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Duminică, de la ora 20:30, Rapid va evolua pe terenul celor de la Oțelul în etapa 8 din SuperLiga. Formația pregătită de Daniel Pancu pornește cu prima șansă, însă gălățenii se află într-o formă bună în acest start de sezon, având un singur eșec, pe terenul Petrolului. La Galați, Oțelul este neînvinsă, deși a întâlnit până acum doar adversari puternici.

Oțelul Galați – Rapid în etapa 8 din SuperLiga României

Confruntarea dintre Oțelul și Rapid se va disputa duminică, 6 septembrie, începând cu ora 20:30 la Galați, în cadrul etapei 8 din SuperLiga. După remiza din Giulești cu Universitatea Craiova, formația antrenată de Daniel Pancu are ca obiectiv victoria, însă misiunea nu va fi una ușoară, deoarece Oțelul nu a pierdut niciun joc pe teren propriu în acest start de sezon.

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Gălățenii au debutat cu un succes contra lui CFR Cluj, 3-1, iar apoi au remizat cu Dinamo și Universitatea Craiova înainte de a obține o nouă victorie, 1-0 cu FC Argeș. De partea cealaltă, Rapid este neînvinsă în deplasare, după 1-1 cu FC Botoșani, 0-0 cu UTA și 2-0 pe terenul Petrolului.

Superliga · Sezon regulat · Etapa 8 Oțelul 2026-09-06T17:30:00Z Rapid

Clasamentul SuperLiga – etapa 8, înainte și după Oțelul Galați – Rapid

Înainte de startul rundei, Rapid ocupa locul 2, cu 12 puncte, la două lungimi în urma rivalei Dinamo. Podiumul era completat de Petrolul, care se afla la egalitate cu formația giuleșteană, având însă un golaveraj inferior. Oțelul a strâns 10 puncte în primele 7 runde și se afla pe poziția a 8-a, la egalitate cu Farul și Corvinul Hunedoara.

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# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 8 5 2 1 16-6 17 2 ▲ Petrolul 8 5 0 3 9-10 15 3 Rapid 7 3 3 1 8-4 12 4 Univ. Craiova 7 3 2 2 14-9 11 5 ▲ Farul 8 2 5 1 10-8 11 6 ▼ FCSB 8 3 2 3 11-10 11 7 ▲ FC Botoşani 8 2 4 2 12-8 10 8 ▼ Corvinul 8 2 4 2 8-6 10 9 ▲ CFR Cluj 7 3 1 3 11-10 10 10 ▼ Oțelul 7 2 4 1 9-8 10 11 ▼ FC Argeș 7 3 1 3 4-5 10 12 ▼ Sepsi OSK 8 2 4 2 4-8 10 13 ▲ UTA 8 2 3 3 11-11 9 14 ▼ U Cluj 6 3 0 3 9-9 9 15 ▼ FC Voluntari 7 1 2 4 7-18 5 16 Csikszereda 8 0 1 7 5-18 1

Statistici OPTA pentru pariuri la Oțelul Galați – Rapid: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Modulul OPTA de mai jos urmărește în detaliu evoluția tuturor jucătorilor implicați în meci. Golurile, pasele decisive, șuturile, cornerele, faulturile, cartonașele și intervențiile portarilor sunt actualizate în timp real, datele fiind folosite inclusiv pentru numeroase piețe de pariuri disponibile la marile case de profil.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Oțelul Galați – Rapid LIVE VIDEO comentariul în timp real

FANATIK vă oferă comentariul LIVE TEXT al confruntării dintre Oțelul Galați și Rapid. Toate fazele importante ale jocului, ocaziile de gol, modificările de scor, cartonașele, intervențiile VAR și schimbările efectuate de Stjepan Tomas și Daniel Pancu vor fi prezentate în timp real. Rămâneți alături de noi pentru a urmări minut cu minut desfășurarea partidei de la Galați și pentru a afla primii toate informațiile importante din acest duel al etapei a 8-a din SuperLiga.

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Echipele de start şi schimbări la Oțelul Galați – Rapid

Cel mai bun jucător de la Oțelul în acest start de sezon a fost atacantul capverdian Patrick, care a marcat de 4 ori. Meciul cu Rapid va fi primul pentru gălățeni fără , care a semnat în această săptămână cu campioana Universitatea Craiova, debutând în meciul de Cupă de la Bacău.

De cealaltă parte, golgheterul Rapidului este Alex Dobre, cu 3 reușite, în timp ce Olimpiu Moruțan are la rândul său un start pozitiv de sezon, cu 2 goluri și 2 pase decisive. Mai jos vor apărea formațiile oficiale, băncile de rezerve și toate modificările operate pe durata partidei dintre Oțelul Galați și Rapid.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri în Oțelul Galați – Rapid

Chiar dacă Oțelul este neînvinsă pe teren propriu, inclusiv în dueluri contra unor adversari foarte puternici din SuperLiga, Rapid pornește cu prima șansă în meciul care va avea loc duminică la Galați. Giuleștenii au câștigat ultimele două meciuri jucate în deplasare, în campionat și 2-0 la Sibiu contra Politehnicii Timișoara în Cupa României.

Cota pentru o victorie a Rapidului la Galați este 2.52, un succes al gazdelor este cotat cu 3.00, iar varianta „X” are o cotă de 3.25. Pronosticul „Ambele echipe marchează (GG)” are cota 1.83, iar varianta „Pauză sau final: 2” este cotată cu 2.00.