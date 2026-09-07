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Stjepan Tomas a fost foarte dezamăgit de eșecul pe care Oțelul l-a suferit pe teren propriu, scor 0-1, cu Rapid. Moldovenii nu mai pierduseră din 2008, acasă, contra giuleștenilor.

Stjepan Tomas, după Oțelul – Rapid 0-1

Stjepan Tomas a analizat prestația Oțelului după fluierul final al lui Marian Barbu și, deși s-a declarat nemulțumit de deznodământul partidei, antrenorul croat a avut cuvinte de apreciere pentru jocul prestat de elevii săi, care, din minutul 78,

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Totodată, Tomas a confirmat că a fost contactat de un club din Kazahstan. Tehnicianul a precizat însă că a ales să refuze posibilitatea unei plecări și să își continue aventura pe banca formației gălățene.

„Cred că puteam să luăm un punct, dar am luat gol în ultima secundă. Nu am fost atenți la acel corner și chiar sunt supărat. Am controlat jocul, am fost foarte mulțumit în prima repriză de cum am jucat, nu le-am dat nimic. În final am luat și roșu, iar acest lucru ne-a afectat.

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Nu am văzut reluarea (n.r. despre eliminarea lui Patrick), am văzut doar că l-a lovit, dar asta a fost decizia. Am suferit pe final și pe final am fost neatenți.

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Iacob este unul dintre jucătorii care au personalitate, eu un căpitan adevărat. După ce a plecat Lameira, Iacob cred că merit să fie căpitan.

Au fost ceva contacte, dar îmi place aici, am rămas la Oțelul pentru că am vrut să-mi termin treaba. Vreau să fac lucruri bune aici și să dau suporterilor ceea ce merită. Vom lupta pentru play-off, am acest sentiment”, a declarat Tomas, după Oțelul – Rapid 0-1.

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Ce a spus Paul Iacob după ce a fost învins de fosta echipă

Meciul de la Galați a fost comentat și de Paul Iacob, fostul jucător al Rapidului, care a fost integralist și care a purtat pentru prima dată banderola de căpitan, după ce . „Am luat gol după o fază fixă și, sincer să fiu, cred că meritam un egal. Clar eliminarea a înclinat balanța împotriva noastră și normal că a pus o presiune în plus pe careul nostru, pe linia de fundași. Au jucători înalți, știam că asta încearcă, pentru că se bazează mult pe forță anul ăsta.

Dar, chiar și așa, cred că am reușit să facem o figură frumoasă în inferioritate numerică. Fără eliminare, cred că am fi reușit să luăm măcar un punct.

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Da, jucând împotriva Rapidului normal că e un meci special. M-am bucurat în acest sens, dar e o amărăciune în final, pentru că n-am reușit să luăm nici macar un punct.

Iar faptul că am fost căpitan la Oțelul e o onoare pentru mine, am fost căpitan mai peste tot pe unde am fost și nu e o noutate pentru mine. Mă bucur, vreau să onorez această responsabilitate și să câștig cât mai multe meciuri cu Oțelul”, a spus Paul Iacob.