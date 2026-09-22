Sport

Eșecul l-a costat postul! Echipa din SuperLiga și-a dat antrenorul afară a doua zi după meciul pierdut: „Mult succes în continuare!”

Una dintre echipele din SuperLiga și-a demis antrenorul după un nou eșec suferit în campionat. Anunț oficial despre soarta tehnicianului despre care FANATIK anunța în exclusivitate că riscă să fie dat afară.
Mihai Dragomir
22.09.2026 | 18:02
Esecul la costat postul Echipa din SuperLiga sia dat antrenorul afara a doua zi dupa meciul pierdut Mult succes in continuare
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OUT de la echipă după ultimul eșec. Foto: Sport Pictures.
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Oțelul a pus capăt colaborării cu antrenorul Stjepan Tomas. Eșecul cu 2-3, acasă, în fața Corvinului a fost picătura care a umplut paharul pentru superiorii formației moldovene. Anunțul oficial despre despărțirea de tehnicianul croat.

Stjepan Tomas, OUT de la Oțelul

Meciul Oțelul – Corvinul 2-3 a fost marcat de o fază controversată de arbitraj, în urma căreia gazdele au făcut iureș după fluierul final. FANATIK anunțase în exclusivitate că Stjepan Tomas va fi demis în cazul unui nou eșec. Marți, 22 septembrie, a doua zi după meciul de la Galați, echipa a anunțat oficial despărțirea de antrenorul croat.

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„SC Oțelul Galați și antrenorul Stjepan Tomas au convenit astăzi, de comun acord, încheierea relațiilor contractuale. Clubul nostru îi mulțumește lui Stjepan Tomas pentru munca depusă în perioada petrecută la Galați, pentru profesionalismul și implicarea de care a dat dovadă și pentru tot ceea ce a făcut, alături de staff-ul său, pentru echipa roș-alb-albastră.

Odată cu Stjepan Tomas, își încheie colaborarea cu SC Oțelul Galați și membrii staffului său: Vlado Smit – antrenor secund, Vlada Avramov – antrenor de portari și Lidio Melis – preparator fizic. Le mulțumim tuturor pentru profesionalism, pentru implicare și pentru perioada petrecută împreună la SC Oțelul Galați. Mult succes în continuare!”, este mesajul postat de Oțelul pe pagina oficială.

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Stjepan Tomas a atacat arbitrajul din fotbalul românesc după Oțelul – Corvinul 2-3

Eșecul suferit de Oțelul a venit în urma unei faze controversate petrecute în minutul 73. Hunedorenii au marcat, dar tușierul a indicat inițial offside. VAR a intervenit și a decis validarea golului, ceea ce a dat naștere unor tensiuni uriașe după meci. Stjepan Tomas nu și-a învinovățit elevii, ci a deplâns soarta arbitrajului românesc.

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„În primul rând, trebuie să vorbesc despre arbitraj. Sunt foarte dezamăgit de greșelile lor. Noi muncim din greu, toată săptămâna, și din cauza unei greșeli… Sunt foarte trist pentru fotbalul românesc, pentru viitorul lui. Azi am văzut că arbitrii au făcut multe greșeli. Nu am ce să le spun jucătorilor mei azi. Ne-am chinuit până în ultimul minut. Sunt foarte dezamăgit și supărat. Lucrăm o săptămână foarte mult și din cauza unor astfel de greșeli pierdem. Sigur că trebuia dictat ofsaid. Am văzut pe cameră. Mulți oameni din Croația m-au sunat și au spus 100% ofsaid. Plus că tușierul a dat și el ofsaid”, spunea, printre altele, Stjepan Tomas după Oțelul – Corvinul 2-3.

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Numit pe banca Oțelului pe 17 martie 2026, Stjepan Tomas obținea o clasare pe locul 3 în play-out. În cele 19 meciuri în total la fosta campioană a României, croatul a înregistrat șase succese, șase remize și șapte eșecuri.

  • 14 este locul ocupat de Oțelul după 10 etape
  • 10 puncte au moldovenii
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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