Sport

Oțelul Galați și-a vândut atacantul în Polonia. Sumă de transfer surprinzătoare. Exclusiv

Oțelul Galați și-a vândut unul dintre cei mai importanți jucători în Polonia. Suma de transfer este una surprinzătoare. FANATIK a aflat toate detaliile mutării.
Cristi Coste, Iulian Stoica
06.01.2026 | 13:03
Otelul Galati sia vandut atacantul in Polonia Suma de transfer surprinzatoare Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Oțelul Galați și-a vândut atacantul în Polonia. Sursă foto: sportpictures
ADVERTISEMENT

Oțelul este una dintre surprizele plăcute din prima jumătate de sezon. Laszlo Balint a format un grup puternic la Galați, însă forma bună a echipei nu avea cum să nu aducă oferte din străinătate. FANATIK a aflat că formația de pe locul 6 din SuperLiga și-a vândut atacantul.

Paulinho, vândut în Polonia. Câți bani primește Oțelul Galați

Echipa finalului de an din SuperLiga a fost fără doar și poate Oțelul. Elevii lui Laszlo Balint au învins fără probleme în ultimele trei etape de campionat, Rapid sau FC Argeș neavând nicio șansă în fața gălățenilor.

ADVERTISEMENT

Cum jucătorii s-au remarcat, era de așteptat ca ofertele să curgă. În această situație este și Paulinho (26 ani), care a fost deja vândut de Oțelul. FANATIK a aflat că atacantul a semnat cu Wieczysta Cracovia, locul 6 în liga a 2-a din Polonia.

Interesant este faptul că suma de transfer este una mult sub așteptări. Paulinho a ajuns la Oțelul în vara anului trecut de la Viborg. Danezii aveau procente păstrate dintr-o vânzare a atacantului, astfel că FANATIK a aflat că gălățenii vor încasa doar 200.000 euro în schimbul jucătorului.

ADVERTISEMENT
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona...
Digi24.ro
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin

Atacantul a marcat nu mai puțin de 7 goluri în 20 de partide disputate în SuperLiga. Pe lângă Paulinho, Oțelul Galați speră să obțină sume importante pe mijlocașii João Lameira și João Paulo.

ADVERTISEMENT
Rădoi i-a trimis un mesaj de 3 cuvinte lui Becali, după ce a...
Digisport.ro
Rădoi i-a trimis un mesaj de 3 cuvinte lui Becali, după ce a primit "100 de telefoane" de la patronul FCSB-ului

Cifrele lui Paulinho

Paulinho a mai jucat în carieră la cluburile S.Paio D’Arcos, Fafe, Portimoense, Torreense, Bandirma Spor și Estrela Amadora. La Oțelul Galați a ajuns de la Viborg, club cu tradiție în Danemarca.

De la momentul transferului în România cota atacantului a explodat. Deși era evaluat la 350.000 de euro în vara anului trecut, Paulinho a reușit să-și dubleze aproape cota de piață, acum atingând o valoare record de 650.000 de euro.

ADVERTISEMENT
  • 22 de meciuri, 7 goluri și două assisturi a adunat atacantul la Oțelul
  • 650.000 euro este cota lui Paulinho
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Fostul jucător de la FCSB și CFR...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Fostul jucător de la FCSB și CFR Cluj, dat afară pentru a 5-a oară în ultimii doi ani
Dezastru pentru internaționalul român! Noul antrenor l-a exclus din lot, iar acum trebuie...
Fanatik
Dezastru pentru internaționalul român! Noul antrenor l-a exclus din lot, iar acum trebuie să-și caute echipă
Răzvan Ioan Boanchiș îl compară pe Donald Trump cu președinții români după ultima...
Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș îl compară pe Donald Trump cu președinții români după ultima investiție a liderului SUA: „Trump și sporturile feroce”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Nici Hagi, nici Iordănescu! Dragomir a spus cine îi va lua locul lui...
iamsport.ro
Nici Hagi, nici Iordănescu! Dragomir a spus cine îi va lua locul lui Lucescu la națională: 'Le e frică să lucreze cu el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!