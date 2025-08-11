SuperLiga continuă cu etapa a 5-a, iar în această rundă Rapid va da peste Oțelul Galați. Moralul alb-vișiniilor atinge cote înalte, giuleștenii urmărind a 3-a victorie consecutivă în campionat.

Oțelul Galați – Rapid, în etapa a 5-a din SuperLiga. Giuleștenii, favoriți la victorie

Duelul Oțelul Galați – Rapid, din etapa cu numărul 5 din SuperLiga, se anunță a fi unul extrem de spectaculos. Giuleștenii au câștigat în runda precedentă în fața lui FC Botoșani, pe când gălățenii au remizat cu Unirea Slobozia.

Oțelul Galați vine după remiza cu Unirea Slobozia. Moralul gălățenilor atinge cote înalte, iar cele 3 puncte cu Rapid ar însemna mult pentru jucătorii pregătiți de Laszlo Balint.

. Giuleștenii au avut parte de rezultate deosebite sub comanda lui Costel Gâlcă și își doresc să încheie etapa pe prima treaptă a clasamentului.

Cine transmite la TV Oțelul Galați – Rapid din etapa 5 a SuperLigii

Meciul dintre Oțelul Galați și Rapid poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Rămâne de văzut cine se va impune în a 5-a rundă a acestui sezon.

Iată programul complet al rundei:

Vineri, 8 august:

Ora 21:30 : Metaloglobus – Dinamo 0-1

Sâmbătă, 9 august:

Ora 18:30 : UTA – Farul Constanța 2-1

Ora 21:30 : U Cluj – Petrolul Ploiești 1-1

Duminică, 10 august:

Ora 18:30 : Universitatea Craiova – FC Hermannstadt 1-0

Ora 21:30 : FCSB – Unirea Slobozia 0-1

Luni, 11 august:

Ora 19:00 : FC Botoșani – FC Argeș

Ora 21:30 : Oțelul Galați – Rapid

Cum arată clasamentul înainte de Oțelul Galați – Rapid

Cotele la pariuri pentru duelul Oțelul Galați – Rapid

Favorită în acest duel este văzută formația oaspete, Rapid. Victoria giuleștenilor este cotată cu 2,18, în timp ce un succes al Oțelului Galați are cota 3,65 la casele de pariuri.

Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 3,30. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 1,85.

Vezi live video Oțelul Galați – Rapid, în etapa 5 din SuperLigă. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul din Galați, dintre Oțelul și Rapid, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Laszlo Balint, , Dur-Bozoancă și Alex Dobre pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!