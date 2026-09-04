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Perioada de transferuri din SuperLiga se îndreaptă către final, iar cluburile pun la cale ultimele mutări care să le ajute până la fereastra din iarnă. Un internațional canadian semnează chiar înainte de meciul Oțelul – Rapid din etapa a 8-a.

Oțelul semnează cu un internațional canadian înainte de meciul cu Rapid

După , nici celelalte formații din SuperLiga nu se lasă mai prejos pe piața transferurilor. Oțelul este gata să își completeze lotul cu un internațional canadian. Mai exact, FANATIK a aflat că trupa moldavă semnează cu Dominick Zator, fundaș central de 31 de ani ce măsoară 1,88 metri înălțime, chiar înainte de duelul cu Rapid din etapa a 8-a.

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Cu 3 selecții la naționala nord-americană, jucătorul cu origini poloneze a mai evoluat în Europa la cluburi precum Vasalunds IF (Suedia), Korona Kielce și Arka Gdynia (ambele din Polonia). Cota sa de piață este de 150.000 de euro, iar toate cele 3 trofee din palmaresul său le-a câștigat alături de Cavalry FC, din Canada.

„Fundașul canadian Dominick Zator – unul dintre cei mai buni jucători din Premier League-ul canadian – și-a luat rămas bun de la echipa poloneză Arka Gdynia. Fundașul în vârstă de 31 de ani a jucat în 21 de meciuri pentru echipa poloneză, care a luptat pentru a rămâne în prima ligă a țării după promovare, dar Arka Gdynia a fost în cele din urmă readusă în a doua divizie a țării”, au notat jurnaliștii de la northerntribune.ca despre Dominick Zator în această vară.

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Oțelul, duel tare cu Rapid în etapa 8 din SuperLiga

După , Oțelul vrea să facă un rezultat mare acasă cu Rapid. , gălățenii au avut pauză suficientă până la meciul contra giuleștenilor, care vin după victoria cu 2-0 în fața Politehnicii Timișoara în prima etapă din grupele competiției.

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Echipa lui Stjepan Tomas se află pe locul 10 în ierarhia SuperLigii, cu 10 puncte. Adversara, pregătită de Daniel Pancu, ocupă locul 2 după primele 7 etape, cu 12 puncte. Ultima întâlnire directă dintre cele două s-a consumat în decembrie 2025, în Giulești, când Oțelul se impunea cu 2-0.

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