Oțelul Galați – Dinamo, în etapa 11 din SuperLiga. Gazdele pe val, oaspeții în vrie

Meciul Oțelul Galați – Dinamo are loc vineri, 29 septembrie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei a 11-a din SuperLiga, fiind partida care inaugurează această rundă, Gălățenii sunt euforici, vin după primul lor succes în campionat, 2-0 la Craiova, cu FCU 1948 și după cel din grupa de Cupa României, de la Zalău, cu 4-1. La polul opus se află Dinamo, trei eșecuri consecutive, zero goluri marcate, șapte primite în ultimele meciuri de campionat.

Unde se joacă meciul Oțelul Galați – Dinamo, în etapa 11 din SuperLiga

Întâlnirea Oțelul Galați – Dinamo se dispută vineri, 29 septembrie, de la ora 21:00, pe stadionul echipei din orașul de la Dunăre, în etapa a 11-a din SuperLiga. Este de așteptat că stadionul să fie plin la acest meci, în care, chiar dacă nu are evoluțiile din trecut, Dinamo continuă să reprezinte un nume atractiv pentru iubitorii fotbalului.

În plus, fanii Oțelului sunt din ce în ce mai bucuroși după ce echipa lor a reușit la Craiova să spargă gheața la capitolul victorii de la revenirea în Superliga, unde nu a pierdut decât un singur meci, cu FCSB și a remizat de nu mai puțin de opt ori. Vor veni la meci probabil și suporteri dinamoviști, cel puțin o sută de persoane, fără a mai lua în calcul și fanii care pot veni chiar din Galați sau din împrejurimi. Motiv ca forțele de ordine să fie deja în atenție, pentru nu a se întâmpla nimic negativ.

Cine transmite la TV partida Oțelul Galați – Dinamo

Partida Oțelul Galați – Dinamo va putea fi urmărită în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Vineri, 29 septembrie, continuă să fie o vreme atipică pentru finalul acestei luni, extrem de frumoasă, cu cerul senin pe tot parcursul ei și ar fi bine ca umbrelele să fie lăsate în dulap zile bune de acum înainte pentru că e clar că vara nu mai vrea să plece din România. Va fi o maximă a zilei de 28 de grade la ora amiezii, care va scădea la 22-23 la ora startului partidei. Arbitrul partidei este George Găman din Craiova.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Oțelul Galați – Dinamo

este mult mai vesel după ce echipa sa a spart blestemul egalurilor si a câștigat pentru prima dată, la Craiova, cu FC U 1948. Acum, „Neamțul” se gândește că a venit în meciul cu Dinamo și momentul primului succes în fața propriilor suporteri. Nu are decât un singur jucător indisponibil, e drept unul titular, fundașul central Yabre.

În schimb, omologul său din Ștefan cel Mare, are mari probleme de lot înaintea partidei de la Galați. Îl are pe fundașul stânga Amzăr suspendat, iar Bani, Homawoo, Ilic și David Irimia sunt cei patru jucători cu probleme medicale pe care Burcă nu îi poate folosi. În aceste condiții, din informațiile FANATIK, cel mai probabil

Cote la pariuri la jocul Oțelul Galați – Dinamo

Pentru casele de pariuri, evoluțiile bune ale gălățenilor, încununate cu prima victorie, la Craiova, contra FCU 1948, par a fi suficiente pentru a acorda dunărenilor statutul de echipă favorită la cota de 2,30 față de inversul situației, adică 3,20 pentru „câinii roșii”. Șansă dublă „1X” are cotă 1,35, iar șansă dublă „X2” cotă 1,75. Gol marcat de gazde are cotă 1,30, iar reușita oaspeților are 1,50.

Sunt multe confruntări directe la Galați, ca și la București, între cele două echipe. Gălățenii au șase victorii din 1998 încoace, dar ultima a fost tocmai în 2007. După care Dinamo nu a mai pierdut niciodată acasă la Oțelul, dar a făcut-o de două ori acasă, în Ștefan cel Mare.