Oțelul Galați și-a vândut atacantul în Polonia. Sumă de transfer surprinzătoare. Exclusiv

Oțelul este una dintre surprizele plăcute din prima jumătate de sezon. Laszlo Balint a format un grup puternic la Galați, însă forma bună a echipei nu avea cum să nu aducă oferte din străinătate. FANATIK a aflat că formația de pe locul 6 din SuperLiga și-a vândut atacantul.

Paulinho, vândut în Polonia. Câți bani primește Oțelul Galați

Echipa finalului de an din SuperLiga a fost fără doar și poate Oțelul. Elevii lui Laszlo Balint au învins fără probleme în ultimele trei etape de campionat,

Cum jucătorii s-au remarcat, era de așteptat ca ofertele să curgă. În această situație este și Paulinho (26 ani), care a fost deja vândut de Oțelul. FANATIK a aflat că atacantul a semnat cu Wieczysta Cracovia, locul 6 în liga a 2-a din Polonia.

Interesant este faptul că suma de transfer este una mult sub așteptări. Paulinho a ajuns la Oțelul în vara anului trecut de la Viborg. Danezii aveau procente păstrate dintr-o vânzare a atacantului, astfel că FANATIK a aflat că gălățenii vor încasa doar 200.000 euro în schimbul jucătorului.

Atacantul a marcat nu mai puțin de 7 goluri în 20 de partide disputate în SuperLiga. Pe lângă Paulinho, Oțelul Galați speră să obțină sume .

Cifrele lui Paulinho

Paulinho a mai jucat în carieră la cluburile S.Paio D’Arcos, Fafe, Portimoense, Torreense, Bandirma Spor și Estrela Amadora. La Oțelul Galați a ajuns de la Viborg, club cu tradiție în Danemarca.

De la momentul transferului în România cota atacantului a explodat. Deși era evaluat la 350.000 de euro în vara anului trecut, Paulinho a reușit să-și dubleze aproape cota de piață, acum atingând o valoare record de 650.000 de euro.

