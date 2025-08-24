Oțelul Galați – CFR Cluj, live video în etapa a 7-a din SuperLiga. „Feroviarii”, obligați la victorie după dezastrul din Conference League

Atât Oțelul Galați, cât și CFR Cluj au început dezamăgitor campionatul, echipele fiind vecine de clasament. Meciul dintre cele două va avea loc în etapa cu numărul 7, iar disputa se anunță a fi una extrem de importantă în economia clasamentului.

ADVERTISEMENT

Oțelul Galați – CFR Cluj, în etapa a 7-a din SuperLiga. „Feroviarii”, obligați să obțină o victorie

Duelul Oțelul Galați – CFR Cluj, din etapa cu numărul 7 din SuperLiga, se anunță a fi unul extrem de spectaculos. Acest meci le prinde pe ambele echipe într-o criză de formă și tehnicienii din cele două tabere speră că lucrurile se vor îndrepta la finalul celor 90 de minute.

. Deși a impresionat la finalul play-out-ului precedent, Laszlo Balint pare să nu găsească cel mai bun „11” și astfel că formația gălățeană a acumulat doar 6 puncte în primele 6 runde.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, CFR Cluj a disputat manșa tur din play-off-ul de calificare din UEFA Conference League în fața lui Hacken, iar rezultatul a fost halucinant, scor 7-2 în favoarea suedezilor. Nici în campionat situația nu este prea „roz” pentru „feroviari”, e.

Ba mai mult, CFR Cluj a rămas fără antrenorul principal, Dan Petrescu, după dezastrul din UEFA Conference League. Patronul Neluțu Varga s-a reorientat repede și astfel, .

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV Oțelul Galați – CFR Cluj din etapa 7 a SuperLigii

Meciul dintre Oțelul Galați și CFR Cluj poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

ADVERTISEMENT

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Rămâne de văzut cine se va impune în a 7-a rundă a acestui sezon.

Iată programul complet al rundei:

Vineri, 22 august:

Ora 19:00 : UTA – Unirea Slobozia 1-1

Ora 21:30 : Metaloglobus – Rapid 1-2

Sâmbătă, 23 august

Ora 18:45 : FC Botoșani – Csikszereda 3-1

Ora 21:30 : U Cluj – Dinamo 0-1

Duminică, 24 august:

Ora 16:15 : Oțelul Galați – CFR Cluj

Ora 18:30 : Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești

Ora 21:30 : FCSB – FC Argeș

ADVERTISEMENT

Luni, 25 august:

Ora 19:00 : FC Hermannstadt – Farul Constanța

Cum arată clasamentul înainte de Oțelul Galați – CFR Cluj

De adăugat!!!

Cotele la pariuri pentru meciul Oțelul Galați – CFR Cluj

Favorită în acest duel este văzută formația oaspete, CFR Cluj. Victoria „feroviarilor” este cotată cu 2,18, în timp ce un succes al Oțelului Galați are cota 3,75 la casele de pariuri.

Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 3,20. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 2,02.

Vezi live video Oțelul Galați – CFR Cluj, în etapa 7 din SuperLigă. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul din Galați, dintre Oțelul și CFR Cluj, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Laszlo Balint, Andrea Mandorlini, Ștefan Bană sau Ciprian Deac pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!