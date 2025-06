Oțelul Galați și-a luat atacant din Portugalia! Plecare de ultimă oră. Exclusiv

Oțelul Galați a terminat sezonul pe locul al doilea în play-out, venirea lui Laszlo Balint fiind o mutare inspirată a conducerii clubului. Acum, formația gălățeană se întărește pentru viitoarea ediție a SuperLigii și a ajuns la un acord cu un atacant din Portugalia.

Oțelul Galați s-a înțeles cu un atacant de 31 de ani

Oțelul Galați , iar conducerea clubului face eforturi pentru cu care s-a confruntat echipa în sezonul trecut.

Din informațiile FANATIK, Laszlo Balint va avea la dispoziție un nou atacant în perioada de pregătire. Este vorba despre Patrick, un vârf originar din Insulele Capului Verde și care a evoluat în sezonul trecut pentru Maritimo, în liga a doua din Portugalia.

El mai are un an de contract cu gruparea portugheză, dar acesta nu va continua acolo, fiind tentat să joace în SuperLiga României. În vârstă de 31 de ani, Patrick are o cotă de piață de 150.000 de euro.

2 goluri și 4 assist-uri a reușit Patrick în 30 de apariții în sezonul trecut

Boavista Praia, Oliv. Hospital, Felgueiras, Tondela, Farense, Varzim, Chaves și Torreense sunt echipele pentru care a mai jucat

Neluț Roșu pleacă de la Oțelul

Tot din informațiile obținute de FANATIK, Neluț Roșu nu va continua sub comanda lui Laszlo Balint. Cu toate că mai avea un an de contract cu Oțelul, fotbalistul de 31 de ani a fost pus pe liber și este nevoit să își caute echipă.

El a ajuns la gruparea gălățeană în vara anului 2024 și a adunat în total 20 de meciuri în tricoul celor de la Oțelul Galați. Rămâne de văzut unde va continua jucătorul evaluat de Transfermarkt la 150.000 de euro.