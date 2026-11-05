Oțelul Galați riscă depunctarea din cauza datoriilor! Cristi Munteanu, luat prin surprindere de decizia FRF

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Oțelul Galați este una dintre echipele din Superliga cu mari probleme financiare, însă oficialii echipei și fanii au primit astăzi o veste proastă la care nu se așteptau. Astfel, echipa a fost amendată de FRF și riscă să fie depunctată din cauza datoriilor. Formația din Galați a primit două amenzi din partea Comisiei de Disciplină și Etică a FRF, după litigii cu fostul antrenor Laszlo Balint și preparatorul fizic Radu Alexandru.

Oțelul Galați a fost amendată pentru datorii și riscă să fie depunctată luna viitoare

Cu toate că amenzile nu sunt uriașe pentru acest nivel, fiind vorba despre 6.000 de lei, clubul riscă acum depunctarea dacă nu va respecta obligațiile stabilitate de comisiile federale. Conform iamsport.ro, Oțelul Galați are cinci zile să plătească datoriile și trebuie să prezinte dovezile de plată până pe 2 decembrie 2026 la ora 15:00.

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În cel mai rău caz, și va fi depunctată. Cristi Munteanu, președintele Oțelului, mărturisește că nu se aștepta ca acest caz să ajungă în atenția comisiilor și vorbește despre amenzi de 2.000 de euro, mai mult decât cele 6.000 de lei dictate de Comisia de Disciplină a FRF.

„Nu ne-am așteptat să fim dați la comisii și să plătim penalități la penalități, care se însumează la 2.000 de euro. Vom plăti penalitățile dacă așa au decis comisiile”, a declarat președintele Oțelului, conform trumedia. Cu mari probleme financiare, Oțelul Galați ocupă momentan locul 13 în Superliga, cu 12 puncte după 14 etape.

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Marius Șumudică a amenințat că se va retrage dacă CFR Cluj va fi depunctată și cu „un punct”

Așa cum FANATIK anunța, într-o situație similară riscă să fie și CFR Cluj sau UTA Arad. Antrenorul Marius Șumudică a amenințat inclusiv cu demisia dacă echipei sale i se va scădea chiar și un punct. „Dacă se va întâmpla ca noi să fim depunctați, atunci, da, colaborarea mea cu CFR se va încheia. Fiindcă eu nu pot să accept sub nicio clipă să stau la Cluj, să muncesc de dimineață până seara, să pierd nopțile, să mă dau cu capul de pereți că pierd de la 2-0, să stau să analizez Dinamo o săptămână întreagă, să-mi văd jucătorii în față și să mă duc în fața lor și să încerc să-i biciuiesc cât pot de bine, să scot cât mai multe puncte.

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Apoi, pe plan sportiv (…) și am fost la un pas să fim aproape iar de play-off. Nu accept să mi se ia punctele și munca mea… Nu 6, 1 punct dacă mi se ia din munca pe care eu am depus-o pe teren, nu este sub nicio formă nici vina băieților, nici a mea. În momentul ăla ne vom despărți. Și e cu litere mari. În momentul acela, Șumudică nu va mai continua cu orice risc la CFR Cluj”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.