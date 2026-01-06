Oțelul Galați și-a vândut atacantul în Polonia. Sumă de transfer surprinzătoare. Exclusiv

Oțelul este una dintre surprizele plăcute din prima jumătate de sezon. Laszlo Balint a format un grup puternic la Galați, însă forma bună a echipei nu avea cum să nu aducă oferte din străinătate. FANATIK a aflat că formația de pe locul 6 din SuperLiga și-a vândut atacantul.
Echipa finalului de an din SuperLiga a fost fără doar și poate Oțelul. Elevii lui Laszlo Balint au învins fără probleme în ultimele trei etape de campionat, Rapid sau FC Argeș neavând nicio șansă în fața gălățenilor.
Cum jucătorii s-au remarcat, era de așteptat ca ofertele să curgă. În această situație este și Paulinho (26 ani), care a fost deja vândut de Oțelul. FANATIK a aflat că atacantul a semnat cu Wieczysta Cracovia, locul 6 în liga a 2-a din Polonia.
Interesant este faptul că suma de transfer este una mult sub așteptări. Paulinho a ajuns la Oțelul în vara anului trecut de la Viborg. Danezii aveau procente păstrate dintr-o vânzare a atacantului, astfel că FANATIK a aflat că gălățenii vor încasa doar 200.000 euro în schimbul jucătorului.
Atacantul a marcat nu mai puțin de 7 goluri în 20 de partide disputate în SuperLiga. Pe lângă Paulinho, Oțelul Galați speră să obțină sume importante pe mijlocașii João Lameira și João Paulo.
Paulinho a mai jucat în carieră la cluburile S.Paio D’Arcos, Fafe, Portimoense, Torreense, Bandirma Spor și Estrela Amadora. La Oțelul Galați a ajuns de la Viborg, club cu tradiție în Danemarca.
De la momentul transferului în România cota atacantului a explodat. Deși era evaluat la 350.000 de euro în vara anului trecut, Paulinho a reușit să-și dubleze aproape cota de piață, acum atingând o valoare record de 650.000 de euro.