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Oțelul Galați a suferit un nou eșec în campionat după 0-3 pe terenul lui U Cluj. După meci, căpitanul Paul Iacob a reacționat și și-a manifestat dezamăgirea față de cum a fost arbitrată echipa sa în acest sezon. De asemenea, antrenorul Stjepan Tomas s-a plâns de arbitrajul de la meciul cu Universitatea Cluj.

Stjepan Tomas, dărâmat de eliminarea suferită de echipa lui în U Cluj – Oțelul 3-0

După , etapa trecută, gălățenii au fost de eșecul suferit în ultimul minut. Echipa lui Stjepan Tomas a sperat să obțină măcar un punct din deplasarea cu U Cluj din runda a 9-a. Nu a fost să fie așa, ardelenii câștigând cu 3-0, mai ales după ce Sylla a fost eliminat în minutul 74 și i-a lăsat pe oaspeți în inferioritate numerică. Tehnicianul moldovenilor a considerat că roșul văzut de elevul său a avut un impact major asupra rezultatului final.

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„În repriza secundă am avut câteva șanse și am avut dorința de a marca. Apoi, cartonașul roșu ne-a omorât complet! Primul cartonaș galben a fost ușor acordat, dar asta este, mergem înainte. Ne focusăm acum pe meciul cu Corvinul. Ne-au lipsit Patrick și Miguel Silva, doi jucători importanți. Câțiva jucători au plecat, dar am primit și întăriri. Trebuie să îi integrăm pe toți și să încercăm să câștigăm cu Corvinul. Vreau ca echipa mea să joace mai bine în deplasare, pentru că acasă evoluăm mult mai bine. Sper să se schimbe asta în viitor”, a spus Stjepan Tomas, antrenorul Oțelului, citat de

Paul Iacob a criticat arbitrajul după U Cluj – Oțelul 3-0

Paul Iacob, căpitanul Oțelului, a fost mult mai direct. El a criticat arbitrajul, după ce Oțelul a încasat cartonașe roșii în 4 din 9 etape scurse din noul sezon. „Nu avem ce să facem, mergem înainte. Cred că în seara asta am arătat destul de puțin, mă refer la dorința și ambiția noastră. Sincer să fiu, simt de multe ori că nu suntem lăsați să ne facem jocul și suntem penalizați la absolut orice. Înțeleg, doar căpitanii pot vorbi cu arbitrul, dar dacă te duci și discuți cu el frumos… E frustrant să avem atâtea „roșii”.

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Sunt jucători noi, care au venit acum mai puțin de o săptămână. Sper să se integreze și să ne ajute. Știam că U Cluj este o echipă grea, știam că ultima dată aici nu am făcut o figură frumoasă. Am încercat o altă abordare față de meciurile trecute. Pot să zic că în prima repriză ne-a ieșit. În afară de gol, nu și-au creat foarte multe ocazii”, a spus Paul Iacob, la

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Dur-Bozoancă, strigăt disperat după mai multe cartonașe roșii încasate de Oțelul în ultimele etape

Și portarul Dur-Bozoancă a fost dezamăgit de rezultat, dar mai ales de faptul că „centralul” partidei l-a eliminat, în opinia lui, mult prea ușor pe Sylla. Gândurile sale, la fel precum cele ale antrenorului său, se îndreaptă acum către un succes cu Corvinul, etapa viitoare.

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„Suntem supărați, am venit cu gânduri mari, dar nu ne-am ales cu nimic. Parcă nu am avut forță, iar după aceea am rămas în 10 oameni și golul doi a venit imediat. În acel moment s-a terminat meciul. (n.r. întrebat despre intervenția lui Ciobanu pentru care a văzut al doilea cartonaș galben) Îmi imaginez că a vrut să intervină corect, dar 3-0 este puțin cam dur și cu un penalty repetat, nu a fost seara noastră.

(n.r. este a patra etapă din 9 în care Oțelul termină în inferioritate numerică) Ce să spun? Și etapa trecută și acum s-a întâmplat. Și așa suntem puțini, dacă mai luăm și roșu și nu putem conta pe jucători care sunt foarte importanți pentru noi. Dar ne vom aduna cu siguranță și vom da totul să câștigăm meciul de etapa următoare cu Corvinul”, a spus și Dur-Bozoancă după eșecul cu U Cluj.

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