unui joc extraordinar. Îmi pare rău pentru Rapid, dar echipa care a controlat jocul de la început la final a fost Oțelul Galați.

Acesta este jocul nostru! Avem niște jucători cu o calitate individuală foarte bună și ne place mingea. Ați văzut cum ieșeau la primit, cum nu se fereau de minge. Au fost preocupați să construiască, să țină de minge. Am făcut un joc care se antrenează în fiecare săptămână la Galați.

(n.r. – Se vede play-off-ul?) E mult până departe! E important că am câștigat în fața liderului, nu întâmplător este Rapid pe poziția în care se află. Eu zic că mergem cu multă încredere în următoarele etape. Mai sunt meciuri de jucat, vom vedea dacă vom fi în play-off sau nu. Avem o echipă bună și putem atinge orice obiectiv ne dorim”, a declarat Cristi Munteanu.

Ce spune Cristi Munteanu despre restanțele salariale de la Oțelul

În continuare, l. Oficialul clubului susține că jucătorii își vor încasa drepturile săptămâna viitoare, echipa din Galați având un contract important, iar acesta va fi respectat.

„(n.r. – A zis Paul Iacob că își așteaptă salariile de sărbători. Care e situația financiară?) Avem ceva restanțe financiare la jucători. Se vor rezolva săptămâna viitoare, avem de încasat. Avem de unde să încasăm. Sunt sigur că se vor rezolva toate problemele.

Era un contract de sponsorizare cu combinatul, dar nu s-a mai respectat. Anul acesta ne-am făcut bugetul fără acel contract de la combinat. Avem un contract de comodat la stadion și, din punctul acesta de vedere, așteptăm și noi să vedem ce se va întâmpla cu combinatul”, a mai spus Cristi Munteanu.

Ce schimbări se vor produce la Oțelul în iarnă

În încheiere, președintele gălățenilor a transmis că echipa va cunoaște întăriri. Totodată, Cristi Munteanu a glumit și a expus faptul că și

„(n.r. – Vor fi transferuri în această perioadă?) Nu știu. De obicei, majoritatea echipelor fac schimbări. În iarnă nu se fac atât de multe transferuri. Totuși, vom face și noi schimbări mai mult ca sigur.

(n.r. – Între cine se dă lupta la titlu?) Îmi doresc să avem bani și să aducem jucători, ca să ne batem și noi la titlu. Lameira este jucătorul nostru, este foarte important. Într-adevăr, prezintă interes pentru un club din străinătate. Nu am luat încă nicio decizie, mai avem un meci foarte important acasă cu FC Argeș. După ne vom așeza cu jucătorul la masă și vom lua o decizie”, a conchis Cristi Munteanu.