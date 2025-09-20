Oţelul Galaţi nu se teme de liderul Universitatea Craiova: “Îi respectăm că sunt pe primul loc şi că s-au calificat în Conference, dar atât!”

vine pentru Oțelul Galați cu un meci acasă împotriva Universității Craiova. Moldovenii nu se tem de liderul clasamentului și vor să îi administreze primul eșec din acest sezon. Anunțul conducerii.

ADVERTISEMENT

Oțelul nu are teamă de Universitatea Craiova înaintea meciului direct

Oțelul Galați are un sezon bun până acum, chiar dacă ultima etapă a reprezentat un eșec cu FC Botoșani (scor 0-1). Cristi Munteanu, , a transmis că este nerăbdător înaintea partidei cu Universitatea Craiova.

Președintele echipei moldave se bazează pe sprijinul puternic al fanilor, dar și pe valoarea jucătorilor din lot. Acesta consideră că nu ar fi o surpriză dacă Oțelul ar izbuti o victorie în fața oltenilor.

ADVERTISEMENT

„Va fi un meci spectaculos și am încredere că băieții noștri vor face tot ce pot pentru a lua 3 puncte”

„Pot să spun că nu văd cu teamă venirea liderului la Galați. Avem un lot de jucători buni. Nu avem încă o echipă, dar să nu uităm totuși că noi în vară am adus 17-18 jucători, ne-au plecat tot atâția. Avem jucători de valoare, dar încă nu suntem omogeni.

Craiova va avea un meci foarte dificil la noi acasă, mai ales că le suntem datori fanilor noștri după eșecul cu FC Botoșani din etapa trecută, când trebuia să câștigăm după cum s-a desfășurat meciul. Va fi un meci spectaculos și am încredere că băieții noștri vor face tot ce pot pentru a lua 3 puncte.

ADVERTISEMENT

„Îi felicităm că s-au calificat în Conference și aduc puncte României, dar atât!”

Forța noastră este dată și de public. La Galați, publicul este incredibil și contribuie la punctele pe care le avem în clasament. Suntem încrezători. Respectăm Craiova, este liderul campionatului, îi felicităm că s-au calificat în Conference și aduc puncte României, dar atât.

ADVERTISEMENT

Nu ne tem de ei. Teles este un jucător care la noi și-a făcut un nume în fotbalul românesc. Și-a făcut treaba cu vârf și îndesat la noi, este un jucător extraordinar, cu o capacitate de efort în primii 3 din România. L-am înlocuit cu Joao Paulo, care este aproape să joace la Mondial. Este la fel de bun, de energic și de puternic și va fi un duel interesant între ei. Laszlo Balint este ok, vine după operația avută la menisc. Este optimist și el”, a spus Cristi Munteanu la FANATIK SUPERLIGA.

10 puncte a strâns Oțelul în primele 9 etape

23 de puncte are Universitatea Craiova, după același număr de runde disputate