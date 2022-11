Oțelul Galați – FCSB, Live stream, ora 21:00, în etapa 2 din grupele Cupei României Betano. Echipele de start

Meciul Oțelul Galați – FCSB are loc joi, 10 noiembrie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei a 2-a din grupa B a Cupei României Betano. În prima rundă FCSB a obținut un punct la Arad, 2-2 cu UTA, la capătul unei joc încheiat de bucureșteni cu trei oameni mai puțin, toți văzând cartonașul roșu pentru infracțiuni diferite. Oțelul a jucat tot acasă, cu ultima clasată din SuperLiga, CS Mioveni și a pierdut cu 1-0.

Unde se joacă meciul Oțelul Galați – FCSB

Confruntarea Oțelul Galați – FCSB se desfășoară joi, 10 noiembrie, de la ora 21:00, pe stadionul care poartă numele echipei fanion a Galațiului, în etapa a 2-a din grupa B a Cupei României Betano. Bucureștenii trateazâ Cupa României la fel cum au procedat și cu partidele din grupa de Conference League, adică dezinteresați și, prin urmare, pe teren vor fi rezervele de la prima echipă.

Cu toate acestea și se estimează că sunt mari șanse ca să se dispute această partidă cu casa închisă, adicâ toate biletele să fie vândute, o excelentă afacere din punct de vedere financiar pentru gruparea de la Dunăre. Știind că FCSB nu aduce titularii speranțele gălățenilor într-un rezultat mare au crescut și mai mult.

Cine transmite la TV partida Oțelul Galați – FCSB

Partida Oțelul Galați – FCSB se joacă joi, 10 noiembrie, de la ora 21:00, pe stadionul echipei de la Dunăre, în etapa a 2-a din grupa B a Cupei României Betano și va putea fi vizionată în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport. O mai puteți urmări și dacă veți intra pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Galați joi, 10 noiembrie, este o zi plăcută, cu cer însorit majoritatea timpului, fără nici o urmă de amenințare de ploaie, iar maxima din termometre va ajunge la orele amiezii la 17 grade. Lucrurile se vor schimba destul de mult pentru ora meciului, când de la 17 grade vom coborî până la 10 grade.

Ce jucători lipsesc din întâlnirea Oțelul Galați – FCSB

Este infinit mai ușor să spunem ce jucător din lotul deplasat de Mihai Pintilii la Galați e mai obișnuit cu primul unsprezece la FCSB decât să înșiruim toate numele absenților lăsași cu bună știință la București, în vederea partidei de campionat din weekend cu FC U Craiova 1948. Acesta este atacantul Florinel Coman, care va intra din primul minut.

Pentru Gigi Becali nu există alt obiectiv decât intrarea în play-off și pentru a-l atinge el a ordonat antrenorilor să menajeze titularii la celelalte partide din Cupa României sau Conference League, pentru că nu îl interesează rezultatul. a urmat și el docil această decizie, așa cum o făcuse și predecesorul Nicolae Dică.

Cote la pariuri la jocul Oțelul Galați – FCSB

Deși FCSB va introduce rezervele aproape în totalitate casele de pariuri continuă să acorde creditul pentru echipa lui Mihai Pintilii. FCSB are cotă de 1,90 la victorie, gazdele primind cotă de 3,50. Șansă dublă X2 are cotă 1,30 iar șansă dublă 1X ajunge la cota de 1,55. Un gol marcat de gazde are cotă de 1,50.

Oțelul va merge la rândul ei pe foarte mulți jucători de rezervă, întrucât în Liga 2 nu a mai câștigat de trei meciuri și a căzut în afara play-off-ului, pe locul 7. Dorinel Munteanu a spus că vrea performanță și în Cupă, dar acum s-a răzgândit, play-off-ul fiind marele obiectiv al gălățenilor.