Sport

Oțelul, negocieri avansate cu trei antrenori portughezi după demiterea lui Tomas!

Oțelul Galați este în negocieri cu trei antrenori portughezi după ce l-a demis pe Stjepan Tomas. Dacă nu va interveni nimic neașteptat, Oțelul va călca pe urmele Craiovei și ale Petrolului.
Bogdan Ciutacu, Flaviu Popa
23.09.2026 | 00:24
Otelul negocieri avansate cu trei antrenori portughezi dupa demiterea lui Tomas
EXCLUSIV FANATIK
Otelul, negocieri pentru noul antrenor/ Foto: edit Fanatik
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Stjepan Tomas a fost demis de la Oțelul după 2-3 cu Corvinul, în ciuda faptului că președintele gălățenilor, Cristian „Babicu” Munteanu, a lăsat să se înțeleagă că antrenorul nu este de vină pentru o înfrângere care este pusă pe seama arbitrajului VAR.

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„Ai văzut gol valabil, dar când i se sparge gura lui Iacob nu ai văzut. Rezultatul este decis de Camera VAR. Îi strigi demisia antrenorului, dar ce să facă, să arbitreze antrenorul? Tușierul ridică fanionul cinstit, iar camera VAR a viciat rezultatul”, a răbufnit Cristian Munteanu, la DigiSport, nemulțumit și de faptul că publicul i-a cerut demisia antrenorului croat.

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După ce s-au gândit mai bine, șefii Oțelului au decis să-l demită oricum pe Tomas. „SC Oțelul Galați și antrenorul Stjepan Tomas au convenit astăzi, de comun acord, încheierea relațiilor contractuale. Clubul nostru îi mulțumește lui Stjepan Tomas pentru munca depusă în perioada petrecută la Galați, pentru profesionalismul și implicarea de care a dat dovadă și pentru tot ceea ce a făcut, alături de staff-ul său, pentru echipa roș-alb-albastră”, este mesajul postat de Oțelul pe pagina oficială.

Rui Duarte este favorit să o preia pe Oțelul Galați, însă Joao Nuno și Filipe Martins sunt și ei pe lista scurtă

Acum, ocupanta locului 14 din Superliga are toate șansele să fie pregătită de un portughez, după modelul Universitatea Craiova sau Petrolul. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, favoritul conducerii este Rui Duarte, antrenor portughez în vârstă de 48 de ani, trecut pe la echipele de tineret ale SC Braga, ultima oară la Athletic Club din liga secundă din Brazilia.

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Cu toate acestea, pe lista scurtă a oțelarilor apar și numele Joao Nuno și Filipe Martins. Negocierile sunt foarte dure pentru că toți cei trei antrenori au pretenții salariale importante, însă șefii Oțelului sunt optimiști că vor reuși să bată palma în câteva zile cu unul din ei.

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Joao Nuno are 41 de ani și a antrenat ultima oară la Estrela Amadora, unde evoluează jucătorul român Ianis Stoica. Filipe Martins pare cel mai experimentat antrenor la 48 de ani, fiind antrenor ultima oară la Chaves în liga secundă.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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