ADVERTISEMENT

Oțelul a pus capăt colaborării cu antrenorul Stjepan Tomas. Eșecul cu 2-3, acasă, în fața Corvinului a fost picătura care a umplut paharul pentru superiorii formației moldovene. Anunțul oficial despre despărțirea de tehnicianul croat.

Stjepan Tomas, OUT de la Oțelul

Meciul a fost marcat de o fază controversată de arbitraj, în urma căreia după fluierul final. FANATIK anunțase în exclusivitate că în cazul unui nou eșec. Marți, 22 septembrie, a doua zi după meciul de la Galați, echipa a anunțat oficial despărțirea de antrenorul croat.

ADVERTISEMENT

„SC Oțelul Galați și antrenorul Stjepan Tomas au convenit astăzi, de comun acord, încheierea relațiilor contractuale. Clubul nostru îi mulțumește lui Stjepan Tomas pentru munca depusă în perioada petrecută la Galați, pentru profesionalismul și implicarea de care a dat dovadă și pentru tot ceea ce a făcut, alături de staff-ul său, pentru echipa roș-alb-albastră.

Odată cu Stjepan Tomas, își încheie colaborarea cu SC Oțelul Galați și membrii staffului său: Vlado Smit – antrenor secund, Vlada Avramov – antrenor de portari și Lidio Melis – preparator fizic. Le mulțumim tuturor pentru profesionalism, pentru implicare și pentru perioada petrecută împreună la SC Oțelul Galați. Mult succes în continuare!”, este mesajul postat de Oțelul pe .

ADVERTISEMENT

Stjepan Tomas a atacat arbitrajul din fotbalul românesc după Oțelul – Corvinul 2-3

Eșecul suferit de Oțelul a venit în urma unei faze controversate petrecute în minutul 73. Hunedorenii au marcat, dar tușierul a indicat inițial offside. VAR a intervenit și a decis validarea golului, ceea ce a dat naștere unor tensiuni uriașe după meci. Stjepan Tomas nu și-a învinovățit elevii, ci a deplâns soarta arbitrajului românesc.

ADVERTISEMENT

„În primul rând, trebuie să vorbesc despre arbitraj. Sunt foarte dezamăgit de greșelile lor. Noi muncim din greu, toată săptămâna, și din cauza unei greșeli… Sunt foarte trist pentru fotbalul românesc, pentru viitorul lui. Azi am văzut că arbitrii au făcut multe greșeli. Nu am ce să le spun jucătorilor mei azi. Ne-am chinuit până în ultimul minut. Sunt foarte dezamăgit și supărat. Lucrăm o săptămână foarte mult și din cauza unor astfel de greșeli pierdem. Sigur că trebuia dictat ofsaid. Am văzut pe cameră. Mulți oameni din Croația m-au sunat și au spus 100% ofsaid. Plus că tușierul a dat și el ofsaid”, spunea, printre altele, Stjepan Tomas după Oțelul – Corvinul 2-3.

ADVERTISEMENT

Numit pe banca Oțelului pe 17 martie 2026, Stjepan Tomas obținea o clasare pe locul 3 în play-out. În cele 19 meciuri în total la fosta campioană a României, croatul a înregistrat șase succese, șase remize și șapte eșecuri.