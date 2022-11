Oțelul Galați – FCSB din Cupa României Betano, aproape de sold-out! Unde mai sunt bilete

FCSB se va deplasa la Galați și are nevoie de victorie, după ce în primul meci din Cupa României Betano a fost egalată la ultima fază de UTA. Vicecampioana României are însă o presiune în plus cu Oțelul.

Interes mare pentru meciul dintre Oțelul Galați și FCSB

însă cu toate acestea interesul pentru partidă este unul foarte mare.

Stadionul are o capacitate de 13.500 de locuri, iar o mare parte din sectoare sunt deja sold-out, semn că la ora meciului toate biletele ar putea fi epuizate.

Oțelul Galați, comunicat cu privire la biletele pentru meciul cu FCSB

Clubul din Liga 2 a publicat pe pagina oficială de Facebook situația biletelor la meciul cu FCSB: „Oțelul Galați informează faptul că în anumite sectoare biletele la partida SC Oțelul Galați – FCSB au fost epuizate și astfel nu mai poate răspunde solicitărilor pentru aceste sectoare. Iată situația la zi a tichetelor de acces:

– Tribuna 0 – Sold-out

– Tribuna 1, A – disponibilitate limitată

– Tribuna 1, B – disponibilitate limitată

– Tribuna 1, C – sold-out

– Tribuna 1, D – sold-out

– Tribuna 1, E – disponibil

– Tribuna 2, A – disponibilitate limitată

– Tribuna 2, B – sold-out

– Tribuna 2, C – sold-out

– Tribuna 2, D – sold-out

– Tribuna 2, E – disponibilitate limitată

– Peluza Nord, A – disponibil

– Peluza Nord, B – acces galerie

– Peluza Nord, C – disponibil

– Peluza Sud – A – disponibil

– Peluza Sud – B – disponibil

Pentru a evita aglomerația în ziua jocului, recomandăm tuturor suporterilor care doresc să achiziționeze bilete la acest joc să încerce, pe cât posibil, să le procure din timp util. De asemenea, recomandăm fanilor să ajungă la stadion cu cel puțin o oră înainte de startul jocului”, se mai arată în același comunicat.

Ce absențe are FCSB la meciul cu Oțelul

Mihai Pintilii i-a lăsat la București pe Târnovanu, Radunovic, Șut, Olaru, Oaidă, Octavian Popescu, Compagno, Cordea și Omrani. Pe lângă cei nouă, de la FCSB vor mai lipsi și Joyskim Dawa și Malcom Edjouma.

Cei doi sunt accidentați și nu au fost în lot nici la meciul cu Rapid și vor fi de asemenea menajați pentru meciul din campionat cu FC U Craiova 1948.

Mihai Stoica revine în orașul natal la Galați și va juca împotriva clubului la care s-a lansat în fotbal. Cu toate acestea, : „Se fac avantaje deliberate unor echipe. Dumbrăvița e lângă Timișoara, du-te și joacă undeva pe lângă Timișoara. Nu e vina Rapidului, dar Rapid și-a jucat toate meciurile pe teren propriu, noi ne-am plimbat peste tot și ne vom mai plimba în continuare”.

Suntem cea mai dezavantajată echipă, înainte de tragerea la sorți era CFR-ul și după noi, acum suntem noi, dar mai sunt și alte echipe dezavantajate. Gândiți-vă la deplasările lungi, la cheltuieli, la deplasările cu autocarul, cum vom face acum, sunt multe lucruri de luat în calcul, despre care lumea nu vorbește”, a mai spus MM Stoica, la .