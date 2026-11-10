Sport

Oțelul Galați, comunicat virulent după ce Matei Frunză a fost acuzat că a luat galben intenționat pentru pariuri: „Regretăm”

Ciprian Păvăleanu
10.11.2026 | 22:14
Otelul Galati comunicat virulent dupa ce Matei Frunza a fost acuzat ca a luat galben intentionat pentru pariuri Regretam
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De ce a luat, de fapt, Matei Frunză cartonaș galben în meciul FC Botoșani - Oțelul. Foto: Colaj FANATIK
Oțelul Galați a intervenit la 24 de ore distanță de meciul cu FC Botoșani pentru a clarifica faza în care Matei Frunză a primit cartonașul galben! Comunicatul clubului de la malul Dunării
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Meciul FC Botoșani – Oțelul Galați s-a terminat cu scorul de 1-1, după ce Pedro Nuno a dezghețat tabela în minutul 69, iar formația lui Croitoru a dat lovitura la ultima fază a meciului. O fază pusă sub semnul întrebării a fost cea a lui Matei Frunză (20 de ani), care a luat galben pentru scoaterea tricoului după golul marcat de echipa sa, deși nu a contribuit la reușită. Clubul de la malul Dunării a venit cu o explicație la 24 de ore distanță de acest incident.

De ce a luat, de fapt, Matei Frunză galben în meciul FC Botoșani – Oțelul Galați

Golul ce a deschis scorul în meciul de pe stadionul din Botoșani a fost marcat de Pedro Nuno, din pasa lui Andrezinho. Chiar dacă nu a contribuit la această reușită, Matei Frunză și-a scos tricoul la scurt timp după gol, ceea ce a făcut ca arbitrul să-i arate cartonașul galben. Bineînțeles, faza nu putea fi decât dubioasă și putea duce cu gândul la anumite aranjamente pentru pariuri, însă clubul a intervenit la timp pentru a face lumină.

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Oțelul Galați a postat imagini ce nu au fost transmise la TV, care au lămurit cum a încasat tânărul, de fapt, cartonașul galben. În realitate, Frunză nu și-a scos tricoul pentru a celebra reușita, ci a fost incomodat de vesta de monitorizare GPS: „Precizare esențială după meciul de aseară, de la Botoșani: Televiziunile care au transmis partida FC Botoșani – SC Oțelul Galați au omis momentul în care mijlocașul echipei noastre, Matei Frunză, a primit un cartonaș galben. El a fost avertizat imediat după golul semnat de Pedro Nuno, ocazie cu care atât comentatorii jocului, cât și alți comentatori din mediul online au speculat un moment așa-zis istoric.

Ei consideră că jucătorul nostru ar fi celebrat golul prin scoaterea tricoului, cu toate că nu marcase și nici nu participase la faza golului. Niciunii dintre ei nu se aflau pe stadion! Regretăm că le stricăm bucuria celor care au făcut această speculație (o alta îl condamna pe Matei că ar fi luat cartonașul de dragul unor cote de pariuri), însă realitatea este cu totul alta: așa cum se poate vedea și în imaginile atașate (care nu au fost prezentate la TV), sportivul nostru și-a scos tricoul din cauza vestei de monitorizare (GPS) care îl incomoda”, au precizat cei de la Oțelul Galați în comunicatul lor.

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Matei Frunză și-a explicat gestul ce a dus la cartonașul galben în FC Botoșani – Oțelul Galați

De asemenea, tot prin intermediul paginii de social media a clubului, Matei Frunză a explicat momentul pas cu pas, exact așa cum s-a întâmplat. Fotbalistul gălățenilor a explicat că a luat o vestă cu un număr mai mic încă de la început, lucru ce l-a deranjat foarte tare, așa că a așteptat un moment în care să o poată schimba. El nu și-a dorit să meargă la margine, întrucât și-ar fi lăsat echipa în inferioritate numerică preț de câteva zeci de secunde, așa că a decis s-o facă imediat după gol.

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„Așteptam un moment de respiro ca să o reașez, luasem de pe margine una cu un număr mai mic. Nu voiam ca echipa să sufere din cauza mea, adică să vin la margine pentru a o schimba. Domnul arbitru mi-a zis că trebuia să-l anunț, de aceea mi-a dat galben. E vina mea, dar nicidecum nu se punea problema să scot tricoul la gol”, a precizat Matei Frunză pentru pagina celor de la Oțelul Galați.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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